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Соперник ЦСКА проиграл журналистам

Соперник ЦСКА по Лиге Европы устроил скандал с журналистами

Игрок ЦСКА Алан Дзагоев и игрок «Лиона» Тангай Н'Домбеле Альваро в матче 1/8 финала Лиги... РИА Новости
Игрок ЦСКА Алан Дзагоев и игрок «Лиона» Тангай Н'Домбеле Альваро в матче 1/8 финала Лиги Европы
Французский клуб «Лион», который является соперником московского ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы, попал в опалу у своих СМИ в преддверии ответного матча с армейцами. Журналисты проигнорировали мероприятия клуба перед матчем Лиги 1 с «Каном», оскорбившись из-за постов президента «Лиона» Жан-Мишеля Оляса в твиттере, который позволил себе нападки на одного сотрудника СМИ. Все еще неизвестно, планирует ли французская пресса освещать пресс-конференции «львов» перед встречей с ЦСКА.

Соперник московского ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы французский «Лион» подвергся неожиданному давлению со стороны СМИ прямо перед ответным матчем с армейцами.

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Казалось бы, победа над красно-синими в гостях (1:0) должна была очень обрадовать французскую прессу, учитывая, что гостевой гол обладает большей ценностью, чем домашний, и теперь ЦСКА необходимо побеждать для прохода в следующий раунд, но не все так просто.

Журналисты оказались серьезно оскорблены записью президента «Лиона» Жан-Мишеля Оляса, которую тот разместил после матча, уже сидя в самолете.

«Лион» покидает Москву на лайнере, который оплатил наш клуб, позволяющий французским журналистам лететь первым классом в лучших условиях, к тому же в непосредственной близости от игроков и руководства команды. Однако пресса несправедливо критикует нас. «Лион» — честный и щедрый клуб», — написал Оляс.

Сотрудников СМИ оскорбил тот факт, что из сообщения президента можно было подумать, что их работа была в некоторой степени проспонсирована клубом, а значит, они не являются в полной мере честными журналистами.
Кроме того, акул пера разозлило обращение Оляса к бывшему футболисту «Лиона» Николя Пюйдебо, который в настоящее время занимается спортивной журналистикой. Президент назвал его «игроком, не научившимся побеждать» за то, что тот время от времени позволяет себе критиковать «львов».

В итоге представители СМИ (как печатных, так и телевизионных) приняли решение демонстративно проигнорировать пресс-конференцию «Лиона» накануне матча с «Каном» в чемпионате Франции —

единственной встречей, которую «львы» проведут на родине перед ответной игрой с ЦСКА. Когда полузащитник Лука Тусар вошел в зал для общения с прессой, его взгляду предстало почти полностью свободное помещение. Какое-то время футболист устраивался на неловко поскрипывающем в полной тишине стуле и растерянно улыбался, глядя на нескольких журналистов, усевшихся напротив него.

Один из них встал перед Тусаром и зачитал с листа обращение:

«Из-за лживых и неприемлемых заявлений, сделанных президентом «Лиона» Олясом в твиттере в адрес журналиста, мы решили не посещать мероприятия для прессы в преддверии матча с «Каном».

Приносим свои извинения. Эти меры не направлены против вас лично, команды или тренерского штаба».

После того как человек закончил читать, журналисты быстро поднялись и покинули зал. Тусар какое-то время задумчиво посидел, однако затем тоже направился к выходу.

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио даже не стал приходить на свою пресс-конференцию, понимая всю бесполезность этой затеи.

Вскоре клуб опубликовал на своем официальном сайте заявление по поводу произошедшего:

«Лион» принял к сведению обращение прессы, но не понимает такого поступка, в результате которого страдают читатели, слушатели и зрители этих самых СМИ!

«Лион» осуждает любые злонамеренные, неверные или недостойные поступки, которые ошибочно приписываются президенту клуба. Сообщение президента может звучать для некоторых необычно, однако оно основано на 30-летнем опыте работы и было сделано с единственной целью защитить команду и тренера, которых систематически несправедливо критиковали, иногда переходя границы допустимого.

«Лиону» пришлось столкнуться с обструкцией со стороны одного из французских изданий в день матча Лиги Европы в Москве, хотя команда выиграла (1:0), несмотря на очень тяжелые условия встречи.

Подобная публичная критика игроков может привести к выведению их из равновесия — особенно молодых футболистов. Наша команда призывает к доверию, а не к насмешкам. Именно это вызвало подобную реакцию президента».

Стоит отметить, что Оляс является довольно харизматичным футбольным деятелем и не стесняется откровенно высказывать свое мнение по многим вопросам. Так, он неоднократно критиковал «Пари Сен-Жермен» за хищническую трансферную политику и даже выставлял в твиттере провокационный пост с видео, на котором кенгуру ублажает себя, с подписью «Нассер и финансовый фэйр-плей» (Нассер Аль-Хелаифи — президент «ПСЖ»).

Позже твит исчез из профиля Оляса, а сам он заявил, что хотел лишь поставить лайк, а получился репост, но мало кто этому поверил.

Также Оляс не стесняется рассуждать о судействе и подкидывает журналистам в интервью яркие фразы, вроде «Предпочитаю Неймару нападающего «Лиона» Набиля Фекира».

Так что соперник ЦСКА по Лиге Европы, скорее всего, еще не раз столкнется с давлением со стороны СМИ — даже в преддверии таких важных матчей, как ответная игра 1/8 финала Лиги Европы.

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