Рекорд Шведа не спас «Химки»

Курсы валют$ 56.90 (-0.152) 70.05 (-0.117)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
ФНЛ / Первый дивизион
16:00
КубаньТамбов
0:0
закончен
Лига Европы
21:00
Атлетико М Локомотив М
3:0
закончен
21:00
ЦСКА Лион
0:1
закончен
21:00
Боруссия Д Ред Булл Зальцбург
1:2
закончен
21:00
Милан Арсенал
0:2
закончен
23:05
Лацио Динамо К
2:2
закончен
23:05
РБ Лейпциг Зенит
2:1
закончен
23:05
Марсель Атлетик Б
3:1
закончен
23:05
Спортинг Виктория Пльзень
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Баффало СэйбрзКалгари Флэймз
1:5
закончен
04:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
2:5
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
1:2
закончен
КХЛ / плей-офф
10:00
АмурАк Барс
1:3
закончен
14:00
АвангардСалават Юлаев
2:4
закончен
17:00
СпартакЦСКА
0:1
закончен
17:00
СеверстальСКА
0:2
закончен
Евролига
20:00
Химки Олимпия Милан
77:86
закончен
20:30
Анадолу Эфес Маккаби Т-А
81:94
закончен
22:30
Валенсия Баскония
71:81
закончен
23:00
Реал Мадрид Панатинаикос
92:75
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсЮта Джаз
84:104
закончен
04:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
119:121
закончен
04:00
Чикаго БуллзМемфис Гриззлиз
119:110
закончен
04:00
Милуоки БаксХьюстон Рокетс
99:110
закончен
06:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
101:114
закончен
06:30
Денвер НаггетсКливленд Кавальерс
108:113
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОрландо Мэджик
108:107
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Калев
87:83
закончен
Теннис / Турнир WTA в Индиан-Уэллсе
04:00
1 круг. Осака — Шарапова
online
Биатлон / Этап Кубка мира в Контиолахти
19:45
Спринт 10 км, мужчины
1
Антон Шипулин (Россия)
23.51,6 (0)
2
3
закончен
Олимпизм /
23:52
Онлайн церемонии открытия зимней Паралимпиады
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарАрсенал
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
МайнцШальке-04
не начался
Италия / Серия А
22:45
РомаТорино
не начался
Украина / Премьер-лига
20:00
ВорсклаШахтёр Д
не начался
Франция / Лига 1
22:45
СтрасбургМонако
не начался
Испания / Примера
23:00
ЖиронаДепортиво
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЙокеритХК Сочи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсКолорадо Эвеланш
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВиннипег Джетс
2:3
закончен
03:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
3:2
закончен
03:30
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
5:0
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
5:3
закончен
03:30
Детройт Ред УингзВегас Голден Найтс
0:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
3:4 (Б)
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
4:2
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
2:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
2:1 (Б)
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
2:0
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
3:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
111:125
закончен
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
108:99
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
109:117
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
115:87
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзСан-Антонио Спёрс
110:107
закончен
Еврокубок
18:00
Зенит Реджо-Эмилия
не начался
20:00
УНИКС Бавария
не начался
21:00
Будучность Дарушшафака
не начался
23:00
Гран Канария Локомотив-Кубань
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Уникаха
не начался
21:00
Жальгирис Фенербахче
не начался
22:00
Олимпиакос Бамберг
не начался
23:00
Барселона Црвена Звезда
не начался
Биатлон / Этап Кубка мира
19:45
Спринт, 7,5 км
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАнжи
не начался
16:30
Динамо МКраснодар
не начался
19:00
ТосноРубин
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ТомьДинамо СПб
не начался
11:00
Луч-ЭнергияОренбург
не начался
13:00
Крылья СоветовТюмень
не начался
13:00
Зенит-2Енисей
не начался
14:00
ШинникХимки
не начался
14:00
ОлимпиецСибирь
не начался
14:00
Ротор-ВолгоградСпартак-2
не начался
15:00
Авангард КВолгарь
не начался
16:00
ФакелБалтика
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗиркаСталь К
не начался
18:00
АлександрияЧерноморец
не начался
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
не начался
18:15
СевильяВаленсия
не начался
20:30
ХетафеЛеванте
не начался
22:45
МалагаБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер ЮнайтедЛиверпуль
не начался
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунСуонси Сити
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедСаутгемптон
не начался
18:00
Вест Бромвич АльбионЛестер Сити
не начался
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
не начался
20:30
ЧелсиКристал Пэлас
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияГамбург
не начался
17:30
ХоффенхаймВольфсбург
не начался
17:30
ГертаФрайбург
не начался
17:30
Ганновер-96Аугсбург
не начался
20:30
БайерБоруссия М
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖМетц
не начался
22:00
БордоАнже
не начался
22:00
ДижонАмьен
не начался
22:00
ЛилльМонпелье
не начался
22:00
НантТруа
не начался
22:00
РеннСент-Этьен
не начался
Италия / Серия А
22:45
ВеронаКьево
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
не начался
04:30
Даллас СтарзАнахайм Дакс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
не начался
21:00
Филадельфия ФлайерзВиннипег Джетс
не начался
21:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
не начался
21:00
Баффало СэйбрзВегас Голден Найтс
не начался
21:00
Бостон БрюинзЧикаго Блэкхоукс
не начался
23:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
не начался
03:30
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсКливленд Кавальерс
не начался
Баскетбол
Единая лига ВТБ НБА Сборная России Еврокубки Мировой баскетбол

