Три поражения: россиян разбили в Европе

Курсы валют$ 56.90 (-0.152) 70.05 (-0.117)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
ФНЛ / Первый дивизион
16:00
КубаньТамбов
0:0
закончен
Лига Европы
21:00
Атлетико М Локомотив М
3:0
закончен
21:00
ЦСКА Лион
0:1
закончен
21:00
Боруссия Д Ред Булл Зальцбург
1:2
закончен
21:00
Милан Арсенал
0:2
закончен
23:05
Лацио Динамо К
2:2
закончен
23:05
РБ Лейпциг Зенит
2:1
закончен
23:05
Марсель Атлетик Б
3:1
закончен
23:05
Спортинг Виктория Пльзень
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Баффало СэйбрзКалгари Флэймз
1:5
закончен
04:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
2:5
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
1:2
закончен
КХЛ / плей-офф
10:00
АмурАк Барс
1:3
закончен
14:00
АвангардСалават Юлаев
2:4
закончен
17:00
СпартакЦСКА
0:1
закончен
17:00
СеверстальСКА
0:2
закончен
Евролига
20:00
Химки Олимпия Милан
77:86
закончен
20:30
Анадолу Эфес Маккаби Т-А
81:94
закончен
22:30
Валенсия Баскония
71:81
закончен
23:00
Реал Мадрид Панатинаикос
92:75
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсЮта Джаз
84:104
закончен
04:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
119:121
закончен
04:00
Чикаго БуллзМемфис Гриззлиз
119:110
закончен
04:00
Милуоки БаксХьюстон Рокетс
99:110
закончен
06:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
101:114
закончен
06:30
Денвер НаггетсКливленд Кавальерс
108:113
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОрландо Мэджик
108:107
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Калев
87:83
закончен
Теннис / Турнир WTA в Индиан-Уэллсе
04:00
1 круг. Осака — Шарапова
online
Биатлон / Этап Кубка мира в Контиолахти
19:45
Спринт 10 км, мужчины
1
Антон Шипулин (Россия)
23.51,6 (0)
2
3
закончен
Олимпизм /
23:52
Онлайн церемонии открытия зимней Паралимпиады
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарАрсенал
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
МайнцШальке-04
не начался
Италия / Серия А
22:45
РомаТорино
не начался
Украина / Премьер-лига
20:00
ВорсклаШахтёр Д
не начался
Франция / Лига 1
22:45
СтрасбургМонако
не начался
Испания / Примера
23:00
ЖиронаДепортиво
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЙокеритХК Сочи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсКолорадо Эвеланш
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВиннипег Джетс
2:3
закончен
03:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
3:2
закончен
03:30
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
5:0
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
5:3
закончен
03:30
Детройт Ред УингзВегас Голден Найтс
0:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
3:4 (Б)
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
4:2
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
2:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
2:1 (Б)
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
2:0
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
3:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
111:125
закончен
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
108:99
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
109:117
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
115:87
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзСан-Антонио Спёрс
110:107
закончен
Еврокубок
18:00
Зенит Реджо-Эмилия
не начался
20:00
УНИКС Бавария
не начался
21:00
Будучность Дарушшафака
не начался
23:00
Гран Канария Локомотив-Кубань
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Уникаха
не начался
21:00
Жальгирис Фенербахче
не начался
22:00
Олимпиакос Бамберг
не начался
23:00
Барселона Црвена Звезда
не начался
Биатлон / Этап Кубка мира
19:45
Спринт, 7,5 км
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАнжи
не начался
16:30
Динамо МКраснодар
не начался
19:00
ТосноРубин
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ТомьДинамо СПб
не начался
11:00
Луч-ЭнергияОренбург
не начался
13:00
Крылья СоветовТюмень
не начался
13:00
Зенит-2Енисей
не начался
14:00
ШинникХимки
не начался
14:00
ОлимпиецСибирь
не начался
14:00
Ротор-ВолгоградСпартак-2
не начался
15:00
Авангард КВолгарь
не начался
16:00
ФакелБалтика
не начался
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
не начался
18:15
СевильяВаленсия
не начался
20:30
ХетафеЛеванте
не начался
22:45
МалагаБарселона
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗиркаСталь К
не начался
18:00
АлександрияЧерноморец
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер ЮнайтедЛиверпуль
не начался
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунСуонси Сити
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедСаутгемптон
не начался
18:00
Вест Бромвич АльбионЛестер Сити
не начался
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
не начался
20:30
ЧелсиКристал Пэлас
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияГамбург
не начался
17:30
ХоффенхаймВольфсбург
не начался
17:30
ГертаФрайбург
не начался
17:30
Ганновер-96Аугсбург
не начался
20:30
БайерБоруссия М
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖМетц
не начался
22:00
БордоАнже
не начался
22:00
ДижонАмьен
не начался
22:00
ЛилльМонпелье
не начался
22:00
НантТруа
не начался
22:00
РеннСент-Этьен
не начался
Италия / Серия А
22:45
ВеронаКьево
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
не начался
04:30
Даллас СтарзАнахайм Дакс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
не начался
21:00
Филадельфия ФлайерзВиннипег Джетс
не начался
21:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
не начался
21:00
Баффало СэйбрзВегас Голден Найтс
не начался
21:00
Бостон БрюинзЧикаго Блэкхоукс
не начался
23:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
не начался
03:30
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсКливленд Кавальерс
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

