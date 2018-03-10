Юрлова-Перхт вспомнила о стрельбе слишком поздно

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала только 19-й с тремя промахами. Отставание от победившей немки Хинц составило 1:49,1 минуты. Жаль, что нашу спортсменку так подвела стрельба. Тем не менее на стадионе очень громко слышно стройный хор поддержки: «Катя! Катя!». Впереди будут еще этапы Кубка мира, в том числе и дома — в Тюмени, так что еще есть возможность порадовать болельщиков под конец сезона.