Лига Европы: проверка России на прочность

ЦСКА (Россия) — «Лион» (Франция) (начало в 21.00 мск)

Московский ЦСКА удачно начал весеннюю часть сезона. Сначала подопечные Виктора Гончаренко по сумме двух встреч прошли в 1/16 финала Лиги Европы сербскую «Црвену Звезду» (0:0, 1:0), а затем благодаря единственному мяча Алана Дзагоева, забившего без удара, обыграли «Урал» в чемпионате.

Армейцы не пропускают уже 270 минут, но при этом в обороне у них все больше и больше проблем. Пока, правда, лишь кадровых. Вслед за выбывшим во время противостояния с сербами до конца сезона Виктором Васиным «сломался» в игре против уральцев Марио Фернандес.

Незаменимого латераля не будет до апреля, а ведь до сих пор не играют Георгий Щенников и Алексей Березуцкий, сломавшие ноги еще перед зимним перерывом.

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Березуцкий, который накануне вместе с братом объявил об окончательном завершении карьеры в сборной страны, правда, был в заявке на последний матч и теперь наверняка сыграет с французскими «львами».

«Лион» на бумаге выглядит в противостоянии фаворитом, вот только команда Бруно Женезьо, на протяжении половины сезона бывшая фактически главным преследователем «ПСЖ» в чемпионате Франции, сейчас забуксовала.

Причем забарахлил командный механизм настолько серьезно, что лионцы уже пропустили вперед не только «Монако», но и «Марсель». Шутка ли, команда Женезьо не выигрывает в Лиге 1 уже на протяжении шести встреч, проиграв первые три из них и сведя к ничьим три последних.

Правда, за этот период времени «Лион» прошел в 1/16 финала Лиги Европы крепкий испанский «Вильярреал» (3:1, 1:0) и теперь хочет успешно продолжить свою еврокампанию.

Насколько французы будут сильны в Москве, во многом зависит от того, примет ли участие в игре их лидер Набиль Фекир, восстанавливавшийся от ушиба. Он прилетел с командой в Москву, но решение по его выходу на поле будет принято непосредственно перед началом встречи.

Впрочем, голкипер Антони Лопеш, талантливый бокс-ту-бокс Тангуй Ндомбеле, юный атакующий хавбек Хуссем Ауар и, конечно же, лучший друг Квинси Промеса Мемфис Депай — игроки очень высокого уровня.

Если в «Лионе» ждут возвращения Фекира на поле, то ЦСКА рассчитывает на то, что Ахмед Муса, возвращенный зимой на условиях аренды из «Лестера», начнет наконец забивать. Сам нигериец полон уверенности и оптимизма, а его голы очень нужны команде.

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.

«Атлетико» (Испания) — «Локомотив» (Россия) (начало в 21.00 мск)

«Локомотиву» с жеребьевкой откровенно не повезло. Пожалуй, команды сильнее мадридского «Атлетико» в Лиге Европы этого сезона просто нет.

Команда Диего Симеоне дважды за последние четыре года играла в финалах Лиги чемпионов, и «Реалу» «матрасники» уступали там только в дополнительное время и по пенальти.

В этом сезоне побороться за второе чемпионство при аргентинском наставнике «полосатым» уже не удастся — в главном матче Примеры они уступили на выходных Лионелю Месси, который уложил единственный в матче гол, идеально исполнив штрафной.

При этом «Атлетико» Симеоне известен как прекрасная кубковая команда, пройти которую в двухматчевом противостоянии крайне сложно любому европейскому суперклубу, коим мадридцы, безусловно, являются и сами.

Не последнюю роль в этом играет внимание наставника «атлети» к деталям. Симеоне тщательно изучает соперников и уже отметил на предматчевой пресс-конференции опыт рулевого «Локо» Юрия Семина и сказал, что в составе соперника ему «нравятся близнецы».

От братьев Миранчуков действительно будет много зависеть для «железнодорожников» в мадридском матче, хотя главным игроком «Локо» по-прежнему остается португалец Мануэл Фернандеш, игравший в Испании за «Валенсию».

Не сможет помочь лидеру чемпионата России Джефферсон Фарфна, зато готов выйти на поле, причем, возможно, с первых минут бразилец Ари, просидевший в матче со «Спартаком» (0:0) на скамейке запасных.

Основным вопросом в этом матче является то, как сможет оборона «Локо» справится с лидерами атаки соперника Антуаном Гризманном и Диего Костой, находящимися в просто зверской форме.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Атлетико» — 2:0.

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Зенит» (Россия) (начало в 23.05 мск)

«Зенит» подходит к первой игре против «РБ Лейпцига» в растрепанных чувствах, вызванных когнитивным диссонансом от несовпадения ожиданий с реальностью.

Нулевая домашняя ничья с пермским «Амкаром», фактически поставившая крест на надеждах сине-бело-голубых на чемпионский титул, оказалась для самого богатого клуба страны серьезным ударом.

Слова Роберто Манчини о судье сразу после матча и изначально не имевший шансов на положительный вердикт протест клуба на результат матча, выставившие «Зенит» на посмешище в глазах конкурентов и недоброжелателей, только усугубили ситуацию.

К тому же в Лейпциг команда прилетела без дисквалифицированного на обе игры противостояния с немцами ключевого игрока центральной оси Леандро Паредеса.

Впрочем, составом, что бы там ни говорил главный тренер команды, «Зенит» обладает достаточно глубоким и классным, и даже тренер соперника Ральф Хазенхюттль не стесняется говорить на предматчевой пресс-конференции, что у соперника гораздо больше еврокубкового опыта.

При этом впервые играющий в еврокубках немецкий клуб, уже прошедший осенью горнило группового этапа Лиги чемпионов, — орешек очень крепкий.

Если бы еще не игровая форма «тауриновых», потерпевших три поражения подряд, после чего разошедшихся миром с дортмундской «Боруссией» (1:1), «Лейпциг», пожалуй, был бы фаворитом в этой паре.

Наби Кейта ждут в следующем сезоне в «Ливерпуле», Тимо Вернер является форвардом сборной Германии, а шведский креативщик Эмил Форсберг восстановился после повреждения и готов явить свое мастерство в матчах с «Зенитом».

Команда Хазенхюттля занимает в Бундеслиге сейчас только шестое место, но даже после одного набранного в трех последних матчах балла она отстает от второго места только на четыре очка.

К тому же одно из поражений во время текущей неудачной серии в какой-то мере было сродни победе. Уступив дома со счетом 0:2 грозному итальянскому «Наполи», «РБ Лейпциг» прошел итальянцев в Лиге Европы благодаря одержанной ранее выездной победе (3:1).

В общем, если в «Зените» будет иметь место недооценка соперника, то для сине-бело-голубых все может закончиться очень плохо. А вот если команда Манчини сохранит хорошие шансы на проход после первого матча, ответка на родном «Санкт-Петербурге» может стать решающим фактором.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «РБ Лейпцига» — 2:1.

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