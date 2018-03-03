Варламов потащил «Колорадо» в плей-офф

«Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз» — 4:1

«Флорида» Евгения Дадонова, пробыв первую половину сезона в нижней части таблицы регулярного чемпионата НХЛ, значительно увеличила свои шансы на выход в плей-офф, успешно проведя несколько последних недель.

Дадонов и компания минувшей ночью продлили свою победную серию до пяти матчей, обыграв аутсайдера Восточного дивизиона «Баффало» со счетом 4:1.

Уже в первом периоде Майк Мэтисон и Аарон Экблад забросили по шайбе, но гости с севера смогли отыграть одну, благодаря голу Сэма Райнхарта, с передачи Виктора Антипина.

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Во втором периоде «пантеры» сделали окончательный результат. Александр Барков и Колтон Севьюр записали на свой счет по шайбе и увеличили отрыв хозяев до трех голов. В третьей двадцатиминутке матча команды не отметились результативными действиями.

Дадонов отличился двумя результативными передачами и завершил встречу с показателем полезности «+1». Второй российский легионер «Флориды» Максим Мамин очков не набрал.

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 7:1

Ведущий борьбу за выход в плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо» камня на камне не оставил от сильной «Миннесоты», занимающей высокое четвертое место в Западной конференции.

Российский голкипер «лавин» Семен Варламов провел блестящий матч, пропустив лишь одну шайбу и отразив при этом 31 бросок по воротам.

Защитник Никита Задоров отлично справился со своими прямыми обязанностями, заблокировав один бросок по воротам и проведя целых пять силовых приемов. Показатель полезности Задорова составил «+1».

Нападение «Колорадо» поддержало слаженные и точные действия команды в обороне. В середине первого периода Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон забросили по шайбе, а во втором отрезке встречи и вовсе обрушили град голов на ворота соперника.

Уже к 33-й минуте счет был 6:0 в пользу хозяев. Во второй половине матча «Миннесота» смогла забросить шайбу престижа, а финальный аккорд в третьем периоде поставил Мэттью Ньето — 7:1.

«Колорадо» теперь находится на девятом месте в Западной конференции, уступая лишь одно очко идущему восьмым в зоне плей-офф «Анахайму».

«Анахайм Дакс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2

Упомянутый «Анахайм» одержал важную победу над «Коламбусом» Сергея Бобровского и Артемия Панарина и пока сохранил место в плей-офф.

В отличие от своего коллеги по амплуа и соотечественника из «Колорадо» Бобровский провел в этот раз не лучший матч в сезоне.

Все начиналось для гостей неплохо — Сонни Милано открыл счет на 14-й минуте встречи, но уже через 40 секунд «Анахайм» отыгрался усилиями Рикарда Ракелля. Первый период завершился вничью, и ход игры обещал упорную борьбу.

Однако во втором периоде необъяснимый полутораминутный провал полевых игроков «Коламбуса» круто изменил сценарий матча. На 33-й минуте Эндрю Кольяно забросил шайбу в меньшинстве, обокрав соперника при выходе из зоны и четко реализовав выход один на один с Бобровским.

А через полторы минуты еще один провал зашитников в средней зоне позволил длинным пасом вывести на очередное рандеву с Сергеем Джоша Мэнсона, который так же уверенно и технично переиграл двукратного обладателя «Везины».

После этого гости так и не смогли прийти в себя, а за четыре минуты до конца основного времени «Анахайм» забросил четвертую шайбу в ворота Бобровского. Правда, Зак Веренски подарил небольшую надежду «Коламбусу», отыграв один гол за две с небольшим минуты до конца, но финальный штурм шестью полевыми игроками у «Коламбуса» совсем не получился.

Неудачный матч провел и Панарин, который всего лишь трижды бросил по воротам, а его показатель полезности составил «-2».

«Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:3

Испытывающие большие проблемы во второй половине сезона «Рейнджеры» Павла Бучневича смогли переиграть в гостях «Калгари». «Нью-Йорк» дал четкий сигнал, что собирается устраивать большую перестройку в команде после того, как обменял в «Бостон» свою главную звезду — нападающего Рика Нэша.

Тем не менее уже почти потерявшие шансы на выход в плей-офф «рейнджеры» неплохо смотрелись в выездной встрече с «Флэймз». Встреча изобиловала силовой борьбой и хорошей игрой в защите.

«Нью-Йорк» выиграл со счетом 3:1, а Бучневич стал автором победной шайбы в ворота хозяев.

Главным же героем матча стал звездный голкипер гостей Хенрик Лундквист, отразивший 50 бросков.

Другие матчи

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль Канадиенс» — 3:6

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:1

«Виннипег Джетс» — «Детройт ред Уингз» — 4:3

«Вегас Голден Найтс» — «Оттава Сенаторз» — 4:5

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:4 ОТ

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