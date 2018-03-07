«Под сомнением чемпионат мира»: Медведевой грозит операция

Российской звезде фигурного катания Евгении Медведевой может понадобиться операция на ноге. Об этом сообщил хореограф спортсменки Илья Авербух, отметивший, что окончательно о необходимости хирургического вмешательства станет известно по итогам медицинского обследования.

«Медведева сейчас проходит анализы по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Евгения ждет результатов анализов, и после них уже можно будет сделать вывод.

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Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше», — цитирует серебряного призера Солт-Лейк-Сити НСН. Также Авербух сообщил, что

под сомнением находится участие девушки в чемпионате мира — 2018, который пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

Медведева является действующей победительницей мирового первенства, причем ей удавалось превосходить всех соперниц дважды подряд.

В марте 2017 года россиянка даже установила на этом турнире мировой рекорд по баллам в произвольной программе (154,40), заодно добившись нового мирового достижения по сумме баллов — 233,41. Правда, вскоре Медведева сама же побила эти показатели на командном чемпионате мира в Токио, получив оценки 160,46 и 241,31 соответственно, но это уже совсем другая история.

Thanks for 200k! Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Май 27, 2017 в 11:49 PDT

Да и в любом случае участие в чемпионате мира является принципиальной задачей для амбициозной спортсменки.

Авербух заверил, что окончательное решение относительно поездки Евгении в Милан будет принято примерно через неделю.

«Медведева сделала углубленное медицинское обследование, результаты которого будут у нее и ее тренера Этери Тутберидзе в ближайшее время. Только тогда и будет известно, поедет Женя в Милан или нет», — подытожил специалист.

Напомним, что ранее в сезоне-2017/18 Медведева из-за проблем со здоровьем пропустила финал Гран-при и чемпионат России. Во время этого вынужденного отдыха 18-летняя фигуристка старалась хотя бы частично залечить мучавшую ее трещину в плюсневой кости стопы в преддверии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Вернулась на лед подопечная Этери Тутберидзе лишь незадолго до отправления в Южную Корею: Евгения выступила на чемпионате Европы, проходившем в середине января в Москве.

Однако тут ее ждало некоторое разочарование: именно на этом турнире прима мирового фигурного катания впервые за долгое время не сумела победить — по сумме программ ее обошла соотечественница Алина Загитова, которая ранее в отсутствие лечившейся от травмы Медведевой выиграла еще и финал Гран-при.

Стоит отметить, что прокаты Евгении на континентальном первенстве не были идеальными: при домашней публике девушка допустила ошибку на двойном акселе в короткой программе и не самым лучшим образом исполнила тройной лутц в произвольной. Совсем иначе получилось у Медведевой на Олимпийских играх — дебютных для юной россиянки.

Если до старта Олимпиады у некоторых еще оставались сомнения в должной форме двукратной чемпионки мира, то уже после ее выступления в короткой программе командных соревнований Игр они полностью отпали — выдающийся прокат россиянки не просто не оставил шанса соперницам, но и позволил Евгении установить новый мировой рекорд.

К сожалению, гарантировать себе золото Пхенчхана еще до старта личного женского турнира Олимпиады Медведевой не удалось —

уверенных побед подопечных Тутберидзе (в произвольной программе доминировала Загитова) не хватило, чтобы нивелировать многочисленные ошибки соотечественника Михаила Коляды, завалившего короткий прокат, где он стал лишь восьмым.

При таких вводных личный турнир фигуристок становился еще более драматичным: как минимум одна из суперфигуристок современности оставалась без наиболее значимой награды, которой, без сомнения, заслуживала.

Проиграть кому-то еще Алина и Евгения здесь могли разве что в случае огромного количества ошибок, но их, к счастью, не случилось вовсе, — прокаты россиянок получились по-настоящему идеальными.

Тем больнее было наблюдать за поражением Медведевой в борьбе за золото, — слезы Евгении после отличной произвольной программы, которая все-таки не позволила ей превзойти Загитову, и виноватый взгляд в камеру самой новоиспеченной олимпийской чемпионки, вероятно, стали самым трагичным моментом Олимпиады-2018.

Стоит отметить, что судьи в Пхенчхане были более благосклонны в оценке технической сложности программ, и тут у 15-летней Алины было серьезное преимущество — все прыжки она исполняла во второй части выступления, получая за них серьезные плюсы.

Медведева же не пошла на такое усложнение программы сразу после травмы и в этом смысле явно проигрывала. Вся надежда оставалась на артистизм, передачу музыки и красоту скольжения, по которым девушка обычно обходила свою менее опытную подругу. Но судьи остались верны себе и отдали предпочтение более техничной фигуристке.

В итоге Медведева осталась без высшей награды в спорте, завоевав два серебра — за командное и личное первенство Олимпиады-2018.

Мои близняшки #pyeongchang2018 Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Фев 24, 2018 в 8:12 PST

Для полноценного возвращения в борьбу за первую строчку Евгении необходимо ставить прыжки во вторую половину программы и начинать выступать в таком повышенном режиме сложности на официальных турнирах — чем раньше, тем лучше. Тем более

спортсменка уже заявила, что всерьез настроена побороться за высшую ступень пьедестала почета на Олимпиаде в Пекине — 2022.

Остается надеяться, что девушка вскоре решит свои проблемы со здоровьем и сумеет составить конкуренцию лучшей на данный момент Загитовой. От этого выиграют все поклонники фигурного катания.

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