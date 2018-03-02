Народная чемпионка: сердца людей с Медведевой

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди российского начеления на тему недавно прошедших Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане.

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По результатам опроса 69% россиян смотрели Игры, несмотря на санкции МОК, в результате которых сборная поехала в Корею в нейтральном статусе и в усеченном составе без многих лидеров. 77% опрошенных не испытали больших разочарований от выступления атлетов, хотя Россия и заняла 13-е место в неофициальном медальном зачете, завоевав лишь две золотых медали. Однако по количеству наград (17) российский спортсмены замкнули шестерку сильнейших, что и послужило причиной удовлетворительной оценки выступления спортсменов.

Наиболее любопытно ответили люди на вопрос о том, кто из атлетов вызвал наибольшее восхищение.

Лидером стала фигуристка Евгения Медведева с 37%, на втором месте оказалась сборная страны по хоккею с 33%, а тройку замкнула еще одна фигуристка Алина Загитова (27%).

Выходит, что Медведева, которая довольствовалась на Играх двумя серебряными медалями, опередила в голосовании олимпийских чемпионов — хоккеистов и Загитову.

Это очень необычный случай, учитывая то, что российское золото на этой Олимпиаде было крайне редким случаем, и логично было бы предположить, что именно кто-то из триумфаторов станет всенародным любимцем. У такой несколько неожиданной реакции россиян есть несколько причин.

Во-первых, следует разобраться, почему Медведева, уступившая Загитовой золото в очном поединке, все равно восхитила зрителей больше. На этот вопрос ответить не сложно.

Двукратная чемпионка мира и Европы находится на фигурном олимпе уже более двух лет, ее успели полюбить поклонники спорта во всем мире, и путь Медведевой к Олимпиаде выглядел поначалу красивым и гладким.

Загитова ворвалась на небосклон менее года назад — в сентябре 2017-го. Еще недавно мало кому известная девочка в 15 лет перешла из юниорских во взрослые соревнования и начала штамповать победы на всех состязаниях, где принимала участие. Но за такой короткий срок Алина попросту не успела набрать соизмеримое с Медведевой количество поклонников, что и отразилось на итогах опроса.

Любопытно, что претензии к итоговому результату Олимпиады высказываются примерно в одном ключе. Медведева — более взрослая и опытная фигуристка и, даже уступая немного в технической оценке, выглядит на льду более артистично, чем юная соперница.

Оценка за компоненты, в которых Евгения и так выигрывает, должна была компенсировать технику и вывести ее на первое место.

Но судьи, хоть и оценили компоненты Загитовой меньше, но разрыв получился очень маленьким.

Однако многие забывают, что в первый год царства Медведевой к фигуристке предъявляли подобные претензии, как любители фигурного катания, так и некоторые эксперты. Бытовало мнение, что при техническим превосходстве российской спортсменки ей не хватает артистизма, так как она еще слишком молода. Уже год спустя, такие разговоры сошли на нет, и Медведева, набравшись опыта, стала получать наивысшие компоненты среди соперниц.

Стоит отметить, что еще в начале олимпийского сезона артистизм Загитовой судьи оценивали не cлишком высоко, но с приближением Олимпиады ее оценки стали постепенно возрастать.

В Пхенчхане же произошел нехарактерный для мира фигурного катания случай — судьи оказались гораздо менее консервативными, чем зрители, быстрее признав Загитову одной из лучших фигуристок мира не только в технике, но и в качестве катания, артистизме и интерпретации музыки.

Реакция фанбазы Медведевой оказалась предсказуемой, а к Загитовой еще не все успели привыкнуть.

Что касается того, что Евгения опередила даже российскую хоккейную сборную, то здесь ситуация сложнее. Казалось бы, наши хоккеисты не выигрывали олимпийское золото 26 лет, и победа в Пхенчхане должна была воодушевить любителей спорта и хоккея в частности. Но этого не случилось в той мере, в какой ожидалось.

Не исключено, что на итоговое мнение россиян вмешались обстоятельства, при которых было завоевано хоккейное золото. Во-первых, на олимпийском турнире отсутствовали игроки НХЛ, что существенно понизило уровень соревнований.

Во-вторых, тяжелая победа в финале над сборной Германии смазала впечатление от игры национальной команды.

Все-таки Германию российские хоккеисты должны обыгрывать намного уверенне, а не вырывать ничью в основное время за минуту до конца.

Тем не менее основной причиной результата Медведевой в опросе видятся обманутые ожидания. Болельщики фигуристки до сих пор не могут смириться с ее поражением в Играх.

В свете итогов Олимпиады огромный интерес вызывает дальнейшее соперничество российских фигуристок на мировой арене. Уже 21 марта в Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию, и Медведева с Загитовой вновь вступят в борьбу за золото. Не всегда мировые первенства после Олимпиад вызывали большой интерес, так как многие триумфаторы Игр частенько пропускаали чемпионат.

Но в этом году в свете принципиального соперничества двух российских прим, соревнования получатся не менее красивыми и интригующими, чем Олимпиада.

Евгению еще рано списывать со счетов, считая, что Загитова захватила трон навсегда. Для того, чтобы конкурировать с Алиной, Медведевой стоит последовать примеру младшей подруги и перенести все прыжки на вторую половину произвольной программы. Если в короткой двукратная чемпионка мира уже исполнила прыжки во второй половине, за что получила надбавку в 10%, то в произвольной Медведева пока еще исполняет половину элементов в начале.

Скорее всего Евгения не сможет быстро перекроить свою программу к чемпионату мира, но в следующем сезоне болельщики вправе ожидать от нее каких-то интересных идей.

Но даже с тем, что у Медведевой уже есть в арсенале, она способна дать бой Загитовой в Милане, так как уступила Алине в Пхенчхане менее двух баллов.

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