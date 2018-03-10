Юрлова-Перхт вспомнила о стрельбе слишком поздно

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Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАнжи
3:2
закончен
16:30
Динамо МКраснодар
0:0
закончен
19:00
ТосноРубин
0:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
1:2
закончен
18:15
СевильяВаленсия
0:2
закончен
20:30
ХетафеЛеванте
0:1
закончен
22:45
МалагаБарселона
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер ЮнайтедЛиверпуль
2:1
закончен
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
2:0
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунСуонси Сити
0:0
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
18:00
Вест Бромвич АльбионЛестер Сити
1:4
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
0:3
закончен
20:30
ЧелсиКристал Пэлас
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияГамбург
6:0
закончен
17:30
ХоффенхаймВольфсбург
3:0
закончен
17:30
ГертаФрайбург
0:0
закончен
17:30
Ганновер-96Аугсбург
1:3
закончен
20:30
БайерБоруссия М
2:0
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖМетц
5:0
закончен
22:00
БордоАнже
0:0
закончен
22:00
ДижонАмьен
1:1
закончен
22:00
ЛилльМонпелье
1:1
закончен
22:00
НантТруа
1:0
закончен
22:00
РеннСент-Этьен
1:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ТомьДинамо СПб
1:0
закончен
11:00
Луч-ЭнергияОренбург
1:0
закончен
13:00
Крылья СоветовТюмень
2:0
закончен
13:00
Зенит-2Енисей
0:3
закончен
14:00
ШинникХимки
2:0
закончен
14:00
ОлимпиецСибирь
1:1
закончен
14:00
Ротор-ВолгоградСпартак-2
1:0
закончен
15:00
Авангард КВолгарь
1:0
закончен
16:00
ФакелБалтика
0:1
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗиркаСталь К
1:2
закончен
18:00
АлександрияЧерноморец
0:0
закончен
Италия / Серия А
22:45
ВеронаКьево
1:0
закончен
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевАвангард
2:1
закончен
14:30
ТракторНефтехимик
4:3
закончен
15:00
АвтомобилистМеталлург Мг
1:4
закончен
17:00
Ак БарсАмур
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
3:2
закончен
03:30
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
1:2
закончен
04:30
Даллас СтарзАнахайм Дакс
2:1
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
2:5
закончен
21:00
Филадельфия ФлайерзВиннипег Джетс
2:1
закончен
21:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
3:2 (Б)
закончен
21:00
Баффало СэйбрзВегас Голден Найтс
1:2 (Б)
закончен
21:00
Бостон БрюинзЧикаго Блэкхоукс
7:4
закончен
23:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
5:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
99:83
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
112:87
закончен
03:30
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
108:105
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
78:95
закончен
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
120:112
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансВашингтон Уизардс
97:116
закончен
05:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Лейкерс
125:116
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
125:108
закончен
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
94:88
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсКливленд Кавальерс
116:102
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира в Контиолахти
15:40
Супермикст
1
Франция
33:29,1
закончен
18:45
Смешанная эстафета
1
Италия
1:15.08,3 (1+13)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира среди юниоров
17:00
Одиночницы, произвольная программа
1
Трусова (Россия)
153.49
2
Косторная (Россия)
135.76
3
Ямашита (Япония)
128.38
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
РостовЗенит
0:0
закончен
16:30
АхматЦСКА
0:3
закончен
19:00
Спартак МСКА-Хабаровск
0:0
1 тайм
Испания / Примера
14:00
ЭспаньолРеал Сосьедад
2:1
закончен
18:15
Атлетико МСельта
1:0
перерыв
20:30
Лас-ПальмасВильярреал
не начался
22:45
Атлетик БЛеганес
не начался
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14:30
ФиорентинаБеневенто
1:0
закончен
17:00
БолоньяАталанта
0:1
закончен
17:00
КальяриЛацио
2:2
закончен
17:00
КротонеСампдория
4:1
закончен
17:00
СассуолоСПАЛ
1:1
закончен
17:00
ЮвентусУдинезе
2:0
закончен
20:00
ДженоаМилан
не начался
22:45
Интер МНаполи
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
АрсеналУотфорд
3:0
закончен
19:00
БорнмутТоттенхэм Хотспур
1:0
1 тайм
Франция / Лига 1
17:00
ГенгамНицца
2:5
закончен
19:00
ЛионКан
0:0
1 тайм
23:00
ТулузаМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартРБ Лейпциг
0:0
2 тайм
20:00
Боруссия ДАйнтрахт Ф
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
КарпатыОлимпик Д
0:3
закончен
18:00
МариупольЗаря
0:0
2 тайм
20:30
Динамо КВерес
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Сан-Хосе ШарксВашингтон Кэпиталз
0:2
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
2:7
закончен
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
4:3 (Б)
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
5:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
4:1
закончен
19:30
Чикаго БлэкхоуксБостон Брюинз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Шарлотт ХорнетсФиникс Санз
122:115
закончен
03:30
Майами ХитВашингтон Уизардс
129:102
закончен
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
114:80
закончен
04:30
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
104:94
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
113:105
закончен
20:00
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
не начался
22:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
22:30
Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
23:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Химки
84:79
закончен
15:30
Парма Цмоки-Минск
81:88
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира в Контиолахти
15:30
Масс-старт, мужчины
1
Юлиан Эберхард (Австрия)
38:04,8 (2)
закончен
18:10
Масс-старт, женщины
1
Ванесса Хинц (Германия)
35:47,9 (0)
закончен
Россия / Премьер-Лига
17:00
УралЛокомотив М
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Сток СитиМанчестер Сити
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерКёльн
не начался
Испания / Примера
23:00
АлавесБетис
не начался
КХЛ / плей-офф
16:00
АвангардСалават Юлаев
не начался
17:00
Металлург МгАвтомобилист
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзДаллас Старз
не начался
04:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Денвер НаггетсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
02:30
Бостон СелтиксИндиана Пэйсерс
не начался
02:30
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
не начался
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ ЦСКА
не начался

