«Матч со «Спартаком» будет ключевым для «Локомотива»

Курсы валют$ 56.80 (-0.027) 69.97 (-0.102)
Сочинский форум 2018
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиРубин
1:1
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаЛилль
2:1
закончен
22:45
МонакоБордо
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МВердер
2:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
03:00
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
8:4
закончен
03:30
Флорида ПантерзНью-Джерси Дэвилз
3:2
закончен
04:30
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
4:5 (ОТ)
закончен
05:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
5:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
7:2
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
5:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитЛос-Анджелес Лейкерс
113:131
закончен
04:00
Кливленд КавальерсФиладельфия Сиксерс
97:108
закончен
06:00
Сакраменто КингзБруклин Нетс
116:111
закончен
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
108:99
закончен
Евролига
21:00
Црвена Звезда Уникаха
80:76
закончен
22:15
Панатинаикос Олимпиакос
85:87
закончен
23:00
Реал Мадрид Фенербахче
83:86
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЦСКАУрал
не начался
16:30
ЗенитАмкар
не начался
19:00
КраснодарРостов
не начался
Испания / Примера
15:00
ВильярреалЖирона
не начался
18:15
СевильяАтлетик Б
не начался
20:30
ЛеганесМалага
не начался
20:30
ДепортивоЭйбар
не начался
22:45
Реал МадридХетафе
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЭвертон
не начался
18:00
Лестер СитиБорнмут
не начался
18:00
СаутгемптонСток Сити
не начался
18:00
Суонси СитиВест Хэм Юнайтед
не начался
18:00
Тоттенхэм ХотспурХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
УотфордВест Бромвич Альбион
не начался
20:30
ЛиверпульНьюкасл Юнайтед
не начался
Италия / Серия А
17:00
СПАЛБолонья
не начался
20:00
ЛациоЮвентус
не начался
22:45
НаполиРома
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04Герта
не начался
17:30
Айнтрахт ФГанновер-96
не начался
17:30
АугсбургХоффенхайм
не начался
17:30
ГамбургМайнц
не начался
17:30
ВольфсбургБайер
не начался
20:30
РБ ЛейпцигБоруссия Д
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ТруаПСЖ
не начался
22:00
АмьенРенн
не начался
22:00
АнжеГенгам
не начался
22:00
МетцТулуза
не начался
22:00
Сент-ЭтьенДижон
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
ВорсклаЧерноморец
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
3:6
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзНью-Джерси Дэвилз
3:1
закончен
03:30
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
4:1
закончен
04:00
Виннипег ДжетсДетройт Ред Уингз
4:3
3 период
05:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
1:1
перерыв
05:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
2:0
2 период
06:00
Анахайм ДаксКоламбус Блю Джекетс
0:0
1 период
06:00
Вегас Голден НайтсОттава Сенаторз
1:0
1 период
06:00
Ванкувер КэнаксНэшвилл Предаторз
0:0
1 период
21:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФиладельфия Флайерз
не начался
22:00
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДетройт Пистонс
online
03:00
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
online
03:30
Атланта ХоуксГолден Стэйт Уорриорз
online
04:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
82:80
4 четверть
04:00
Чикаго БуллзДаллас Маверикс
online
04:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
online
04:00
Милуоки БаксИндиана Пэйсерс
online
05:00
Финикс СанзОклахома-Сити Тандер
online
06:30
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
ВЭФ Зенит
не начался
17:00
УНИКС Локомотив-Кубань
не начался
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскТосно
не начался
14:00
УфаДинамо М
не начался
16:30
Локомотив МСпартак М
не начался
19:00
АрсеналАхмат
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
11:30
ВолгарьХимки
не начался
13:00
СибирьЛуч-Энергия
не начался
13:00
ЕнисейАвангард К
не начался
14:00
ШинникТомь
не начался
14:00
ТюменьОлимпиец
не начался
14:00
ОренбургКубань
не начался
15:00
Ротор-ВолгоградТамбов
не начался
15:00
Динамо СПбКрылья Советов
не начался
16:00
БалтикаЗенит-2
не начался
Испания / Примера
14:00
ЛевантеЭспаньол
не начался
18:15
БарселонаАтлетико М
не начался
20:30
Реал СосьедадАлавес
не начался
22:45
ВаленсияБетис
не начался
Италия / Серия А
14:30
ДженоаКальяри
не начался
17:00
ТориноКротоне
не начался
17:00
УдинезеФиорентина
не начался
17:00
БеневентоВерона
не начался
17:00
АталантаСампдория
не начался
17:00
КьевоСассуоло
не начался
22:45
МиланИнтер М
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольОлимпик Д
не начался
15:00
Сталь КВерес
не начался
18:00
Динамо КЗаря
не начался
20:30
КарпатыШахтёр Д
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Брайтон энд Хоув АльбионАрсенал
не начался
19:00
Манчестер СитиЧелси
не начался
Франция / Лига 1
17:00
КанСтрасбург
не начался
19:00
МонпельеЛион
не начался
23:00
МарсельНант
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
КёльнШтутгарт
не начался
20:00
ФрайбургБавария
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Лос-Анджелес КингзЧикаго Блэкхоукс
не начался
01:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
не начался
01:00
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Вашингтон КэпиталзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Аризона КойотсОттава Сенаторз
не начался
06:30
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
23:00
Флорида ПантерзФиладельфия Флайерз
не начался
23:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Кливленд КавальерсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Майами ХитДетройт Пистонс
не начался
04:30
Хьюстон РокетсБостон Селтикс
не начался
05:00
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсОклахома-Сити Тандер
не начался
06:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
23:30
Атланта ХоуксФиникс Санз
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Астана Цмоки-Минск
не начался
15:00
Автодор ЦСКА
не начался
15:00
Нижний Новгород Химки
не начался
15:30
Парма Калев
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

