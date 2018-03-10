Юрлова-Перхт вспомнила о стрельбе слишком поздно

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Поздравляем немку Ванессу Хинц с золотом, итальянку Лизу Витоцци — с серебром, а француженку Анаис Шевалье — с бронзой, и на этом «Газета.Ru» заканчивает текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в финсском Контиолахти.
Итальянка Витоцци тем временем завоевала свое первое серебро! Но и француженка Шевалье тоже явно довольна своей бронзой.
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала только 19-й с тремя промахами. Отставание от победившей немки Хинц составило 1:49,1 минуты. Жаль, что нашу спортсменку так подвела стрельба. Тем не менее на стадионе очень громко слышно стройный хор поддержки: «Катя! Катя!». Впереди будут еще этапы Кубка мира, в том числе и дома — в Тюмени, так что еще есть возможность порадовать болельщиков под конец сезона.
Немка Ванесса Хинц уже выехала на финишную прямую! Это ее первое личное золото в карьере! Невероятно! Раньше немка побеждала только в составе команды в эстафетах.
За серебро борются итальянка Витоцци и француженка Шевалье.
Уже практически нет сомнений, что немка Хинц станет первой — другие сильно отстают от нее.
Юрлова-Перхт, наконец, отстрелялась безупречно! Вот так бы на всех огневых рубежах! К сожалению, отставание от лидеров уже слишком велико — 1:54,5 минуты. Россиянка находится на 20-й позиции.
Эх, Домрачева допустила две осечки и за медаль теперь вряд ли поборется...
Хинц попала и ушла с последней стрельбы лидером! А вот Витоцци и Шевалье допустили ошибки и пошли на штрафной круг.
К четвертой стрельбе Домрачева подходит после тройки лидеров. Если кто-то из них ошибется, белоруска вполне может побороться за медаль.
После третьего огневого рубежа десятка лидеров выглядит так:
Домрачева с двумя промахами стремительно приближается к лидерам, однако тройку Хинц — Шевалье — Витоцци догнать сложно. За ними даже не видно соперников.
Наша Юрлова стабильно промахивается по разу в каждой стрельбе. Жаль... Еще один штрафной круг отбрасывает россиянку назад — не по занимаемой позиции, но по времени отставания от лидеров. Екатерина по-прежнему 23-я и проигрывает немке Хинц 1:47,9 минуты.
Третья стрельба идет! Шевалье, Хинц и Витоцци закрыли все мишени и ушли первыми.
На отрезке 6,8 км пелотон возглавила немка Марен Хаммершмидт. Итальянка Витоцци не желает отпускать лидера и держится второй. Третья — немка Хинц.
А у нас новая десятка лучших:
Юрлова-Перхт, к сожалению, снова не радует точной стрельбой и допускает одну осечку. После второго огневого рубежа россиянка идет 23-й, отставание от лидеров уже составляет 01:04,0 минуты.
Вторая стрельба пошла! Лежа. Домрачева допустила один промах и, по крайней мере, на время упустит лидирующую позицию. А вот Витоцци ошибок не допустила и ушла со стрельбы первой. Вслед за ней — немка Хинц, а затем и француженка Анаис Шевалье.
Юрлова меж тем уже откатилась на 24 позицию — ходом она уступает соперницам. Россиянка проигрывает лидерам 36 секунд.
Итальянки не смогли удержаться на первых позициях — их уже опередила Домрачева, которая сейчас является лидеров пелотона, а на второе место поднялась немка Дальмайер.
А десятка лучших выглядит на данный момент таким образом:
К сожалению, Юрлова допустила один промах и покинула огневой рубеж лишь 21-й с отставанием от лидирующей Витоцци в 27, секунды.
«Катя! Катя!» — скандируют трибуны, поддерживая россиянку Юрлову-Перхт. Тем временем Кузьмина промахивается два раза. Белоруска Дарья Домрачева и немка Лаура Дальмайер отстрелялись безупречно, но лидерами они не уходят. На первом месте — итальянка Лиза Витоцции, на втором — ее соотечественница Доротея Вирер, а на третьем — немка Ванесса Хинц.
Бывшая россиянка Кузьмина и финка Кайса Мякяряйнен оторвались от остальных и подходят с некоторым просветом к первой стрельбе!
Юрлова — седьмая на подъеме. Первой продолжает идти Кузьмина, за ней идут Кайса Мякяряйнен и Вероника Виткова.
После 1,1 км лидирует Анастасия Кузмина. Юрлова идет на девятом месте и отстает от представительницы Словакии на 4,1 секунды.
Биатлонистки стартовали!
Гонка на 12,5 км стартует через пять минут.
В спринтерской гонке Юрлова-Перхт показала 44-й результат.
Ранее в мужском масс-старте Антон Шипулин занял третье место после обидного падения на последнем подъеме.
Россию в гонке представит Екатерина Юрлова-Перхт. Вчера в паре с Антоном Шипулиным она заняла пятое место в супермиксте.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Сегодня на этапе Кубка мира в финском Контиолахти пройдет женский масс-старт. Гонка начнется в 18:10 мск.
Гонка запланирована на 18:10 мск.
Екатерина Юрлова-Перхт будет единственной представительницей России в женском масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.