Шипулин потерял золото в падении

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Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАнжи
3:2
закончен
16:30
Динамо МКраснодар
0:0
закончен
19:00
ТосноРубин
0:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
1:2
закончен
18:15
СевильяВаленсия
0:2
закончен
20:30
ХетафеЛеванте
0:1
закончен
22:45
МалагаБарселона
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер ЮнайтедЛиверпуль
2:1
закончен
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
2:0
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунСуонси Сити
0:0
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
18:00
Вест Бромвич АльбионЛестер Сити
1:4
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
0:3
закончен
20:30
ЧелсиКристал Пэлас
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияГамбург
6:0
закончен
17:30
ХоффенхаймВольфсбург
3:0
закончен
17:30
ГертаФрайбург
0:0
закончен
17:30
Ганновер-96Аугсбург
1:3
закончен
20:30
БайерБоруссия М
2:0
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖМетц
5:0
закончен
22:00
БордоАнже
0:0
закончен
22:00
ДижонАмьен
1:1
закончен
22:00
ЛилльМонпелье
1:1
закончен
22:00
НантТруа
1:0
закончен
22:00
РеннСент-Этьен
1:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ТомьДинамо СПб
1:0
закончен
11:00
Луч-ЭнергияОренбург
1:0
закончен
13:00
Крылья СоветовТюмень
2:0
закончен
13:00
Зенит-2Енисей
0:3
закончен
14:00
ШинникХимки
2:0
закончен
14:00
ОлимпиецСибирь
1:1
закончен
14:00
Ротор-ВолгоградСпартак-2
1:0
закончен
15:00
Авангард КВолгарь
1:0
закончен
16:00
ФакелБалтика
0:1
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗиркаСталь К
1:2
закончен
18:00
АлександрияЧерноморец
0:0
закончен
Италия / Серия А
22:45
ВеронаКьево
1:0
закончен
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевАвангард
2:1
закончен
14:30
ТракторНефтехимик
4:3
закончен
15:00
АвтомобилистМеталлург Мг
1:4
закончен
17:00
Ак БарсАмур
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
3:2
закончен
03:30
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
1:2
закончен
04:30
Даллас СтарзАнахайм Дакс
2:1
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
2:5
закончен
21:00
Филадельфия ФлайерзВиннипег Джетс
2:1
закончен
21:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
3:2 (Б)
закончен
21:00
Баффало СэйбрзВегас Голден Найтс
1:2 (Б)
закончен
21:00
Бостон БрюинзЧикаго Блэкхоукс
7:4
закончен
23:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
5:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
99:83
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
112:87
закончен
03:30
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
108:105
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
78:95
закончен
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
120:112
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансВашингтон Уизардс
97:116
закончен
05:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Лейкерс
125:116
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
125:108
закончен
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
94:88
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсКливленд Кавальерс
116:102
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира в Контиолахти
15:40
Супермикст
1
Франция
33:29,1
закончен
18:45
Смешанная эстафета
1
Италия
1:15.08,3 (1+13)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира среди юниоров
17:00
Одиночницы, произвольная программа
1
Трусова (Россия)
153.49
2
Косторная (Россия)
135.76
3
Ямашита (Япония)
128.38
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
РостовЗенит
0:0
закончен
16:30
АхматЦСКА
0:3
закончен
19:00
Спартак МСКА-Хабаровск
0:0
1 тайм
Испания / Примера
14:00
ЭспаньолРеал Сосьедад
2:1
закончен
18:15
Атлетико МСельта
1:0
перерыв
20:30
Лас-ПальмасВильярреал
не начался
22:45
Атлетик БЛеганес
не начался
Италия / Серия А
14:30
ФиорентинаБеневенто
1:0
закончен
17:00
БолоньяАталанта
0:1
закончен
17:00
КальяриЛацио
2:2
закончен
17:00
КротонеСампдория
4:1
закончен
17:00
СассуолоСПАЛ
1:1
закончен
17:00
ЮвентусУдинезе
2:0
закончен
20:00
ДженоаМилан
не начался
22:45
Интер МНаполи
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
АрсеналУотфорд
3:0
закончен
19:00
БорнмутТоттенхэм Хотспур
1:0
1 тайм
Франция / Лига 1
17:00
ГенгамНицца
2:5
закончен
19:00
ЛионКан
0:0
1 тайм
23:00
ТулузаМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартРБ Лейпциг
0:0
2 тайм
20:00
Боруссия ДАйнтрахт Ф
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
КарпатыОлимпик Д
0:3
закончен
18:00
МариупольЗаря
0:0
2 тайм
20:30
Динамо КВерес
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Сан-Хосе ШарксВашингтон Кэпиталз
0:2
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
2:7
закончен
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
4:3 (Б)
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
5:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
4:1
закончен
19:30
Чикаго БлэкхоуксБостон Брюинз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Шарлотт ХорнетсФиникс Санз
122:115
закончен
03:30
Майами ХитВашингтон Уизардс
129:102
закончен
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
114:80
закончен
04:30
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
104:94
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
113:105
закончен
20:00
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
не начался
22:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
22:30
Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
23:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Химки
84:79
закончен
15:30
Парма Цмоки-Минск
81:88
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира в Контиолахти
15:30
Масс-старт, мужчины
1
Юлиан Эберхард (Австрия)
38:04,8 (2)
закончен
18:10
Масс-старт, женщины
1
Ванесса Хинц (Германия)
35:47,9 (0)
закончен
Россия / Премьер-Лига
17:00
УралЛокомотив М
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Сток СитиМанчестер Сити
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерКёльн
не начался
Испания / Примера
23:00
АлавесБетис
не начался
КХЛ / плей-офф
16:00
АвангардСалават Юлаев
не начался
17:00
Металлург МгАвтомобилист
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзДаллас Старз
не начался
04:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Денвер НаггетсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
02:30
Бостон СелтиксИндиана Пэйсерс
не начался
02:30
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
не начался
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ ЦСКА
не начался

