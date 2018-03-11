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Британцы собирают коалицию против ЧМ-2018

Как Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России

Глава МИД России Сергей Лавров и его британский коллега Борис Джонсон РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров и его британский коллега Борис Джонсон
Официальный Лондон намерен создать коалицию для бойкота чемпионата мира – 2018 в России, утверждают британские СМИ. Поводом послужило отравление в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля, за которым, как полагают в Великобритании, якобы стоят российские спецслужбы.

Правящие круги Великобритании подталкивают дружественные страны к консолидированному ответу России, которую подозревают в соучастии в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, в 2006 году осужденного на родине за шпионаж, а затем обмененного на российских разведчиков. Главная цель Великобритании – бойкот чемпионата мира-2018.

По данным The Times, предполагается добиться присоединения к акции Польши, Австралии и Японии. Также не исключено расширение лагеря за счет других держав.

Инициаторы бойкота пока не уточняют, на кого конкретно нацелен их призыв – только на государственных чиновников, или на футболистов национальной сборной тоже. Первым тему возможного неприезда ближайшим летом в Россию поднял глава британского МИД Борис Джонсон: он пообещал нашей стране жесткие санкции и игнорирование ЧМ в случае, если причастность отечественных спецслужб к отравлению отца и дочери Скрипалей все-таки будет доказана.

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Впрочем, уже через несколько часов после заявления Джонсона, сделанного в обращении к парламенту, представитель министерства скорректировал слова своего босса. По официальной версии, первое лицо МИД имел ввиду чиновников и политиков, но не спортсменов.

Тем не менее, его позицию резко раскритиковал известный английский футболист и тренер Гари Невилл, назвавший Джонсона «бессмысленным дураком».

Об ответственности России за атаку на Скрипаля (если подозрения подтвердятся) в последние дни говорили другие лидеры Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй, однако лишь Джонсон назвал экс-полковника по имени: остальные предпочитали изъясняться в несколько абстрактном ключе.

В той же заметке The Times указывается, что, помимо «дела Скрипаля», британские власти опасаются проявления военной агрессии со стороны России и предполагают, что президент Владимир Путин собирается вмешаться в действия НАТО.

Тема частичного или полного бойкота ЧМ-2018, а также переноса турнира в другую страну поднимается регулярно после того, как Россия получила соответствующее право 2 декабря 2010 года.

В вину российской стороне ставились такие «отягчающие факторы», как несоблюдение прав человека в стране, расизм, якобы имевшая место покупка голосов членов исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) и конфликт с Украиной по поводу Крыма и Донбасса.

Помимо британцев особенную активность в данном вопросе проявляли американцы: в частности, отобрать у россиян мундиаль требовали сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм.

Однако невыход сборной США в финальную часть турнира из квалификации вырвал у заокеанских критиков основу для спекуляций.

Отметим, что главный тренер английской команды Гарет Саутгейт приезжал в Россию в качестве особо важного гостя в дни Кубка конфедераций, который прошел в четырех городах летом прошлого года. Его подопечные задолго до окончания отборочного турнира обеспечили себе первое место в группе F.

Сборная «Трех львов» выиграла восемь матчей при двух ничьих, при сумме забитых и пропущенных мячей 18:3.

С 26 набранными очками англичане опередили Словакию (18) Шотландию (18), Словению (15), Литву (6) и Мальту (1).

На ЧМ-2018 они в рамках квартета G должны сыграть с Тунисом, Панамой и Бельгией соответственно в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде. Теперь эти планы под некоторой угрозой, причем, если верить Daily Telegraph, в случае бойкота мундиаля Англия будет автоматически исключена из числа участников следующего ЧМ-2022 в Катаре.

Таковы правила ФИФА: все участвующие организации обязуются сыграть все свои матчи до тех пор, пока не будут исключены из розыгрыша Кубка мира. Кроме того, отказ от поездки в Россию повлечет за собой крупный денежный штраф.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает призывы из Лондона «обыкновенной чушью». По его словам, англичане до сих пор не могут переварить обиду за оглушительное фиаско собственной заявки на проведение ЧМ-2018 – и вот уже 7,5 лет попросту мстят.

«Сначала они заявляли, что мы все купили и были со всеми в сговоре, — напомнил функционер, слова которого приводит НСН. — Потом выдумывали какие-то новые обвинения каждый месяц.

Наконец, у них еще появился один повод – отравление Скрипаля. Это типичная, обыкновенная чушь!

На самом деле у них уже давно созрела идея каким-то образом отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей. Англичане здесь, к сожалению, выступали и выступают в авангарде, старясь каким-то образом бросить тень на ЧМ-2018».

По мнению Колоскова, реакцией на гипотетический неприезд англичан должно стать исключение тамошней федерации футбола из состава ФИФА.

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