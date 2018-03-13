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Сболтнул лишнего: экс-игрока ЦСКА судят в Турции

Экс-футболисту ЦСКА грозит два года турецкой тюрьмы

Футболист «Бешикташа» Джанер Эркин (слева) Reuters
Футболист «Бешикташа» Джанер Эркин (слева)
Бывший игрок московского ЦСКА Джанер Эркин может дорого поплатиться за оскорбление судьи во время матча чемпионата Турции по футболу. Эркин обвиняется в «оскорблении госслужащего при исполнении», что карается сроком до двух лет тюрьмы.

Бывшему игроку московского ЦСКА, Джанеру Эркину, выступающему сейчас за турецкий «Бешикташ», грозит два года тюрьмы за оскорбление судьи.

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В октябре 2017 года в матче чемпионата Турции по футболу против клуба «Истанбул Башакшехир» 29-летний левый защитник получил желтую карточку. Футболист был крайне недоволен решением арбитра Мете Калкавана и погнался за ним, выкрикивая оскорбления в адреc судьи.

Инцидент попал в прямой эфир национального телевидения, и хотя Эркина не было слышно, зрители смогли прочитать по губам слова, которые произносил спортсмен.

Футболист был немедленно дисквалифицирован на шесть матчей, однако затем прокуратура Турции возбудила в адрес Эркина уголовное дело с формулировкой «оскорбление госслужащего при исполнении». По законам Турции подобное нарушение карается сроком до двух лет лишения свободы. Прокуратура запросила у суда наказание игроку сроком от одного до двух лет, хотя прокурор по спортивным нарушениям Асим Экрен, проведя собственное расследование, пришел к выводу, что Эркин не оскорблял судью.

Во вторник, 13 марта, Стамбульский уголовный суд принял обвинительное заключение и теперь должен определиться с мерой наказания.

Стоит отметить, что Эркин вправе обжаловать в суде данное решение.

Сразу после матча в адрес игрока последовала жесткая критика, однако сам футболист отрицал все обвинения и заявлял, что не выкрикивал оскорблений.

Эркин в этом сезоне провел 24 матча за «Бешикташ», из них пять в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы против мюнхенской «Баварии» защитник вышел в стартовом составе и провел на поле 69 минут, после чего был заменен.

«Бешикташ» потерпел в гостях разгромное поражение от немецкого суперклуба со счетом 0:5.

Ответная встреча состоится в среду, 14 марта, в Стамбуле.

В московском ЦСКА Эркин провел на позиции полузащитника три сезона — с 2007 по 2009 годы. В январе 2007-го армейский клуб приобрел перспективного турецкого игрока за £3,5 млн.

Самым насыщенным для Эркина получился сезон-2008, в котором он сыграл в 23 матчах, среди них в 18 играх Российской футбольной премьер-лиги.

Всего за красно-синих футболист выходил на поле 48 раз и забил три мяча.

В составе ЦСКА Эркин выиграл два Кубка России и один Суперкубок страны, а также серебро национального чемпионата 2008 года и бронзу 2007-го.

В августе 2009 года игрок вернулся на родину на правах аренды в «Галатасарай», где провел 29 матчей. Однако после сезона-2009/10 подписал контракт с «Фенербахче», за который выступал шесть лет.

В составе «Фенербахче» Эркин дважды выигрывал национальный чемпионат, дважды — Кубок страны и один раз — Суперкубок Турции.

Плодотворные сезоны футболиста в составе «канареек» заставили обратить на него внимание известных европейских клубов. Именно в «Фенербахче» Эркин сменил амплуа с левого хавбека на левого защитника, что и привлекло к его персоне международных скаутов.

1 июня 2016 года Эркин подписал трехгодичный контракт с миланским «Интером», которым тогда руководил нынешний тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини.

Однако продолжить карьеру в составе итальянского гранда Эркину не удалось по независящим от него причинам. Он провел за «Интер» семь товарищеских матчей, после чего 30 августа контракт с футболистом был аннулирован.

Миланский клуб попал под санкции УЕФА за нарушение финансового «фэйр-плей» и был вынужден сократить заявку до 22 игроков. В усеченном составе «Интера» Эркину места не нашлось, и контрактное соглашение с игроком было быстро расторгнуто.

Однако без работы футболист не остался и перешел в очередной стамбульский клуб — «Бешикташ», за который провел два сезона и сыграл 35 матчей, правда голами не отметился.

В сборную Турции Эркин начал привлекаться еще в юношеском возрасте и выиграл золото чемпионата Европы 2005 года среди игроков до 17 лет. Во взрослой национальной команде дебютировал в 2006 году и провел на сегодняшний день 46 матчей, забив два мяча.

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