Рекорд Шведа не спас «Химки»

«Химки» проиграли «Милану» — 77:86‍

Эпизод матча «Химки» — «Милан» Официальный сайт «Химок»
Эпизод матча «Химки» — «Милан»
Российские «Химки» на своем паркете уступили итальянскому «Милану» в матче 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает о встрече, от поражения в которой подмосковную команду не спас даже очередной личный рекорд Алексея Шведа.

Большой баскетбольный вечер в Подмосковье начинался для поклонников местной команды с приятного: в преддверии очередной встречи Евролиги приз MVP турнира в феврале был вручен лидеру российского клуба Алексею Шведу, в последнем месяце на деле никуда не ушедшей зимы набиравшему в среднем по 20,7 очка, четыре передачи и 2,3 подбора за матч, что привело желто-синих в отчетный период к трем победам из трех возможных.

Реклама

Вовсе не томным для «Химок» виделось и продолжение спортивной часть международного женского праздника — гостили на этот раз на арене в Мытищах баскетболисты итальянского «Милана», в завершающейся регулярке до отправления в Россию накопившие лишь восемь викторий при 16 поражениях.

Так что и статус соперника, и факт заполненных домашних трибун, и в целом уверенное шествие химчан по еврокубку обещали болельщикам хозяев не только красочное зрелище, но и важнейший в плане борьбы за плей-офф успех из числа «обязательных».

Однако на деле все оказалось несколько сложнее — и во всей красе это проявилось уже по ходу первой четверти матча.

При этом по-настоящему минорной получилась лишь ее заключительная часть: в финальную трехминутку отрезка россияне входили, уступая лишь в два пункта (особо старался для этого Джеймс Андерсон, к тому моменту уже набравший девять баллов, столько же тогда имел и звездный «малыш» противников Эндрю Гудлок).

Однако затем в игре химчан случился провал, вкупе со спуртом итальянцев давший последним весомое преимущество перед стартом второй четверти — за первые десять минут «Милану» удалось оторваться аж на десятку очков, отправив в кольцо «Химок», особенно дома отличающихся качественной защитой, какие-то сумасшедшие 30 баллов.

Особенно неприятным данный дефицит виделся на фоне отсутствия в обойме на матч главного «джокера» россиян Тайлера Ханикатта, зарекомендовавшего себя как одного из лучших шестых игроков Евролиги — встречу американский форвард пропускал из-за травмы.

