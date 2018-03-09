Рекорд Шведа не спас «Химки»

Большой баскетбольный вечер в Подмосковье начинался для поклонников местной команды с приятного: в преддверии очередной встречи Евролиги приз MVP турнира в феврале был вручен лидеру российского клуба Алексею Шведу, в последнем месяце на деле никуда не ушедшей зимы набиравшему в среднем по 20,7 очка, четыре передачи и 2,3 подбора за матч, что привело желто-синих в отчетный период к трем победам из трех возможных.

Реклама

Вовсе не томным для «Химок» виделось и продолжение спортивной часть международного женского праздника — гостили на этот раз на арене в Мытищах баскетболисты итальянского «Милана», в завершающейся регулярке до отправления в Россию накопившие лишь восемь викторий при 16 поражениях.

Так что и статус соперника, и факт заполненных домашних трибун, и в целом уверенное шествие химчан по еврокубку обещали болельщикам хозяев не только красочное зрелище, но и важнейший в плане борьбы за плей-офф успех из числа «обязательных».

Однако на деле все оказалось несколько сложнее — и во всей красе это проявилось уже по ходу первой четверти матча.

При этом по-настоящему минорной получилась лишь ее заключительная часть: в финальную трехминутку отрезка россияне входили, уступая лишь в два пункта (особо старался для этого Джеймс Андерсон, к тому моменту уже набравший девять баллов, столько же тогда имел и звездный «малыш» противников Эндрю Гудлок).

Однако затем в игре химчан случился провал, вкупе со спуртом итальянцев давший последним весомое преимущество перед стартом второй четверти — за первые десять минут «Милану» удалось оторваться аж на десятку очков, отправив в кольцо «Химок», особенно дома отличающихся качественной защитой, какие-то сумасшедшие 30 баллов.

Особенно неприятным данный дефицит виделся на фоне отсутствия в обойме на матч главного «джокера» россиян Тайлера Ханикатта, зарекомендовавшего себя как одного из лучших шестых игроков Евролиги — встречу американский форвард пропускал из-за травмы.

К счастью, удалось вернуться в игру желто-синим и без их главного универсала — сильно помогла в этом наконец-то заработавшая оборона представителей Единой лиги, поставившая под серьезное сомнение эффективность миланского созидания в условиях существования достойного сопротивления.

Уже за четыре с небольшим минуты до большого перерыва «Химки» вели в счете: факт появления на свет рывка 17:4 заставлял наставника гостей Симоне Пьяниджани нервно расхаживать по кромке паркета в раздумьях, что же делать дальше.

Казалось бы — настал идеальный момент для решающего «хука» в адрес итальянского коллектива, не сильно избалованного победами, а значит, крайне рассеянно действующего в критических ситуациях с ускользающим преимуществом.

Но на деле вновь случилось что-то совершенно иное: за оставшееся до сирены на длительную паузу время хозяева сподобились лишь на два набранных очка, тогда как их оппоненты, прекратив падение, набрали за этот период 13 баллов, что позволило им отправляться в раздевалку при греющем душу счете на табло 39:49.

Крупно проиграв в первой четверти и сыграв вничью во второй, химчане, следуя указаниям незамысловатой прогрессии, не оставили шансов итальянцам в третьей — чуть лучше в ее ходе стала работать атака россиян, тогда как их оборона на отрезке и вовсе оказалась едва ли не идеальной, сумев удержать представителей одной из столиц мировой моды в рамках скромных 12 очков.

Дополнительным поводом для радости поклонникам «Химок» здесь служил тот факт, что во время реализацииданного рывка подопечными Георгиоса Барцокаса Шведу покорился очередной личный рекорд.

Одна из «трешек» Алексея в четверти стала для него уже 79-й в этом сезоне (к финальной сирене в его суммарном активе было 80 дальних попаданий) — больше в одном конкретном розыгрыше Евролиги за всю ее историю не забивал никто.

Впрочем, думать о собственных достижениях защитнику по итогам третьей четверти было не время — минимальное преимущество в преддверии старта последней из «обязательных» десятиминуток обещало интересную концовку и, возможно, драматичную развязку на финальных секундах.

Лишь подтвердили подобные ожидания «качели» в дебюте отрезка — мизерный перевес возникал то у одной, то у другой команды, до поры не позволяя соперникам оторваться на хоть сколько-нибудь ощутимое расстояние.

К сожалению, примерно на экваторе четверти «Милан» все же ухватился за правильную «волну», уйдя в небольшой отрыв — и уже за три минуты до финальной сирены гости ведут +9, ставя под реальную угрозу все, казалось бы, очевидные прогнозы относительно триумфатора встречи.

Однако не хватает нервов/мастерства в итоге и представителям Италии — и вот уже за 90 секунд до окончания четверти у «Химок» всего -3 и владение.

Но своим шансом на красивое спасение хозяева не просто не воспользовались, а еще и максимально обидно — а также, справедливости ради, собственноручно — его уничтожили:

сначала Швед решился на сложнейшую «изоляцию», приведшую лишь к промаху, затем при игре в обороне Алексей и Стефан Маркович сильно ошиблись во взаимодействии, оставив лучшего игрока матча Гудлока (26 очков и пять подборов) в полном одиночестве под кольцом, а следом в атаке случилась еще и потеря Шведа (24 очка и шесть передач) при сдваивании от оппонентов.

Стоит отметить, что «Химки» в ходе домашнего поединка уступили по чуть-чуть практически в каждом из компонентов: в подборах (31 против 39), точности двухочковых (47,5% против 62%), трехочковых (34,6% против 42%), а также в реализации штрафных бросков (66,7% против 76,2%).

Проиграв «Милану», желто-синие оказались на седьмом месте в турнирной таблице Евролиги — девятой пока что идет испанская «Баскония», при таком же количестве матчей имеющая на две победы меньше.

В следующем туре Евролиги подопечные Барцокаса в гостях сыграют с израильским «Маккаби», занимающим текущую восьмую позицию (13-12).

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице Единой лиги ВТБ, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».