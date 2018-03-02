Футбол вернулся: «Зенит» и «Спартак» в погоне за «Локо»

Станут ли рельсы «Локо» золотыми?

Московский «Локомотив» был чемпионом страны дважды. И оба раза это случилось при Юрии Семине — в 2002 и 2004 годах. Через год после второго титула Юрий Палыч покинул клуб, эпизодически и не слишком удачно возвращался на стыке первого и второго десятилетий XXI века, а все эти годы «железнодорожники» о новом чемпионстве только мечтали.

Клуб пару раз участвовал в борьбе за главный титул российского футбола, но не более того. И вот, третий приход 70-летнего специалиста в клуб перевернул ситуацию.

Сначала в прошлом году красно-зеленые выиграли под руководством любимого болельщиками наставника Кубок России, а в этом году замахнулись на чемпионский титул так, что создали себе за первую часть чемпионата солидный восьмиочковый отрыв от «Зенита» и «Спартака» и подошли к весне в качестве главного фаворита.

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Перед сезоном такой расклад вряд ли кто-то мог бы рассматривать всерьез, но теперь это реальность.

«Железнодорожникам» надо не разбазарить добытый перевес над преследователями, среди которых есть еще «Краснодар» и ЦСКА, за оставшуюся треть дистанции чемпионата в виде десяти туров.

Уже в первом из них «Локо» ждет серьезное испытание чемпионом. Если московский «Спартак» одержит в дерби верх, это точно подбросит угля в топку борьбы за золото РФПЛ, если же победят подопечные Семина, то одним соперником у них станет меньше, да и остальные будут отставать слишком далеко.

В первой части сезона продвинутая статистика говорит о том, что «Локомотив» не был ни самой яркой командой чемпионата, ни той, что показывала бы самый качественный футбол.

Где-то «железнодорожникам» откровенно везло — они лучше других выжимали пользу из создаваемых возможностей, а также слишком часто вырывали победы на последних минутах и в добавленное время (не напоминает никого из прошлого сезона?).

Но ведь эту удачу команда должна была заслужить. Кто мешал соперникам подписать на рынке свободных агентов великолепного Джефферсона Фарфана? Кто мешает Александру Кокорину, Алану Дзагоеву и спартаковским форвардам реализовывать моменты, как Алексей Миранчук? Кто мешает Фернандо играть на прошлогоднем уровне, а Паредесу на ожидаемом и не проигрывать в качестве Мануэлу Фернандешу?

«Локомотив» закономерно возглавляет таблицу, но вешать его футболистам ордена на шеи все же рано, даже несмотря на солидный отрыв.

«Зенит» Роберто Манчини остается предельно голоден до титула и мотивирован, а покупки Антона Заболотного, Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева, пусть и не выглядят сенсационными, говорят об амбициях сине-бело-голубых.

Вылетевший из еврокубков «Спартак» создавал больше всех моментов в первой части сезона, а за зиму укрепил и атакующую линию, и оборону. Подопечные Массимо Карреры бросятся в погоню с первого, очень важного, весеннего тура.

«Краснодар», несмотря на критику Игоря Шалимова, показывал достаточно качественный футбол и исправно собирал очки в матчах с аутсайдерами. «Быки» наверняка постараются добавить и в противостояниях с конкурентами, что резко повысит их шансы в борьбе.

Ну а ЦСКА вернул себе в нападение Ахмеда Мусу, и этим трансфером армейцы закрыли самую проблемную позицию в команде. Так что даже серьезная травма Виктора Васина не кажется такой уж страшной — с Мусой впереди красно-синим по силам замахнуться на максимум.

Соберет ли Каррера российский хет-трик?

Итальянец Массимо Каррера уже вписал свое имя в историю «Спартака» золотыми буквами, в первый же сезон у руля команды вернув ей чемпионский титул, которого болельщики ждали 16 лет.

В самом начале нынешнего сезона красно-белые дожали в дополнительное время «Локомотив» (2:0) и выиграли свой первый в истории Суперкубок страны.

Теперь же, даже если догнать «Локо» не удастся, Каррера может окончательно сложить на своем столе паззл российских внутренних трофеев.

