«Матч со «Спартаком» будет ключевым для «Локомотива»

— «Локомотив» лидирует с преимуществом в восемь очков над «Зенитом» и «Спартаком», в девять над «Краснодаром» и в десять над ЦСКА. Это вообще реально отыграть?

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Валерий Баринов: Три поражения — и все растеряно.

Владимир Пономарев: Трудный вопрос. Конечно, были такие примеры, когда лидер терял большое преимущество над конкурентами и в итоге оставался без чемпионства, однако о подобном в контексте «Локомотива» пока что говорить рано. Здесь будет очень важен старт «железнодорожников» во второй части сезона — как они начнут, так все и будет.

— Матч «Локомотив» — «Спартак», который пройдет уже в первом после возобновления сезона туре, будет ключевым?

В. Б.: Думаю, что да. Во всяком случае эта игра очень важна для всех с точки зрения попадания в Лигу чемпионов. Она для «Зенита», Краснодара и ЦСКА важна не меньше, чем для «Спартака» и «Локомотива».

И почему-то федеральный канал у нас матч не показывает. Не знаю их политику, с чем это решение связано. Скорее всего, с непониманием футбола, непониманием важности матча, непониманием того, что в преддверии домашнего чемпионата мира у нас должно быть особое, повышенное внимание к футболу.

В. П.: Да,

он будет ключевым именно для «Локо», но не для «Спартака» — если красно-зеленые в этом матче сыграют хотя бы вничью, у них появится реальная уверенность в чемпионстве.

Все-таки москвичи уже давно не были победителями РФПЛ, а подобное лидерство сильно давит.

— «Спартак» и «Краснодар» уже не участвуют в еврокубках — в отличие от «Локо», «Зенита» и ЦСКА. Это станет для них преимуществом в чемпионате весной?

В. Б.: Конечно, сил будет побольше. С другой стороны, для спорта, для команды важен дух. Команды долго отдыхали, они не выйдут уставшими. Им надо набирать форму. Борьба на два фронта играет положительную роль для наработки как раз командного духа. Это даст стимул «Локомотиву», «Зениту» и ЦСКА. Так что это скорее для них преимущество, что они продолжают выступление в Лиге Европы.

В. П.: Это преимущество, естественно. Все-таки еврокубки — большой напряг. Из-за них остается гораздо меньше времени на восстановление и отдых. Так что да, считаю это ощутимым преимуществом для «быков» и красно-белых.

— Какой трансфер российских клубов этой зимой главный для вас?

В. Б.: Любопытно, что сделает Валерий Карпин с «Ростовом», хоть это и не трансфер. Что он сумеет сделать и как ему дадут поработать.

Интересный специалист, если его не будут дергать, у нас может появиться неплохая команда. А всегда важно, когда в чемпионате появляется команда, способная создать конкуренцию.

Что касается переходов, то любопытна аренда Артема Дзюбы в тульский «Арсенал». Удивило, как «Зенит» отпустил Олега Шатова. Это игрок сборной России. Понимаю, что у «Зенита» свои задачи, но пока они «дергаются», а результаты-то не соизмеримы с затратами.

Эксперты, которые скорее счетоводы, отдали «Зениту» золото до старта сезона, а в футбол играют не суммы приобретений. Питерский клуб еще может, конечно, стать чемпионом в этом году, но пока что-то он не оправдывает ожиданий.

В. П.: Не могу пока что выделять какие-то трансферы. Вот, например, вернулся в ЦСКА Ахмед Муса — у него уже было несколько матчей, однако ничего на данный момент нигериец не показал.

Как я уже говорил, до отъезда в Англию Муса играл за армейцев на колоссальном желании, а также имел хорошие взаимодействия с партнерами. Но сейчас такого нет — с тем же Витиньо они друг друга не понимают. Думаю, что здесь сказывается и отсутствие должной игровой практики у Ахмеда — все-таки в «Лестере» он больше сидел на скамейке, чем выходил на поле.

— Кто, по вашему, фаворит в гонке бомбардиров, Федор Смолов, Квинси Промес или Александр Кокорин?

В. Б.: Честно скажу, не знаю. Кокорин так лихо начал и остановился. У всех может быть такое. Помните, какая у Смолова была засуха несколько лет назад. Думаю, лучшим бомбардиром станет Промес, если не сломается. Хотя мне хотелось бы, чтобы выиграл Смолов.

В. П.: Надеюсь на Смолова. На мой взгляд, Федор более целеустремлен, чем его конкуренты, а также находится в лучших кондициях.

— Уход Гаджи Гаджиева из «Амкара», о котором было объявлено уже 2 марта, похоронит пермский клуб?

В. Б.: У Гаджиева были свои проблемы и сложности. Если все это останется при Вадиме Евсееве, которого я очень люблю... Он был, как говорят, духовитым футболистом, и так же серьезно он занимается тренерской работой. Очень хотелось бы, чтобы у него получилось. У Карпина в «Ростове», у Дмитрия Хохлова в «Динамо»...

Хотелось бы, чтобы появились у нас молодые тренеры, которые дали бы импульс. «Амкар» же в сложную экономическую ситуацию попал. Мне жаль, что уходит Гаджиев, но я верю в Евсеева.

В. П.: Как я слышал, Гаджиев и вовсе закончил с футболом. И я не думаю, что его уход каким-либо образом скажется на игре «Амкара» — возможно, все даже лучше станет.

— Чего вы больше всего ждете от второй части сезона?

В. Б.: Чего может ждать болельщик? Футбола. Яркого, замечательного. Со своей драматургией, провалами. И очень хочу, чтобы было поменьше травм. Очень хочу.

У нас же со сборной катастрофа сейчас. Все, и я в том числе, давно еще говорили, что у нас никого не было рядом с Сергеем Игнашевичем еще в 2012 году, когда Греции проиграли... В стране вообще нет центральных защитников...

Переберите все команды. Нет оборонцев уровня Василия Березуцкого — с его трагическими ошибками. Он неплохой защитник, но какие допускает оплошности... И вызывать теперь его? При тех скоростях, которые есть сейчас в мировом футболе... Он египтянина Мохаммеда Салаха догонит, которого вся Европа поймать не может? Мы при такой ситуации не выйдем из группы просто. Один такой игрок может решить, а в Египте и еще есть неплохие футболисты, пусть и послабее.

В. П.: Очень хочу, чтобы появились какие-то «звездочки» на нашем небосклоне — ведь попросту не на кого смотреть… Хочется уже взглянуть на кого-то и сказать, что есть у нас наконец-то игрок европейского уровня. Приятно было бы таких ребят увидеть.

А также не хочется, чтобы футбол был безобразным и грубым, как зачастую случается сейчас.

— Сделайте прогноз на первую тройку команд по итогам чемпионата, а также на двух аутсайдеров.

В. Б.: Поскольку мой любимый «Локомотив» в гонке, я не делаю прогнозы ни на его матчи, ни на тройку призеров. Что касается аутсайдеров, то выделю «СКА-Хабаровск», а про вторую команду трудно сказать. «Амкар» или «Анжи» не хочется называть, но кто-то из них. «Арсенал», думаю, не вылетит.

В. П.: Думаю, что

тройку составят московские команды — «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Именно в таком порядке.

Что касается двух худших команд, то, на мой взгляд, напрямую вылетят в ФНЛ «Анжи» и СКА. Было бы нормально. Мне кажется, они достойны вылета. С тем же клубом из Хабаровска — все вынуждены столь далеко летать, расходы большие… Не нужно все это.

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