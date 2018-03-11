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«Российские дети тянут за собой весь земной шар»

Трусова выиграла юниорский чемпионат мира с двумя четверными прыжками

Александра Трусова покорила всех своим мастерством РИА Новости
Александра Трусова покорила всех своим мастерством
Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова призналась, что оказалась больше рада чистому приземлению после двух четверных прыжков, чем непосредственно победе. Занявшая второе место Алена Косторная осталась недовольна своим выступлением. В Софии завершилась соревновательная часть главного турнира сезона у юниоров.

Российская фигуристка Александра Трусова продолжает принимать заслуженные поздравления с выдающейся победой в одиночной программе чемпионата мира среди юниоров. 13-летняя уроженка Рязани не просто выиграла турнир с колоссальным отрывом от второго места (225,52 балла по сумме двух прокатов против 207,39 у серебряного призера и тоже россиянки Алены Косторной), но и установила неофициальный мировой рекорд, получив от судей 92,35 за технические элементы в произвольной программе (у Алины Загитовой на Олимпиаде-2018 было 81,62).

Трусова стала первой в истории, кто сумел чисто исполнить два прыжка в четыре оборота на официальных состязаниях. Отечественные спортсмены выиграли в Софии все четыре дисциплины.

«Я не помню, чтобы у нас когда-то было столь успешное выступление на юниорском чемпионате мира, — сказал ТАСС президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков. — Девять медалей из 12 — просто фантастический результат. Я поздравляю всю нашу юниорскую команду, всех наших спортсменов и, конечно же, их тренеров».

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«Я очень рада, что победила, но еще больше рада, что смогла приземлиться после двух четверных, — приводит слова Трусовой официальный сайт Международного союза конькобежцев. — Я готовилась к этому, и я сделала. После приземления я была очень рада, но мне еще нужно было докатать программу. Мне оставалось исполнить еще три сложных элемента, поэтому пришлось собраться».

Напарница чемпионки по группе тренера Этери Тутберидзе москвичка Косторная сделала свое дело тоже очень качественно, эффектно, элементы исполнила чисто, но почему-то осталась разочарована собственной работой.

«Я не очень довольна своим выступлением, — сказала она. — Результат удовлетворительный, но я могла откататься гораздо лучше».

Тройку призеров замкнула японка Мако Яамашита (195,17). Еще одна россиянка, участница ЮЧМ-2017 Станислава Константинова после шестого места в короткой программе сумела отыграться в произвольной и заняла в итоге четвертую позицию (186,35).

Очень высокую оценку выступлению Трусовой и Косторной дала знаменитый тренер Татьяна Тарасова.

«Просто восторг! Дети катались потрясающе, это большой успех, — заявила специалист. — Мы видели уникальное исполнение двух четверных прыжков, такое произошло впервые.

Никто этого не делал, они — первооткрыватели, а им всегда почет и уважение. Это особенный день. Удивляешься, что могут делать дети.

Еще раз хочется поздравить эту группу Этери Тутберидзе, потому что она впереди всех. Они бегут и тянут за собой весь земной шар».

У мужчин первенствовал Алексей Ерохов, который оказался вне конкуренции после снятия с произвольной программы из-за травмы главного фаворита и уроженца Санкт-Петербурга Алексея Красножона, выступающего за США. Результат нашего соотечественника – 231,52 балла. Вторым стал россиянин Артур Даниэлян (218,76), еще один наш спортсмен Роман Савосин – пятый (207,91).

«Я был настроен на победу, но занервничал, когда увидел, что Алексей снимается, — констатировал 18-летний Ерохов. — Я не знал, что произошло и когда я буду выступать. Я расстроен, что ему пришлось сняться, и желаю ему скорейшего выздоровления. Эта победа очень много значит для меня.

Я хочу перейти на взрослый уровень в следующем году, поэтому рад, что смог завершить юниорскую карьеру таким результатом».

По словам 14-летнего Даниэляна, серебряная медаль стала для него большой неожиданностью.

«Я приехал сюда, чтобы откатать чисто, показать, что я наработал в этом сезоне и порадовать людей, которые сотрудничают со мной. Это второе место станет для меня мотивацией, чтобы продолжать трудиться, изучать четверные прыжки и быть конкурентоспособным. Я хочу хорошо выступить в серии Гран-при, попасть в финал, а затем вернуться на юниорский чемпионат мира», — резюмировал он.

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