«Матч со «Спартаком» будет ключевым для «Локомотива»

Евсеев назначен исполняющим обязанности наставника «Амкара»

,
Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив» РИА Новости
Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив»
Уже 2 марта стартует заключительная часть сезона в РФПЛ. В интервью «Газете.Ru» народный артист России Валерий Баринов и экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировали вероятность победы в чемпионате «Локомотива», рассказали, кого хотят видеть триумфатором гонки бомбардиров, а также поделились мнением о главных трансферах межсезонья.

— «Локомотив» лидирует с преимуществом в восемь очков над «Зенитом» и «Спартаком», в девять над «Краснодаром» и в десять над ЦСКА. Это вообще реально отыграть?

Реклама

Валерий Баринов: Три поражения — и все растеряно.

Владимир Пономарев: Трудный вопрос. Конечно, были такие примеры, когда лидер терял большое преимущество над конкурентами и в итоге оставался без чемпионства, однако о подобном в контексте «Локомотива» пока что говорить рано. Здесь будет очень важен старт «железнодорожников» во второй части сезона — как они начнут, так все и будет.

— Матч «Локомотив» — «Спартак», который пройдет уже в первом после возобновления сезона туре, будет ключевым?

В. Б.: Думаю, что да. Во всяком случае эта игра очень важна для всех с точки зрения попадания в Лигу чемпионов. Она для «Зенита», Краснодара и ЦСКА важна не меньше, чем для «Спартака» и «Локомотива».

И почему-то федеральный канал у нас матч не показывает. Не знаю их политику, с чем это решение связано. Скорее всего, с непониманием футбола, непониманием важности матча, непониманием того, что в преддверии домашнего чемпионата мира у нас должно быть особое, повышенное внимание к футболу.

В. П.: Да,

он будет ключевым именно для «Локо», но не для «Спартака» — если красно-зеленые в этом матче сыграют хотя бы вничью, у них появится реальная уверенность в чемпионстве.

Все-таки москвичи уже давно не были победителями РФПЛ, а подобное лидерство сильно давит.

— «Спартак» и «Краснодар» уже не участвуют в еврокубках — в отличие от «Локо», «Зенита» и ЦСКА. Это станет для них преимуществом в чемпионате весной?

В. Б.: Конечно, сил будет побольше. С другой стороны, для спорта, для команды важен дух. Команды долго отдыхали, они не выйдут уставшими. Им надо набирать форму. Борьба на два фронта играет положительную роль для наработки как раз командного духа. Это даст стимул «Локомотиву», «Зениту» и ЦСКА. Так что это скорее для них преимущество, что они продолжают выступление в Лиге Европы.

В. П.: Это преимущество, естественно. Все-таки еврокубки — большой напряг. Из-за них остается гораздо меньше времени на восстановление и отдых. Так что да, считаю это ощутимым преимуществом для «быков» и красно-белых.

— Какой трансфер российских клубов этой зимой главный для вас?

В. Б.: Любопытно, что сделает Валерий Карпин с «Ростовом», хоть это и не трансфер. Что он сумеет сделать и как ему дадут поработать.

Интересный специалист, если его не будут дергать, у нас может появиться неплохая команда. А всегда важно, когда в чемпионате появляется команда, способная создать конкуренцию.

Что касается переходов, то любопытна аренда Артема Дзюбы в тульский «Арсенал». Удивило, как «Зенит» отпустил Олега Шатова. Это игрок сборной России. Понимаю, что у «Зенита» свои задачи, но пока они «дергаются», а результаты-то не соизмеримы с затратами.