Три поражения: россиян разбили в Европе

«Локомотив» с разгромным счетом уступил «Атлетико» в матче Лиги Европы

,
__is_photorep_included11676697: 1
Российские клубы неудачно провели первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. ЦСКА уступил в Москве французскому «Лиону», пропустив впервые в 2018 году, столичный «Локомотив» получил три безответных мяча от «Атлетико» в Мадриде, а петербургский «Зенит» капитулировал в гостевой игре против «РБ Лейпциг».

ЦСКА – «Лион» — 0:1

Перед игрой ЦСКА испытывал ощутимые проблемы в защитной линии. Надолго выпали из обоймы Марио Фернандес и Виктор Васин, а Василий Березуцкий пропускал матч из-за перебора желтых карточек. В сложной ситуации наставник Виктор Гончаренко решил сыграть по схеме с тремя центральными беками, бросив в бой подзабытого Кирилла Набабкина, а также возрастных Сергея Игнашевича и Алексея Березуцкого. Впереди пару Ахмеду Мусе составил Понтус Вернблум.

Реклама

В девятиградусный мороз (причем по ходу встречи столбик термометра опустился еще ниже) стадион на 3-й Песчаной улице не собрал аншлаг, но вообще народа пришло немало. В числе зрителей обнаружился министр обороны России Сергей Шойгу. ЦСКА еще не пропускал в официальных матчах 2018 года, что несколько обнадеживало.

Хотя за вновь перекроенную защиту все равно было очень тревожно. В атаке у «Лиона» выделялся активностью Бертран Траоре.

Гости быстренько прибрали мяч к ногам, чему армейцы не возражали. Показалось, Гончаренко поставил своим задачу действовать вторым номером, уповая на контратаки, в которые могли убежать резвые Константин Кучаев и Георгий Миланов при поддержке из центра от способных отдать сложный пас Алана Дзагоева и Александра Головина.

Из чего-то подобного родился самый опасный момент ЦСКА в первом тайме. Дзагоев своевременной и точной передачей нашел в штрафной Мусу, тот бил в створ с близкого расстояния, но сделал это не очень качественно – прямо по центру, где стоял вратарь. Антони Лопеш отразил мяч кулаками.

После перерыва картина поменялась не в пользу армейцев. Подходов к чужим владениям у них стало значительно меньше, опасностей для Игоря Акинфеева – больше.

Плюс обнаружилось слабое звено: Набабкин все чаще начал проваливаться и фолить, хотя и так уже висел на карточке.

На 60-й минуте защитник наступил на ногу Уссему Ауа в метре от собственной штрафной. Гончаренко выражал бурное возмущение назначенным «стандартом», хотя повтор подтвердил правоту арбитра Матеу Лаоса.

И быть бы голу, если бы не блестящий «сейв» Акинфеева, слетавшего к штанге и выудившего практически «мертвый» мяч.

Увы, вскоре опытный кипер прервал «сухую» серию. Причем к взятию ворот привел менее очевидный момент.

Случилась подача углового, и весь ЦСКА забыл во вратарской одинокого защитника Марсело. Бразилец с удовольствием кивнул головой мимо Акинфеева.

Армейцы долго приходили в себя. Не помогли замены, после которых на поле появились Витиньо, Кристиян Бистрович и Федор Чалов. В концовке у ворот Антони Лопеша возникла некоторая неразбериха. К мячу тянулась половина ЦСКА, но и здесь удача оказалась на стороне гостей. Им удалось довести дело до важнейшей в стратегическом плане победы. «Лион» еще на шажок приблизился к домашнему финалу Лиги Европы, а красно-синим придется в ответной встрече уповать на чудо.

