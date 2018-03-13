Сболтнул лишнего: экс-игрока ЦСКА судят в Турции

Бывшему игроку московского ЦСКА, Джанеру Эркину, выступающему сейчас за турецкий «Бешикташ», грозит два года тюрьмы за оскорбление судьи.

Реклама

В октябре 2017 года в матче чемпионата Турции по футболу против клуба «Истанбул Башакшехир» 29-летний левый защитник получил желтую карточку. Футболист был крайне недоволен решением арбитра Мете Калкавана и погнался за ним, выкрикивая оскорбления в адреc судьи.

Инцидент попал в прямой эфир национального телевидения, и хотя Эркина не было слышно, зрители смогли прочитать по губам слова, которые произносил спортсмен.

Футболист был немедленно дисквалифицирован на шесть матчей, однако затем прокуратура Турции возбудила в адрес Эркина уголовное дело с формулировкой «оскорбление госслужащего при исполнении». По законам Турции подобное нарушение карается сроком до двух лет лишения свободы. Прокуратура запросила у суда наказание игроку сроком от одного до двух лет, хотя прокурор по спортивным нарушениям Асим Экрен, проведя собственное расследование, пришел к выводу, что Эркин не оскорблял судью.

Во вторник, 13 марта, Стамбульский уголовный суд принял обвинительное заключение и теперь должен определиться с мерой наказания.

Стоит отметить, что Эркин вправе обжаловать в суде данное решение.

Сразу после матча в адрес игрока последовала жесткая критика, однако сам футболист отрицал все обвинения и заявлял, что не выкрикивал оскорблений.

Эркин в этом сезоне провел 24 матча за «Бешикташ», из них пять в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы против мюнхенской «Баварии» защитник вышел в стартовом составе и провел на поле 69 минут, после чего был заменен.

«Бешикташ» потерпел в гостях разгромное поражение от немецкого суперклуба со счетом 0:5.

Ответная встреча состоится в среду, 14 марта, в Стамбуле.

В московском ЦСКА Эркин провел на позиции полузащитника три сезона — с 2007 по 2009 годы. В январе 2007-го армейский клуб приобрел перспективного турецкого игрока за £3,5 млн.

Самым насыщенным для Эркина получился сезон-2008, в котором он сыграл в 23 матчах, среди них в 18 играх Российской футбольной премьер-лиги.

Всего за красно-синих футболист выходил на поле 48 раз и забил три мяча.

В составе ЦСКА Эркин выиграл два Кубка России и один Суперкубок страны, а также серебро национального чемпионата 2008 года и бронзу 2007-го.

В августе 2009 года игрок вернулся на родину на правах аренды в «Галатасарай», где провел 29 матчей. Однако после сезона-2009/10 подписал контракт с «Фенербахче», за который выступал шесть лет.

В составе «Фенербахче» Эркин дважды выигрывал национальный чемпионат, дважды — Кубок страны и один раз — Суперкубок Турции.

Плодотворные сезоны футболиста в составе «канареек» заставили обратить на него внимание известных европейских клубов. Именно в «Фенербахче» Эркин сменил амплуа с левого хавбека на левого защитника, что и привлекло к его персоне международных скаутов.

1 июня 2016 года Эркин подписал трехгодичный контракт с миланским «Интером», которым тогда руководил нынешний тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини.

Однако продолжить карьеру в составе итальянского гранда Эркину не удалось по независящим от него причинам. Он провел за «Интер» семь товарищеских матчей, после чего 30 августа контракт с футболистом был аннулирован.

Миланский клуб попал под санкции УЕФА за нарушение финансового «фэйр-плей» и был вынужден сократить заявку до 22 игроков. В усеченном составе «Интера» Эркину места не нашлось, и контрактное соглашение с игроком было быстро расторгнуто.

Однако без работы футболист не остался и перешел в очередной стамбульский клуб — «Бешикташ», за который провел два сезона и сыграл 35 матчей, правда голами не отметился.

В сборную Турции Эркин начал привлекаться еще в юношеском возрасте и выиграл золото чемпионата Европы 2005 года среди игроков до 17 лет. Во взрослой национальной команде дебютировал в 2006 году и провел на сегодняшний день 46 матчей, забив два мяча.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице мирового футбола, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».