Эксперты, которые скорее счетоводы, отдали «Зениту» золото до старта сезона, а в футбол играют не суммы приобретений. Питерский клуб еще может, конечно, стать чемпионом в этом году, но пока что-то он не оправдывает ожиданий.

В. П.: Не могу пока что выделять какие-то трансферы. Вот, например, вернулся в ЦСКА Ахмед Муса — у него уже было несколько матчей, однако ничего на данный момент нигериец не показал.

Как я уже говорил, до отъезда в Англию Муса играл за армейцев на колоссальном желании, а также имел хорошие взаимодействия с партнерами. Но сейчас такого нет — с тем же Витиньо они друг друга не понимают. Думаю, что здесь сказывается и отсутствие должной игровой практики у Ахмеда — все-таки в «Лестере» он больше сидел на скамейке, чем выходил на поле.

— Кто, по вашему, фаворит в гонке бомбардиров, Федор Смолов, Квинси Промес или Александр Кокорин?

В. Б.: Честно скажу, не знаю. Кокорин так лихо начал и остановился. У всех может быть такое. Помните, какая у Смолова была засуха несколько лет назад. Думаю, лучшим бомбардиром станет Промес, если не сломается. Хотя мне хотелось бы, чтобы выиграл Смолов.

В. П.: Надеюсь на Смолова. На мой взгляд, Федор более целеустремлен, чем его конкуренты, а также находится в лучших кондициях.

— Уход Гаджи Гаджиева из «Амкара», о котором было объявлено уже 2 марта, похоронит пермский клуб?

В. Б.: У Гаджиева были свои проблемы и сложности. Если все это останется при Вадиме Евсееве, которого я очень люблю... Он был, как говорят, духовитым футболистом, и так же серьезно он занимается тренерской работой. Очень хотелось бы, чтобы у него получилось. У Карпина в «Ростове», у Дмитрия Хохлова в «Динамо»...

Хотелось бы, чтобы появились у нас молодые тренеры, которые дали бы импульс. «Амкар» же в сложную экономическую ситуацию попал. Мне жаль, что уходит Гаджиев, но я верю в Евсеева.

В. П.: Как я слышал, Гаджиев и вовсе закончил с футболом. И я не думаю, что его уход каким-либо образом скажется на игре «Амкара» — возможно, все даже лучше станет.

— Чего вы больше всего ждете от второй части сезона?

В. Б.: Чего может ждать болельщик? Футбола. Яркого, замечательного. Со своей драматургией, провалами. И очень хочу, чтобы было поменьше травм. Очень хочу.

У нас же со сборной катастрофа сейчас. Все, и я в том числе, давно еще говорили, что у нас никого не было рядом с Сергеем Игнашевичем еще в 2012 году, когда Греции проиграли... В стране вообще нет центральных защитников...

Переберите все команды. Нет оборонцев уровня Василия Березуцкого — с его трагическими ошибками. Он неплохой защитник, но какие допускает оплошности... И вызывать теперь его? При тех скоростях, которые есть сейчас в мировом футболе... Он египтянина Мохаммеда Салаха догонит, которого вся Европа поймать не может? Мы при такой ситуации не выйдем из группы просто. Один такой игрок может решить, а в Египте и еще есть неплохие футболисты, пусть и послабее.

В. П.: Очень хочу, чтобы появились какие-то «звездочки» на нашем небосклоне — ведь попросту не на кого смотреть… Хочется уже взглянуть на кого-то и сказать, что есть у нас наконец-то игрок европейского уровня. Приятно было бы таких ребят увидеть.

А также не хочется, чтобы футбол был безобразным и грубым, как зачастую случается сейчас.

— Сделайте прогноз на первую тройку команд по итогам чемпионата, а также на двух аутсайдеров.

В. Б.: Поскольку мой любимый «Локомотив» в гонке, я не делаю прогнозы ни на его матчи, ни на тройку призеров. Что касается аутсайдеров, то выделю «СКА-Хабаровск», а про вторую команду трудно сказать. «Амкар» или «Анжи» не хочется называть, но кто-то из них. «Арсенал», думаю, не вылетит.

В. П.: Думаю, что

тройку составят московские команды — «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Именно в таком порядке.

Что касается двух худших команд, то, на мой взгляд, напрямую вылетят в ФНЛ «Анжи» и СКА. Было бы нормально. Мне кажется, они достойны вылета. С тем же клубом из Хабаровска — все вынуждены столь далеко летать, расходы большие… Не нужно все это.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».