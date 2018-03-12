Вернуться из WADA: решается судьба соревнований в России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть окончательно восстановлено в ближайшее время. В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили, что организация рассмотрит вопрос возвращения всех прав РУСАДА на своем ежегодном симпозиуме, который пройдет в Лозанне с 21 по 23 марта 2018 года.

«WADA сообщает, что глава Всемирного агентства Крейг Риди и его генеральный директор Оливье Ниггли находятся в постоянном контакте с российскими властями, в том числе и с министром спорта Павлом Колобковым,

с целью рассмотрения и разрешения вопроса о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Этот момент будет детально рассмотрен во время симпозиума WADA», — приводит ТАСС заявление пресс-службы агентства.

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Возвращение РУСАДА к полноценному функционированию и самостоятельной проверке допинг-проб должно стать ключом к разрешению многих спортивных проблем России.

Во-первых, это может способствовать восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР) в рядах Международного паралимпийского комитета (МПК).

Напомним, членство ПКР в международной организации было временно прекращено в августе 2016 года — после публикации первого доклада Ричарда Макларена о допинге в нашей стране и последовавшего затем скандала.

Из-за этого решения МПК отечественные паратлеты в полном составе были не допущены до Паралимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро, а в Пхенчхане-2018 им было позволено выступать только под нейтральным флагом, причем заявки на участие одобрили далеко не всем. Например, в Южную Корею не смог поехать никто из лыжников и биатлонистов (имеются в виду представители сильного пола — девушки, к счастью, были допущены и уже принесли в копилку России несколько медалей).

Если РУСАДА будет признано соответствующим антидопинговому кодексу, то это существенно приблизит момент восстановления Паралимпийского комитета России.

Останется только один пункт «дорожной карты» — признание или убедительное опровержение нашим государством выводов из доклада Макларена. Но решение этого вопроса не зависит от ПКР ни в коей мере, так что можно надеяться, что Международный комитет все же решит не настаивать на соблюдении этого пункта.

Во-вторых, восстановление РУСАДА отведет от России дамоклов меч запрета на проведение спортивных соревнований.

Дело в том, что с 1 апреля 2018 года в силу вступает роковая поправка к одной из статей кодекса WADA под названием «Дополнительные роли и ответственность сторон». Уже со следующего месяца все международные организации, сотрудничающие с агентством, должны будут отклонять заявки на проведение любых спортивных состязаний от тех государств, чьи национальные антидопинговые организации не соответствуют кодексу WADA.

К счастью, действие этой поправки не будет распространяться на те соревнования, право на проведение которых Россия получила до 1 апреля (то есть чемпионату мира по футболу ничего не угрожает).

Тем не менее перспектива лишиться спортивных турниров в будущем отнюдь не радует. Восстановление РУСАДА должно окончательно решить эту проблему.

При этом стоит отметить, что российская сторона все еще не выполнила два условия из выдвинутых WADA для восстановления в правах: это уже упомянутое признание или окончательное опровержение доклада Макларена, а также предоставление доступа к пробам Московской антидопинговой лаборатории, которую до своего бегства в США возглавлял нынешний информатор Всемирного агентства Григорий Родченков.

Пробирки с анализами в данный момент опечатаны Следственным комитетом России (СКР), который проводит проверку по делу Родченкова, подозреваемого в обороте сильнодействующих препаратов и уничтожении определенных допинг-проб с целью личной наживы.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков уже заявил, что выполнение упомянутых выше двух пунктов на данный момент невозможно.

«Признания выводов доклада Макларена произойти не может, потому что там утверждается, что в России существовала поддерживаемая государством система применения допинга, а это не так.

Что касается доступа к пробам Московской лаборатории, то нужно дождаться окончания расследования СКР, а когда это случится — сложно предположить, потому что Родченков не собирается ехать в Россию и идти на допрос к следователю. До этого никто никому вещественные доказательства давать не будет, поэтому ситуация неразрешимая, но нужно находить пути выхода из нее», — заявил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, РУСАДА было объявлено несоответствующим антидопинговому кодексу WADA в ноябре 2015 года, после того как независимая комиссия Всемирного агентства пришла к выводу, что российские легкоатлеты массово занимались допинговыми махинациями для улучшения своих результатов.

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