Россия перед Бразилией: без защиты, но с нападением

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил заявку команды на товарищеские матчи с Бразилией и Францией.

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В состав команды вошли 28 игроков.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владимир Габулов, Андрей Лунев, Александр Селихов.

Защитники: Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Владислав Игнатьев, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семёнов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Денис Черышев, Антон Швец.

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин, Алексей Миранчук, Федор Смолов.

Сразу обращает на себя внимание пристутствие четырех голкиперов, чему Черчесов дал объяснение на пресс-конференции.

«У Лунева маленькая болячка, поэтому мы должны подстраховаться. У нас будет четыре вратаря на сборе.

Надеюсь, у Лунева ничего страшного нет, но Габулова мы бы все равно вызвали. Это наш вратарь. Когда есть маленькие нюансы, мы сразу его не вычеркиваем, а поддерживаем. Может быть, это поможет Габулову занять место, которое он заслуживает», — заявил специалист.

Самой проблемной линией сборной России на сегодняшний момент представляется линия обороны.

Два основных центральных защитника Георгий Джикия и Виктор Васин надолго выбыли из строя из-за разрыва крестообразных связок колена.

А в первом после зимнего перерыва матче РФПЛ правый латераль ЦСКА Марио Фернандес надорвал мышцы задней поверхности бедра и должен вернуться в строй только в апреле, что не позволит ему сыграть против Бразилии и Франции.

Однако Черчесов заявил, что футболисты приедут на теоретическое занятие.

«Травмированные Джикия, Фернандес и Васин будут участвовать только в одном теоретическом занятии сборной.

Главное, чтобы игроки были на месте, потому что у всех свои графики. Джикия собирается в Рим, Васин находится там сегодня. Мы подготовили разбор Аргентины и Испании, и, наверное, правильно будет им его посмотреть», — сказал главный тренер.

Вдобавок Черчесов поделился, что у Нойштедтера также обнаружилась травма, и его участие в матчах пока не гарантировано.

«Мы разговаривали и переписывались с Нойштедтером. Он сейчас дома, ему сделали МРТ. Травмы ведь разные бывают.

До первой игры у нас еще 11 дней, так что время есть. Часто бывало так, что игрок приезжает на сбор и у него что-то немного побаливает, а к матчу он восстанавливается. Например, в прошлый раз Головин был не до конца готов. Но это же не перелом. Никто нам не запрещает по ходу действия вносить коррективы», — отметил главный тренер сборной.

В отличие от линии обороны у полузащитников больших проблем со здоровьем нет, за исключением повреждения у Далера Кузяева, которое не представляется серьезным.

Также есть шанс, наконец, увидеть игрока «Вильярреала» Дениса Черышева в форме сборной. Подверженный многочисленным травмам 27-летний футболист всего девять раз выходил на поле за сборную России.

Последний раз Черышев играл в товарищеском матче с Хорватией в ноябре 2015 года.

В этом сезоне Денис провел уже 21 матч за «Вильярреал», в которых забил три мяча. Черчесов рассказал на пресс-конференции о состоянии игрока.

«Черышев вызван в сборную, потому что набрал форму. Он стабильно играет: с Нового года он поучаствовал в 12 матчах команды. В последних играх он не был в заявке из-за маленькой болячки, но меня он заверил, что готов участвовать. Черышева надо посмотреть воочию. Когда это делать, если не сейчас?» — подчеркнул наставник.

Что касается линии нападения, то здесь Черчесов не предложил никаких откровений. Уже сыгранный дуэт Федора Смолова и Александра Кокорина будет основным оружием команды на острие атаки. К ним присоединятся Алексей Миранчук и Антон Заболотный.

Пока вызывает вопрос форма двух зенитовцев. Если Смолов и Миранчук вернулись после зимнего перерыва в отличной кондиции, а Федор и вовсе забил уже два мяча, то Кокорин и Заболотный пока не могут порадовать своих поклонников голами.

После перехода из «Тосно» в «Зенит» Заболотный ни разу не отличился под руководством Роберто Манчини, хотя итальянский специалист выделяет российскому нападающему много времени поле.

Кокорин, в свою очередь, очень давно не забивал в национальном чемпионате, да и последние два матча РФПЛ петербуржцы провели с одинаковым счетом 0:0. Однако в Лиге Европы нападающий отметился голом в ответной встрече против шотландского «Селтика», который «Зенит» выиграл со счетом 3:0.

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