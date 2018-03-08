«Спасибо, Давиде»: в Италии простились с Астори

Во Флоренции состоялась церемония прощания со знаменитым футболистом Давиде Астори, который внезапно умер во сне в ночь на 4 марта из-за брадиаритмии — заболевания, при котором нарушается сердечный ритм, а частота сердечных сокращений снижается ниже положенных значений (ниже 60 ударов в минуту). В траурных мероприятиях перед базиликой Санта-Кроче приняли участие более семи тысяч человек:

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среди них оказались как футбольные болельщики и действующие спортсмены, так и простые итальянцы, которых не оставила равнодушными трагическая кончина защитника, которому лишь в январе исполнился 31 год.

Фоторепортаж: "Ты и есть футбол": во Флоренции простились с Астори __is_photorep_included11676121: 1

Гроб с телом игрока, привезенным из Удине, где и случилась трагедия, и установленным в тренажерном зале футбольного центра, народ встретил поднятыми над головами шарфами «Фиорентины». Церемонию отпевания провел архиепископ Флоренции кардинал Джузеппе Бетори.

На месте событий собрались представители всех клубов Серии А, посланцы других стран Европы и мира, «фиалки» в полном составе.

С траурной речью выступил полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель.

«Давиде, ты простой, прямой, прагматичный. С глубоким взглядом ты мог попасть в чьи-то глаза и остаться там, — заявил он. — Ты не был похож на всех остальных. Тебе удавалось говорить со всеми нами, показывать нам путь. Ты всегда говорил с открытым сердцем, мотивировал самых молодых и более опытных.

Vandaag wordt er afscheid genomen van Davide Astori. Heel wat bekende koppen uit het Italiaanse voetbal komen hem een laatste groet brengen. pic.twitter.com/9y3gxoZYyU — Stadion (@VTMStadion) 8 марта 2018 г.

Ты являешься братом и сыном, которого все бы хотели иметь у себя. Твои родители не сделали с тобой ничего неправильного. Ты лучший товарищ по команде, о котором только можно было мечтать.

Как мы можем забыть твой смех, твое чувство юмора? Ты не такой, как все. Ты и есть футбол. Наши мысли сейчас с родителями, твоими братьями, супругой Франческой и дочкой Викки. Ты был человеком и капитаном. По утрам ты был первым, кто включал свет в кабинете физиотерапевта. Ты свет для всех нас. Спасибо, Давиде».

Овации публики удостоились прибывшие на прощание игроки принципиального конкурента «Фирентины» — туринского «Ювентуса», которые накануне вечером победили в Лондоне «Тоттенхэм» и пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Делегацию черно-белых возглавили наставник Массимилиано Аллегри. Вместе с ним отдать дань уважения бывшему сопернику по Серии А, а для многих – партнеру по национальной сборной посчитали необходимым легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон, полевые игроки Джорджо Кьеллини, Маттиа де Шильо, Клаудио Маркизио, Миралем Пьянич и Даниеле Руган.

Один из них, Кьеллини, от лица всего «Ювентуса» посвятил победу в Великобритании усопшему коллеге по амплуа.

«Я плакал много раз, Астори был фантастическим игроком. Во время матча мы должны думать об игре и сопернике, но Давиде всегда будет в наших сердцах, — заявил ветеран перед тем, как отдать покойному последнее «Чао». — Очень трудно, но жизнь продолжается.

Давиде был важен для нашей сборной, всегда приносил положительные эмоции, всегда улыбался. Мы хотели бы, чтобы он продолжал улыбаться в наших сердцах».

Показательно, что во время минуты молчания перед стартовым свистком в игре с «Тоттенхэмом» 31-летний Кьеллини едва сдерживал слезы.

Церемонию также посетил накануне отметивший 59-летие тренер миланского «Интера», уроженец Тосканы Лучано Спаллетти, известный в России по работе с петербургским «Зенитом». Кстати, в 2012 году переехать в нашу страну вполне мог и сам Астори:

предметное предложение центральному беку делал московский «Спартак», однако сделка сорвалась в самый последний момент, когда президент тогдашнего клуба Давиде «Кальяри» взвинтил сумму трансфера до €15 млн.

В июле прошлого года Астори признался СМИ в огромном желании все же доехать до России в качестве участника чемпионата мира. Как известно, « Скуадра Адзурра» не смогла квалифицироваться на мундиаль, что, безусловно, явилось большим разочарованием для покойного.

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