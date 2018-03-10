Шипулин потерял золото в падении

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P.S. Заглядывайте к нам в 18:10 на онлайн-трансляцию женского масс-старта, в котором примет участие Екатерина Юрлова-Перхт.
На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта и желает вам удачного дня!
Антон Бабиков, к сожалению, с четырьмя промахами стал только 23-м (+2:19,4 минуты).
Антон Шипулин финишировал третьим, несмотря на падение! Первым стал Эберхард, вторым — Фуркад!
Итак, австриец Юлиан Эберхард победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти с результатом 38:04,8 минуты, второй — француз Мартен Фуркад (+6,9 секунды), третий — Антон Шипулин (+19,3 секунды).
Эх, Шипулин упал на трассе в контактной борьбе...За золото теперь побороться не удастся. Но посмотрим, какая будет медаль. Она должна быть!
Шипулин не дал Фуркаду оторваться от себя на подъеме! Разница между ними — 0,7 секунды!
До финиша — около километра! Бороться, Антон! И идет сложнейший подъем!
Бабиков и на последнем рубеже промахнулся один раз. Теперь он — 25-й, проигрывая лидеру 2:11,3 минуты.
Вслед за ними в пределах видимости идет Эберхард. Антон тем временем вплотную приблизился к Фуркаду и спокойно идет за ним. Надо продышаться.
И идущий вторым Эберхард один раз промахнулся! А вот Шипулин отстрелялся безупречно и ушел с рубежа вторым вслед за Фуркадом с отставанием в пять секунд! Вперед — бороться за медаль!
Совсем близко идут Шипулин и Фуркад! Болельщики, стоящие вдоль трассы, кричат: «Давай! Сделай его!».
Пайффер уже пришел на последний огневой рубеж! И лидер гонки допускает два промаха!!!
Четверка лидеров преодолевает тяжелый подъем. Порядок не меняется, но отставание от лидера Пайффера уменьшается. Теперь идущий четвертым Шипулин проигрывает ему 19,5 секунды, а Фуркад — 18.
На отметке 10,2 км Шипулин по-прежнему четвертый. А третьим уже стал Фуркад, демонстрирующий самую высокую скорость! Первый — Пайффер, второй — Эберхард.
Бабиков один раз промахнулся на третьем огневом рубеже. Теперь он 24-й (+1:39,0 минуты).
Антон Шипулин отстрелялся идеально! С третьей стрельбы (стоя) россиянин уходит четвертым, проигрывая Пайфферу 21,3 секунды. Также впереди него Эберхард и Долль.
Пайффер отстрелялся без ошибок и остается лидером! А вот его преследователи Долль и Эберхард наделали ошибок...Йоханнес Бё допустил две ошибки. В общем, из прежних лидеров остается только Пайффер.
Тройка лидеров оторвалась от остальных и уже готова к третьей стрельбе.
Шипулин по-прежнему держится девятым, но проигрывает уже 27 секунд лидеру Пайфферу. Россиянин идет тяжело. К нему вплотную подобрался Фуркад, проигрывавший Антону 13 секунд.
Вот так выглядит сейчас тройка лидеров — немцы Долль и Пайффер, а также австриец Юлиан Эберхард.
Фуркад, кстати, не допустил осечек на втором огневом рубеже и сейчас идет 15-м (+39,2).
У Бабикова два промаха...Он уходит со стрельбища 24-м, отставая от Долля на 1:04,8 минуты. Шипулин после штрафного круга стал девятым (+26,2).
Шипулин и Йоханнес Бё промахнулись по разу! Теперь у гонки появятся новые лидеры — пелотон возглавил немец Бенедикт Долль, вслед за ним — его соотечественник Арнд Пайффер.
Бё начал немного уходить. Разрыв между ним и Шипулиным стал заметен. И вот подходит время второй стрельбы — лежа.
Бё и Шипулина разделяет всего ничего — 0,3 секунды. Тем временем отставание Бабикова от лидеров, к сожалению, растет — уже 13,3 секунды.
Йоханнес Бё быстро вернул себе лидирующую позицию. Шипулин дышит ему прямо в спину, но тем не менее позволил норвежцу выйти немного вперед. Видимо, Антон решил поберечь силы и дать Бё «везти» себя.
Бабиков ушел 13-м, проигрывая Шипулину 8,8 секунды. Сенсацией первой стрельбы стали два промаха Мартена Фуркада, который ушел на два штрафных круга.
Вот это да! Шипулин и Бабиков стреляют идеально! Шипулин уходит с первой стрельбы лидером, показывая время 7:26,7! Второй — француз Симон Дестье с отставанием 1,5 секунды — все очень плотно.
А вот и первый огневой рубеж! Мартен Фуркад, Йоханнес Бё и Шипулин пришли к нему одновременно!
Отсечку 2,3 км Шипулин пересек вторым после Йоханнеса Бё! Бабиков — пока 18-й и проигрывает лидеру 8,2 секунды.
Шипулин не отпускает лидеров гонки, преодолев первую отсечку 1,2 км четвертым с отставанием +1,5 секунды от идущего первым Йоханнеса Бё.
Все 30 биатлонистов идут тесной гурьбой. Нужно быть осторожным, чтобы не задеть кого-то и не сломать свой или чужой инвентарь. Шипулин держится в верхней части пелотона.
Гонка началась! Удачи обоим нашим Антонам! Российские болельщики очень громко скандируют «Антон! Антон!».
Вот так выглядит трасса, на которой состоится масс-старт.
Идут последние приготовления к гонке! Антон Шипулин уже в полном спортивном облачении.
Бабиков стал в спринте только 51-м, но этого достаточно для попадания в масс-старт.
Ранее Шипулин принимал в Контиолахти участие в супермиксте в паре с Екатериной Юрловой-Перхт, но из-за неудачной стрельбы не сумел подняться на пьедестал. А вот в спринте Антон проявил себя как надо и занял первое место, показав время 23 минуты 51,6 секунды.
Россию представят на этих соревнованиях Антон Шипулин и Антон Бабиков.
Сама гонка стартует в 15:30 мск.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru!» Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции мужского масс-старта по биатлону на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.