«Атлетико» — «Локомотив» — 3:0

Без сомнения, среди российских клубов наименее повезло с соперником по 1/8 финала Лиги Европы «Локомотиву» — «Атлетико», на данный момент вторая команда Примеры, а в недавнем прошлом регулярный участник финалов Лиги чемпионов, виделся для подопечных Юрия Семина фактически непреодолимой стеной, даже учитывая классную форму команды РФПЛ в этом сезоне.

Под свой контроль игру мадридцы забрали с первых же минут матча и не отпускали ее вплоть до финального свистка, тогда как «железнодорожники», как и ожидалось, избрали крайне осторожную тактику, сделав ставку на глубокую оборону и потенциальные контрвыпады.

И до какого-то времени это приносило свои плоды: хозяева хоть и оказывали огромное давление на Маринато Гилерме и его партнеров, однако до конкретных моментов дело доводили редко.

Здесь, правда, им на помощь приходил сам российско-бразильский вратарь — к примеру, в одном из эпизодов возможный сменщик Акинфеева в отечественной сборной зачем-то пошел в обводку за пределами штрафной, потерял мяч и наблюдал, как снаряд после удара Антуана Гризманна катится в сторону ворот (к счастью, именно в сторону, но не в створ).

Любопытно, что даже забили «матрасники» вовсе не в явном голевом моменте: на 22-й минуте открыл счет в матче молодая звезда клуба и испанской национальной команды Сауль, исполнивший феноменальный дальний удар метров с 30 без шансов для Гилерме.

Удвоить перевес подопечные Диего Симеоне смогли сразу же после перерыва: в быстрой атаке все тот же Сауль идеально навесил на Гризманна, сложный «выстрел» француза с близкой дистанции с трудом отразил голкипер «Локо», однако на добивании первым был Диего Коста, спустя секунды уже праздновавший взятие ворот.

Уже вскоре «Атлетико» должен был получать шанс на пенальти, но арбитр встречи почему-то не увидел явную игру рукой в своей штрафной от Ведрана Чорлуки.

Окончательно «похоронил» шансы красно-зеленых на чудесное домашнее спасение Коке — в самой концовке поединка вышедший на замену вместо получившего травму Владислава Игнатьева Михаил Лысов совершил потерю у собственных ворот, что привело к одинокому прорыву Хуанфрана по флангу и его точному пасу под гол на соотечественника.

Что касается атак «Локомотива», то их в матче фактически и не было — традиционно собранный и мастеровитый в обороне «Атлетико» не позволил ничего придумать у своих ворот ни Мануэлу Фернандешу, ни братьям Миранчукам, ни Эдеру, который попросту провалил игру, оказавшись абсолютно «съеденным» защитой оппонентов.

«РБ Лейпциг» — «Зенит» — 2:1

Последним из российских команд в четверг играл «Зенит» — в Германии сине-бело-голубые встречались с «Лейпцигом», одним из самых стремительных в своем развитии клубов современности.

Несмотря на высокий класс соперников и факт выездного матча, россияне начали очень бодро. Первые минуты немцы практически не владели мячом, будучи вынужденными лишь защищаться.

Впоследствии, впрочем, все стало медленно, но неумолимо меняться: прочувствовав визави, «Лейпциг» начал все опаснее и опаснее угрожать воротам Андрея Лунева, и лишь оплошности в реализации не позволяли табло избавиться от одного из нулей.

Ближе всего к этому до перерыва было после удара Эмиля Форсберга со штрафного — швед исполнил блестящий «выстрел» в угол, Лунев не имел ни одной возможности для спасения, и лишь каркас ворот позволил сохраниться статусу-кво.

К сожалению, своего немцы все-таки добились, пусть уже и после перерыва.

На 56-й минуте вице-чемпионам Германии удалась красивая атака, главным творцом которой выступил Тимо Вернер, отдавший выдающийся пас пяткой на Бруму — и тому оставалось лишь переиграть Лунева в ближнем сражении.

А уже спустя 20 минут в ворота «Зенита» был отправлен и второй мяч: на этот раз уже сам немецкий нападающий оказался в роли «финишера», поймав соперников на контратаке.

Отдадим ему должное, клуб из Санкт-Петербурга не бросил играть и в самой концовке встречи был за это вознагражден: Доменико Кришито забил важнейший гол, филигранным ударом реализовав опасный штрафной.

Таким образом, «Зенит» хоть и проиграл в первом матче противостояния, однако — в отличие от других представителей РФПЛ — сохранил неплохие шансы на проход в четвертьфинал: минимальная виктория при своих болельщиках видится вполне выполнимой задачей для сине-бело-голубых.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице Лиги Европы, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».