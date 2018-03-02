Их не будет в России: Ибрагимович, Руни и другие

Златан Ибрагимович, Швеция

Сборная Швеции стала соавтором одной из главных футбольных трагедий минувшего года — совместно с тренерским штабом Джампьеро Вентуры скандинавы оставили без чемпионата мира в России итальянцев и конкретно гениального Джанлуиджи Буффона, для которого этот мундиаль должен был стать, страшно представить, шестым в карьере.

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Однако и в проходе шведов виднелись свои плюсы.

Во-первых, естественно, в топ-32 просто так не попадают, а значит, сборную недостойной турнира назвать никак нельзя, а во-вторых, еще теплилась надежда, что ради планетарного первенства в национальную команду вернется великолепный Златан Ибрагимович, ярчайшее явление футбола последних лет.

«Удочку» в данном случае закинул сам форвард «Манчестер Юнайтед».

«Я скучаю по сборной, когда ты играешь за нее в течение 20 лет, а потом смотришь, как твои партнеры играют без тебя, — это вызывает сложные чувства.

Но я хочу быть уверен в себе, не собираюсь возвращаться только потому, что я кто-то особенный. Не думаю, что мне нужно кому-то звонить. Если я захочу, то вернусь», — обнадежил всех Ибра.

К сожалению, «воздушные замки» поспешил разрушить наставник скандинавов Янне Андресон, куда более прагматично расценивший слова футболиста.

«Вокруг очень много спекуляций на тему его возвращения, но реальность такова, что он все уже решил прошлым летом», — заявил он.

Сложно сказать, сделал бы Ибрагимович, в последнее время ведущий тяжелую войну с травмами, сильнее шведскую сборную, на пути в России обогнавшую не только итальянцев, но и голландцев, однако одно ясно точно — яркость команды он бы как минимум утроил.

Карим Бензема, Франция

Карим Бензема не завершал карьеру в сборной и не находится в лазарете с тяжелой травмой, однако на чемпионате мира в России его на 99,99 процента не будет.

Причина в данном случае достаточно уникальна — на предстоящем мундиале звездного форварда мадридского «Реала» не окажется из-за… Шантажа экс-игрока московского «Динамо».

Случилась эта история еще в 2015 году. Будучи твердым игроком основы французской национальной команды, Карим оказался одним из главных фигурантов дела о вымогательстве у соотечественника Матье Вальбуэна, ранее выступавшего в России.

Тогда, напомним, Бензема назывался подельником в переговорах между мошенниками, каким-то образом раздобывшими приватные видео Матье, и самим потерпевшим — обвиняемому даже грозил пятилетний тюремный срок, настолько все было серьезно.

Заключения, впрочем, одноклубнику Криштиану Роналду в итоге все-таки удалось избежать, однако в национальной команде на нем поставили крест — по крайней мере подобное сделал Дидье Дешам, который до сих пор руководит «трехцветными».

Причем такая завидная принципиальность наставнику в данном случае дается достаточно легко — имея в распоряжении самую настоящую роспись звезд мировой величины, вероятно, можно куда реже вспоминать о Бензема, в какой-то момент ступившем явно не на ту дорогу.

Уэйн Руни, Англия

К сожалению, не приедет в качестве игрока на мундиаль-2018 и Уэйн Руни, которого до сих пор невольно хочется назвать нападающим «Манчестер Юнайтед».

Этим летом в карьере сверхзабивного форварда случились большие перемены — в июле англичанин после 13 лет пребывания «красным дьяволом» вернулся в родной «Эвертон», а всего спустя месяц объявил и об уходе из сборной.

Памятуя о снайперском таланте Гарри Кейна из «Тоттенхэма», отсутствие Руни в заявке «трех львов» на чемпионат мира нельзя назвать абсолютной потерей для самой сборной, однако болельщикам Шрека уж точно будет не хватать.

К слову, в последний раз в качестве игрока английской национальной команды Уэйн выступал в России в далеком 2007 году, когда британцы бились с хозяевами за выход в финальную часть чемпионата Европы, и даже забил на старте того матча гол.

Что было дальше, помнят почти все.

Мауро Икарди, Аргентина

Мауро Икарди, очередной нападающий в топе, скорее всего, тоже пропустит главный турнир четырехлетия.

Будучи аргентинским форвардом, что само по себе является делом неблагодарным, учитывая конкуренцию в южноамериканской сборной среди игроков атаки хотя бы за попадание в заявку, лидер миланского «Интера» минимизировал свои шансы на включение в состав «альбиселесте» на предстоящий мундиаль вовсе не игрой, а делами любовного характера.

Мауро, конечно же, едва ли мог рассчитывать на что-то большое, чем роль сменщика Серхио Агуэро, однако лишился он и этого — по сообщениям прессы, тренерский штаб сборной уже принял четкое решение, что вызван Икарди на ЧМ-2018 не будет.

Причина здесь достаточно прозаична — видеть Мауро в национальной команде не хочет лично Лионель Месси, чьи желания обычно стараются выполнять.

Связана данная прихоть Лео с давней историей, одним из главных участников которой является экс-футболист уже канувшего в лету российского клуба «Москва» Макси Лопес.

Будучи близким другом Макси, барселонский гений не хотел иметь ничего общего с Икарди, ранее уведшим у Лопеса жену, мать его троих детей.

31-летняя Ванда Нара, которая на шесть лет старше своего нового избранника, к слову, сейчас является личным агентом Мауро — так что забыть о былой драме всем еще сложнее.

Виктор Васин / Георгий Джикия, Россия

Имена Георгия Джикии и Виктора Васина несколько выбиваются из общего списка — все же российские футболисты не считаются такими же звездами, как их «коллеги» по несчастью, да и не факт, что когда-нибудь смогут достигнуть подобных высот.

Однако для сборной России в важнейший год эти защитники являются даже более значимыми, чем их соседи по топу.

Виктору и Георгию недавно, напомним, были диагностированы страшные травмы (разрыв связок колена), из-за которых, как правило, спортсмены пропускают около полугода.

Надежда на их возвращение в строй до мундиаля еще остается, но является почти что мизерной, и это для Станислава Черчесова и всех российских болельщиков сродни трагедии.

При всем уважении к партнерам оборонцев по сборной без них задняя линия хозяев ЧМ-2018 будет выглядеть совсем уж спорно, и шансы россиян не выход в плей-офф (не говоря уже о большем) сие явно не увеличивает.

Впрочем, все это меркнет на фоне личной трагедии спортсменов. Пропустить турнир всей жизни из-за тяжелой травмы — подобное и врагу не пожелаешь...

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