В прошлый раз Кубок России «Спартак» брал в 2003 году, и этот трофей стал последним под руководством Олега Романцева. С тех пор до Карреры красно-белые выигрывали только трофей Копа дель Соль на сборах в Испании при Валерии Карпине.

Сейчас в национальном Кубке ситуация такова, что выиграть трофей «Спартаку», кажется, проще, чем не выиграть.

Все другие фавориты повыбывали из борьбы, а вот команда Карреры еще в гонке. В четвертьфинале ей, теперь уже в апреле, предстоит разобраться с самарскими «Крыльями Советов», после чего в полуфинале ее будет ждать последний оставшийся в живых клуб РФПЛ — «Тосно».

Из другого полуфинала до решающего матча доберется кто-то из прекрасных представителей ФНЛ — курский «Авангард» или ярославский «Шинник».

Конечно, к неудачам «Спартака» в национальном кубке все уже давно привыкли, «Крылья» еще не пройдены, а от «Тосно» спартаковцы вылетали из этого турнира еще когда эта команда выступала во втором дивизионе, но если не брать Кубок России сейчас, при таком раскладе, то когда вообще?

Кто попадет в Лигу чемпионов?

Неизвестно, будет ли во второй части сезона настоящая чемпионская интрига, но вот борьба за Лигу чемпионов ожидается очень серьезная.

В этом сезоне благодаря отличному положению России в таблице коэффициентов УЕФА, разыгрываются сразу три путевки в главный еврокубок.

Уж одна-то из них наверняка перепадет «Локо», но на две другие уже названные выше четыре претендента. «Зенит» и «Спартак» опережают «Краснодар» на одно очко, а ЦСКА — на два, и вся борьба в этом квартете еще впереди.

Обострит борьбу и тот факт, что велика разница между вторым и третьим местами — со второго серебряный призер чемпионата сразу попадает в основную сетку групповой стадии Лиги чемпионов, а с третьего места команде, его занявшей, предстоит непростая (особенно для «Спартака» и «Краснодара» из-за их низких рейтингов) квалификация.

Кто станет лучшим в Европе?

Продолжают российские команды и борьбу в еврокубках в текущем сезоне. «Спартак» уже вылетел после драматичного двухраундового сражения с испанским «Атлетиком» из Бильбао (1:3, 2:1), но ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» прошли дальше и продолжают заочный спор в Лиге Европы.

Соперники всем российским командам в 1/8 финала достались очень серьезные, но тем ценнее будут их возможные победы.

Напомним, что ЦСКА сразится с французским «Лионом», «Зенит» померяется силами с немецким «РБ Лейпцигом», а «Локомотив» ждет тяжелейшее испытание из Испании мадридским «Атлетико».

Остановят ли Кокорин с Промесом Смолова?

Очень интересна в этом сезоне и интрига в гонке бомбардиров. Травма, скомкавшая Федору Смолову начало сезона, не помешала ударному форварду «Краснодара» подойти к зимней паузе в качестве лидера гонки за «золотую бутсу» нынешнего сезона.

На счету выигрывавшего в бомбардирском зачете двух предыдущих чемпионатов Премьер-лиги нападающего сборной России 10 мячей, но столько же раз отличились Александр Кокорин из «Зенита» и Квинси Промес из «Спартака».

Все трое борются не только между собой в личном зачете, но и сражаются как минимум за Лигу чемпионов вместе со своими командами, что только поднимает градус противостояния.

Кроме того, по восемь мячей забили Джефферсон Фарфан из «Локо» и Евгений Марков, перебравшийся зимой из «Тосно» в «Динамо», ну а по семь голов у целой группы игроков.

Кто составит печальную компанию СКА?

Весьма интересная борьба будет идти и в нижней половине таблицы, где безнадежным выглядит только «СКА-Хабаровск». У этой команды не только значительно меньше всех очков, но и хуже всего показатели продвинутой статистики, что делает пребывание хабаровских армейцев на дне закономерным.

А вот «Анжи», «Тосно», «Амкар», «Динамо» выглядят вполне боеспособно и поведут битву не на жизнь, а на смерть, в которой, возможно, примет участие еще целая россыпь коллективов.

Шутка ли, от шестого места, занимаемого «Уфой», до предпоследнего, 15-го, на котором располагается «Анжи», всего восемь очков. И на этой дистанции между ними располагаются сразу восемь клубов!

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