Шипулин потерял золото в падении

Шипулин взял бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин
Антон Шипулин взял бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. На финальном отрезке россиянин споткнулся и упал, лишив себя шансов на борьбу за золото. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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16:15

P.S. Заглядывайте к нам в 18:10 на онлайн-трансляцию женского масс-старта, в котором примет участие Екатерина Юрлова-Перхт.

16:13

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта и желает вам удачного дня!

16:11

Антон Бабиков, к сожалению, с четырьмя промахами стал только 23-м (+2:19,4 минуты).

16:10

Антон Шипулин финишировал третьим, несмотря на падение! Первым стал Эберхард, вторым — Фуркад!

16:10

Итак, австриец Юлиан Эберхард победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти с результатом 38:04,8 минуты, второй — француз Мартен Фуркад (+6,9 секунды), третий — Антон Шипулин (+19,3 секунды).

16:09

Эх, Шипулин упал на трассе в контактной борьбе...За золото теперь побороться не удастся. Но посмотрим, какая будет медаль. Она должна быть!

16:08

Шипулин не дал Фуркаду оторваться от себя на подъеме! Разница между ними — 0,7 секунды!

16:07

До финиша — около километра! Бороться, Антон! И идет сложнейший подъем!

16:06

Бабиков и на последнем рубеже промахнулся один раз. Теперь он — 25-й, проигрывая лидеру 2:11,3 минуты.

16:05

Вслед за ними в пределах видимости идет Эберхард. Антон тем временем вплотную приблизился к Фуркаду и спокойно идет за ним. Надо продышаться.

16:03

И идущий вторым Эберхард один раз промахнулся! А вот Шипулин отстрелялся безупречно и ушел с рубежа вторым вслед за Фуркадом с отставанием в пять секунд! Вперед — бороться за медаль!

16:03

Совсем близко идут Шипулин и Фуркад! Болельщики, стоящие вдоль трассы, кричат: «Давай! Сделай его!».

16:01

Пайффер уже пришел на последний огневой рубеж! И лидер гонки допускает два промаха!!!

15:59

Четверка лидеров преодолевает тяжелый подъем. Порядок не меняется, но отставание от лидера Пайффера уменьшается. Теперь идущий четвертым Шипулин проигрывает ему 19,5 секунды, а Фуркад — 18.

15:57

На отметке 10,2 км Шипулин по-прежнему четвертый. А третьим уже стал Фуркад, демонстрирующий самую высокую скорость! Первый — Пайффер, второй — Эберхард.

