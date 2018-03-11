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«Зенит» зависит от Кокорина — и это проблема»

«Зенит» потерял Мамману и, возможно, Лунева с Кузяевым

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин РИА Новости
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в 22-м туре Российской футбольной премьер-лиги. Это третья нулевая ничья сине-бело-голубых подряд во внутреннем первенстве. После встречи наставник питерцев Роберто Манчини назвал зависимость команды от Александра Кокорина проблемой и сказал, что, кроме этого нападающего, у него больше нет забивных игроков. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в ответ выразил мнение, что его коллектив потерял в этом матче два очка, поскольку «Зенит» не создал ни одного момента с игры.

Санкт-петербургский «Зенит» упустил возможность обойти в таблице «Краснодар» и хотя бы временно подняться на вторую строчку в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) и с 39 очками оказались на третьем месте после «Краснодара» (40) и «Локомотива» (46).

Эта ничья стала уже третьей подряд в РФПЛ для подопечных Роберто Манчини, причем во всех этих матчах питерцы не могли забить.

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После встречи с «Ростовом» итальянский наставник «Зенита» посетовал на нехватку забивных игроков в команде.

«Я бы не сказал, что мы находимся в кризисе.

Мы столкнулись с проблемой и причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто.

Зависимость от Кокорина — большая наша проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы, — мне их не дали.

До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».

На вопрос о том, сколько ему еще нужно купить игроков, чтобы перестать жаловаться на недостаток тех или иных исполнителей, Манчини отреагировал несколько резко: «Вы спрашиваете, почему играем так, почему проблемы.

Я объясняю: голы забивает только Кокорин, у нас нет других игроков. Получается, что жалуетесь только вы на то, что якобы я много жалуюсь».

Также итальянец попытался развеять опасения по поводу того, что команда не успеет восстановиться к важнейшему матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпцига»:

«Я думаю, что мы сможем подготовить команду, даже учитывая то, что играли практически 65 часов назад. «Ростов» оборонялся и рассчитывал на редкие контратаки. Инициатива была на нашей стороне. Учитывая это, мы сможем подготовить команду к ответному матчу».

Напомним, в первой встрече «Зенит» уступил немцам со счетом 1:2 и теперь для прохода в следующую стадию Лиги Европы должен как минимум побеждать на своем поле 1:0.

Тем временем у питерцев наметились кадровые проблемы.

Из-за болезненных ощущений поединок против «Ростова» не смогли доиграть полузащитник Далер Кузяев, защитник Эмануэль Маммана, а голкипер Андрей Лунев, получил травму на предматчевой тренировке.

Все трое являются важными игроками стартового состава. Манчини прокомментировал ситуацию с вратарем следующим образом:

«Насчет Лунева сможем сказать завтра после обследования, но эта проблема длится у него с четверга».

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заявил, что показать всю свою мощь питерцам помешало плохое поле в Ростове.

«Ростов» то и делал, что только мяч выбивал. Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон — уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле.

Обидно, что не выиграли, не забили свой гол», — признался игрок.

Также Оздоев рассказал, какое влияние окажет на команду травма центрального защитника Мамманы.

«Очень жаль, жаль потерять такого игрока. Еще не знаем, какой диагноз, но каждый игрок, вся команда, все болельщики поддерживают его. И будут поддерживать. Да, потери всегда сказываются, но у нас есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого», — сказал он.

Напоследок полузащитник, перешедший в «Зенит» в зимнее трансферное окно, оценил доверие к себе со стороны Манчини.

«В отсутствие Леандро Паредеса я подавал угловые и исполнял стандарты? Тренер решает, кто подает, я отношусь к этому нормально.

Это не значит, что мне было оказано какое-то особое доверие — просто тренер решил, что я должен подавать с того фланга, и я выполнял свои обязанности»,

— подытожил футболист.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин очень ярко ответил и Манчини, и Оздоеву, заявив, что его команда должна была побеждать.

«После матча, учитывая происходившее на поле, я считаю, что «Ростов» потерял два очка, а не добыл одно.

Были неплохие возможности забить в первом тайме и во втором мы создавали опасные подходы. Что касается «Зенита», то у него был только удар в перекладину, да угловые. Ничего созданного с игры мне не вспоминается.

Также хотел бы отметить, что мяч был непослушным на этом поле. Но счет на табло, а кому больше мешало поле, кому меньше — другой вопрос.

Судейство не стоит комментировать. Арбитры отработали нормально — как и мы, они не без ошибок»,

— заявил специалист в эфире телеканала «Наш Футбол».

После ничьей с «Зенитом» желто-синие набрали 26 очков и оказались на десятой строчке в таблице РФПЛ.

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