Юрлова-Перхт вспомнила о стрельбе слишком поздно

Немка Хинц выиграла масс-старт в Контиолахти, россиянка Юрлова — 19-я

Екатерина Юрлова-Перхт РИА Новости
Екатерина Юрлова-Перхт
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт допустила три промаха, отстрелявшись идеально лишь на последнем огневом рубеже, когда борьба за медали была уже проиграна. В итоге спортсменка заняла лишь 19-е место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Победу одержала немка Ванесса Хинц. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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18:50

Поздравляем немку Ванессу Хинц с золотом, итальянку Лизу Витоцци — с серебром, а француженку Анаис Шевалье — с бронзой, и на этом «Газета.Ru» заканчивает текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в финсском Контиолахти.

18:47

Итальянка Витоцци тем временем завоевала свое первое серебро! Но и француженка Шевалье тоже явно довольна своей бронзой.

18:47

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала только 19-й с тремя промахами. Отставание от победившей немки Хинц составило 1:49,1 минуты. Жаль, что нашу спортсменку так подвела стрельба. Тем не менее на стадионе очень громко слышно стройный хор поддержки: «Катя! Катя!». Впереди будут еще этапы Кубка мира, в том числе и дома — в Тюмени, так что еще есть возможность порадовать болельщиков под конец сезона.

18:46

Немка Ванесса Хинц уже выехала на финишную прямую! Это ее первое личное золото в карьере! Невероятно! Раньше немка побеждала только в составе команды в эстафетах.

18:45

За серебро борются итальянка Витоцци и француженка Шевалье.

18:44

Уже практически нет сомнений, что немка Хинц станет первой — другие сильно отстают от нее.

18:43

Юрлова-Перхт, наконец, отстрелялась безупречно! Вот так бы на всех огневых рубежах! К сожалению, отставание от лидеров уже слишком велико — 1:54,5 минуты. Россиянка находится на 20-й позиции.

18:42

Эх, Домрачева допустила две осечки и за медаль теперь вряд ли поборется...