15:55

Бабиков один раз промахнулся на третьем огневом рубеже. Теперь он 24-й (+1:39,0 минуты).

15:54

Антон Шипулин отстрелялся идеально! С третьей стрельбы (стоя) россиянин уходит четвертым, проигрывая Пайфферу 21,3 секунды. Также впереди него Эберхард и Долль.

15:53

Пайффер отстрелялся без ошибок и остается лидером! А вот его преследователи Долль и Эберхард наделали ошибок...Йоханнес Бё допустил две ошибки. В общем, из прежних лидеров остается только Пайффер.

15:52

Тройка лидеров оторвалась от остальных и уже готова к третьей стрельбе.

15:51

Шипулин по-прежнему держится девятым, но проигрывает уже 27 секунд лидеру Пайфферу. Россиянин идет тяжело. К нему вплотную подобрался Фуркад, проигрывавший Антону 13 секунд.

15:50

Вот так выглядит сейчас тройка лидеров — немцы Долль и Пайффер, а также австриец Юлиан Эберхард.

15:49

Фуркад, кстати, не допустил осечек на втором огневом рубеже и сейчас идет 15-м (+39,2).

15:48

У Бабикова два промаха...Он уходит со стрельбища 24-м, отставая от Долля на 1:04,8 минуты. Шипулин после штрафного круга стал девятым (+26,2).

15:47

Шипулин и Йоханнес Бё промахнулись по разу! Теперь у гонки появятся новые лидеры — пелотон возглавил немец Бенедикт Долль, вслед за ним — его соотечественник Арнд Пайффер.

15:45

Бё начал немного уходить. Разрыв между ним и Шипулиным стал заметен. И вот подходит время второй стрельбы — лежа.

15:43

Бё и Шипулина разделяет всего ничего — 0,3 секунды. Тем временем отставание Бабикова от лидеров, к сожалению, растет — уже 13,3 секунды.

15:42

Йоханнес Бё быстро вернул себе лидирующую позицию. Шипулин дышит ему прямо в спину, но тем не менее позволил норвежцу выйти немного вперед. Видимо, Антон решил поберечь силы и дать Бё «везти» себя.

15:40

Бабиков ушел 13-м, проигрывая Шипулину 8,8 секунды. Сенсацией первой стрельбы стали два промаха Мартена Фуркада, который ушел на два штрафных круга.

15:39

Вот это да! Шипулин и Бабиков стреляют идеально! Шипулин уходит с первой стрельбы лидером, показывая время 7:26,7! Второй — француз Симон Дестье с отставанием 1,5 секунды — все очень плотно.

15:38

А вот и первый огневой рубеж! Мартен Фуркад, Йоханнес Бё и Шипулин пришли к нему одновременно!

15:37

Отсечку 2,3 км Шипулин пересек вторым после Йоханнеса Бё! Бабиков — пока 18-й и проигрывает лидеру 8,2 секунды.

15:35

Шипулин не отпускает лидеров гонки, преодолев первую отсечку 1,2 км четвертым с отставанием +1,5 секунды от идущего первым Йоханнеса Бё.

15:32

Все 30 биатлонистов идут тесной гурьбой. Нужно быть осторожным, чтобы не задеть кого-то и не сломать свой или чужой инвентарь. Шипулин держится в верхней части пелотона.

15:30

Гонка началась! Удачи обоим нашим Антонам! Российские болельщики очень громко скандируют «Антон! Антон!».

15:28

Вот так выглядит трасса, на которой состоится масс-старт.

15:25

Идут последние приготовления к гонке! Антон Шипулин уже в полном спортивном облачении.

15:20

Бабиков стал в спринте только 51-м, но этого достаточно для попадания в масс-старт.

15:15

Ранее Шипулин принимал в Контиолахти участие в супермиксте в паре с Екатериной Юрловой-Перхт, но из-за неудачной стрельбы не сумел подняться на пьедестал. А вот в спринте Антон проявил себя как надо и занял первое место, показав время 23 минуты 51,6 секунды.

15:10

Россию представят на этих соревнованиях Антон Шипулин и Антон Бабиков.

15:05

Сама гонка стартует в 15:30 мск.

15:00

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru!» Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции мужского масс-старта по биатлону на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.