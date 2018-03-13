«Зачем сейчас «насиловать» Медведеву?»

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла непростое решение — она не поедет на чемпионат мира, который пройдет в Милане с 19 по 25 марта. Причиной к отказу от участия в турнире стали острые болевые ощущения, которые преследуют спортсменку с тех пор, как у нее появилась трещина в плюсневой кости правой стопы.

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Ранее фигуристка форсировала восстановление, чтобы принять участие в Олимпиаде-2018, где стала двукратным серебряным призером. Однако, как сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР),

«из-за дефицита времени Евгения не смогла провести полноценную реабилитацию, вследствие чего ей пришлось бороться с болевыми ощущениями и во время выступления на Олимпиаде. По возвращении из Кореи боли в стопе усилились».

В итоге врачи сообщили, что, если Медведева хочет избежать операции, ей придется на протяжении от четырех до восьми недель воздерживаться от прыжков, что поставило крест на надеждах спортсменки защитить свой титул чемпионки мира.

В интервью «Газете.Ru» сложившуюся ситуацию прокомментировал почетный президент ФФККР Валентин Писеев.

— Медведева пропустит чемпионат мира по рекомендации врачей…

— Это абсолютно правильное решение Жени, ее тренера Этери Тутберидзе и нашей спортивной федерации. Учитывая то, что она выступала на Олимпиаде с не совсем долеченным повреждением, сейчас нужно восстановиться, чтобы в дальнейшем ей не мешали никакие микротравмы.

Медведева уже всем показала, что она из себя представляет. Зачем ее сейчас «насиловать» — «Вот давай»? Другое дело, если бы была какая-то необходимость.

— В новости на сайте ФФККР сказано, что было решено отказаться от хирургического вмешательства. Операция точно не потребуется для полного восстановления Медведевой?

— Не могу прокомментировать данный вопрос, здесь федерация задействована в меньшей степени, к ней могут только прислушиваться. В остальном это дело медицины: как врачи скажут, так и будет.

— Теперь мы увидим Евгению на льду только в сезоне-2018/19?

— К Жене сейчас есть только одно пожелание — скорейшего выздоровления, чтобы она как можно быстрее вновь оказалась на публике и продолжила радовать нас своими выступлениями. У Медведевой очень много болельщиков, которые все озабочены тем, чтобы она возвратилась в строй. От того, как пройдет восстановительный период, будет зависеть ее будущее.

— Только такая титулованная спортсменка, как Медведева, может позволить себе пропустить чемпионат мира?

— Женя — действительно выдающаяся спортсменка, но в настоящее время есть другие фигуристки, которые достойны представить нашу страну на мировом первенстве.

В той прекрасной ситуации, которая сложилась у нас в женском одиночном катании, нет особой необходимости в обязательном порядке отправлять Медведеву в Милан. Нет риска, что мы чего-то потеряем. Мы в состоянии и в другом составе бороться за самые высокие места. Я уверен, что та троица, которая поедет на чемпионат мира, завоюет все три возможные квоты для участия в соревнованиях в следующем сезоне.

— Как вы оцениваете уровень 17-летней Станиславы Константиновой, которая заменила Медведеву в заявке на чемпионат мира?

— Мне доводилось видеть ее на некоторых соревнованиях, и я знаю, что она выступает стабильно. Станислава — достойная спортсменка, и на недавнем чемпионате мира среди юниоров могла бы занять место повыше (Константинова стала четвертой. — «Газета.Ru»), если бы у нас не было других двух девочек (Александра Трусова и Алена Косторная взяли золото и серебро соответственно, исполнив четверные прыжки, — «Газета.Ru»).

Константинова вполне может бороться с канадками и японками за высокие места, пусть и не за чемпионство.

Конечно, Станиславе будет непросто выступать в том плане, что юниорский чемпионат мира завершился совсем недавно, а она уже едет на взрослый. Ну ничего, проверит сама себя.

— На фоне менее опытной Константиновой Алина Загитова и Мария Сотскова будут основными лицами женской команды России. Они будут бороться между собой за золото и серебро?

— Естественно, здесь Загитова должна выиграть чемпионат мира, если ничего не случится, конечно. А Сотскова и Константинова могут бороться за призовое место.

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