К счастью, удалось вернуться в игру желто-синим и без их главного универсала — сильно помогла в этом наконец-то заработавшая оборона представителей Единой лиги, поставившая под серьезное сомнение эффективность миланского созидания в условиях существования достойного сопротивления.

Уже за четыре с небольшим минуты до большого перерыва «Химки» вели в счете: факт появления на свет рывка 17:4 заставлял наставника гостей Симоне Пьяниджани нервно расхаживать по кромке паркета в раздумьях, что же делать дальше.

Казалось бы — настал идеальный момент для решающего «хука» в адрес итальянского коллектива, не сильно избалованного победами, а значит, крайне рассеянно действующего в критических ситуациях с ускользающим преимуществом.

Но на деле вновь случилось что-то совершенно иное: за оставшееся до сирены на длительную паузу время хозяева сподобились лишь на два набранных очка, тогда как их оппоненты, прекратив падение, набрали за этот период 13 баллов, что позволило им отправляться в раздевалку при греющем душу счете на табло 39:49.

Крупно проиграв в первой четверти и сыграв вничью во второй, химчане, следуя указаниям незамысловатой прогрессии, не оставили шансов итальянцам в третьей — чуть лучше в ее ходе стала работать атака россиян, тогда как их оборона на отрезке и вовсе оказалась едва ли не идеальной, сумев удержать представителей одной из столиц мировой моды в рамках скромных 12 очков.

Дополнительным поводом для радости поклонникам «Химок» здесь служил тот факт, что во время реализацииданного рывка подопечными Георгиоса Барцокаса Шведу покорился очередной личный рекорд.

Одна из «трешек» Алексея в четверти стала для него уже 79-й в этом сезоне (к финальной сирене в его суммарном активе было 80 дальних попаданий) — больше в одном конкретном розыгрыше Евролиги за всю ее историю не забивал никто.

Впрочем, думать о собственных достижениях защитнику по итогам третьей четверти было не время — минимальное преимущество в преддверии старта последней из «обязательных» десятиминуток обещало интересную концовку и, возможно, драматичную развязку на финальных секундах.

Лишь подтвердили подобные ожидания «качели» в дебюте отрезка — мизерный перевес возникал то у одной, то у другой команды, до поры не позволяя соперникам оторваться на хоть сколько-нибудь ощутимое расстояние.

К сожалению, примерно на экваторе четверти «Милан» все же ухватился за правильную «волну», уйдя в небольшой отрыв — и уже за три минуты до финальной сирены гости ведут +9, ставя под реальную угрозу все, казалось бы, очевидные прогнозы относительно триумфатора встречи.

Однако не хватает нервов/мастерства в итоге и представителям Италии — и вот уже за 90 секунд до окончания четверти у «Химок» всего -3 и владение.

Но своим шансом на красивое спасение хозяева не просто не воспользовались, а еще и максимально обидно — а также, справедливости ради, собственноручно — его уничтожили:

сначала Швед решился на сложнейшую «изоляцию», приведшую лишь к промаху, затем при игре в обороне Алексей и Стефан Маркович сильно ошиблись во взаимодействии, оставив лучшего игрока матча Гудлока (26 очков и пять подборов) в полном одиночестве под кольцом, а следом в атаке случилась еще и потеря Шведа (24 очка и шесть передач) при сдваивании от оппонентов.

Стоит отметить, что «Химки» в ходе домашнего поединка уступили по чуть-чуть практически в каждом из компонентов: в подборах (31 против 39), точности двухочковых (47,5% против 62%), трехочковых (34,6% против 42%), а также в реализации штрафных бросков (66,7% против 76,2%).

Проиграв «Милану», желто-синие оказались на седьмом месте в турнирной таблице Евролиги — девятой пока что идет испанская «Баскония», при таком же количестве матчей имеющая на две победы меньше.

В следующем туре Евролиги подопечные Барцокаса в гостях сыграют с израильским «Маккаби», занимающим текущую восьмую позицию (13-12).

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице Единой лиги ВТБ, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».