18:41

Хинц попала и ушла с последней стрельбы лидером! А вот Витоцци и Шевалье допустили ошибки и пошли на штрафной круг.

18:39

К четвертой стрельбе Домрачева подходит после тройки лидеров. Если кто-то из них ошибется, белоруска вполне может побороться за медаль.

18:38

После третьего огневого рубежа десятка лидеров выглядит так:

18:36

Домрачева с двумя промахами стремительно приближается к лидерам, однако тройку Хинц — Шевалье — Витоцци догнать сложно. За ними даже не видно соперников.

18:34

Наша Юрлова стабильно промахивается по разу в каждой стрельбе. Жаль... Еще один штрафной круг отбрасывает россиянку назад — не по занимаемой позиции, но по времени отставания от лидеров. Екатерина по-прежнему 23-я и проигрывает немке Хинц 1:47,9 минуты.

18:32

Третья стрельба идет! Шевалье, Хинц и Витоцци закрыли все мишени и ушли первыми.

18:30

На отрезке 6,8 км пелотон возглавила немка Марен Хаммершмидт. Итальянка Витоцци не желает отпускать лидера и держится второй. Третья — немка Хинц.

18:28

А у нас новая десятка лучших:

18:27

Юрлова-Перхт, к сожалению, снова не радует точной стрельбой и допускает одну осечку. После второго огневого рубежа россиянка идет 23-й, отставание от лидеров уже составляет 01:04,0 минуты.

18:26

Вторая стрельба пошла! Лежа. Домрачева допустила один промах и, по крайней мере, на время упустит лидирующую позицию. А вот Витоцци ошибок не допустила и ушла со стрельбы первой. Вслед за ней — немка Хинц, а затем и француженка Анаис Шевалье.

18:23

Юрлова меж тем уже откатилась на 24 позицию — ходом она уступает соперницам. Россиянка проигрывает лидерам 36 секунд.

18:22

Итальянки не смогли удержаться на первых позициях — их уже опередила Домрачева, которая сейчас является лидеров пелотона, а на второе место поднялась немка Дальмайер.

18:20

А десятка лучших выглядит на данный момент таким образом:

18:18

К сожалению, Юрлова допустила один промах и покинула огневой рубеж лишь 21-й с отставанием от лидирующей Витоцци в 27, секунды.

18:17

«Катя! Катя!» — скандируют трибуны, поддерживая россиянку Юрлову-Перхт. Тем временем Кузьмина промахивается два раза. Белоруска Дарья Домрачева и немка Лаура Дальмайер отстрелялись безупречно, но лидерами они не уходят. На первом месте — итальянка Лиза Витоцции, на втором — ее соотечественница Доротея Вирер, а на третьем — немка Ванесса Хинц.

18:16

Бывшая россиянка Кузьмина и финка Кайса Мякяряйнен оторвались от остальных и подходят с некоторым просветом к первой стрельбе!

18:14

Юрлова — седьмая на подъеме. Первой продолжает идти Кузьмина, за ней идут Кайса Мякяряйнен и Вероника Виткова.

18:12

После 1,1 км лидирует Анастасия Кузмина. Юрлова идет на девятом месте и отстает от представительницы Словакии на 4,1 секунды.

18:10

Биатлонистки стартовали!

18:05

Гонка на 12,5 км стартует через пять минут.

18:00

В спринтерской гонке Юрлова-Перхт показала 44-й результат.

17:50

Ранее в мужском масс-старте Антон Шипулин занял третье место после обидного падения на последнем подъеме.

17:45

Россию в гонке представит Екатерина Юрлова-Перхт. Вчера в паре с Антоном Шипулиным она заняла пятое место в супермиксте.

Юрлова
РИА Новости
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт
17:35

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Сегодня на этапе Кубка мира в финском Контиолахти пройдет женский масс-старт. Гонка начнется в 18:10 мск.

10:30

Гонка запланирована на 18:10 мск.

10:00

Екатерина Юрлова-Перхт будет единственной представительницей России в женском масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.