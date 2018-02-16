Алиев пятый в короткой программе, Коляда восьмой. LIVE
Онлайн седьмого медального дня Олимпийских игр в Пхенчхане
Сборная США по хоккею тем временем выиграла тяжелый матч со словаками в основное время — 2:1. Дубль в составе «звездно-полосатых» оформил Райан Донато. Благодаря этой победе американцы возглавили группу В, в которой выступает и сборная России, с четырьмя очками.
Тренер российских сноубордистов Денис Лампартер рассказал подробности о восстановлении Николая Олюнина после перелома голени, полученного во время соревнований на Олимпийских играх 2018 года. По его словам, спортсмену 16 февраля в Южной Корее будет сделана операция.
«Будут оперировать, сегодня», — передает слова Лампартера ТАСС.
Невероятную короткую программу мы с вами сегодня увидели! Сразу четыре спортсмена получили более сотни баллов. Чемпиона Сочи Юдзуру Ханю лидирует, на втором месте испанец Хавьер Фернандес, Сему Уно третий, китаец Цзынь Боян четвертый.
Поздравляем Дмитрия Алиева с пятым местом в короткой программе и попаданием в сильнейшую разминку, где будут представлены шесть человек. Шестерку сильнейших замкнул канадец Патрик Чан. Второй российский фигурист Михаил Коляда опять допустил много ошибок и показал лишь восьмой результат.
И третья сумма за сотню! 103,32 балла у Бояна, и это только четвертое место. Вот это уровень! По компонентам опередили значительно Бояна два японца и испанец.
Что творят эти парни?! Все чисто отпрыгал китаец, и главное — каскад четверной лутц — тройной тулуп! Это вообще третий чисто исполненный четверной лутц в истории Олимпиады.
И последний участник на льду. Китаец Цзынь Боян.
Отличный результат — 107,58 балла. Это второе место, и Дмитрий Алиев опускается на четвертое.
Блеск! Великолепен Фернандес! но все равно чуть-чуть, но уступает в технике Ханю.
Замечательно! Все без ошибок отпрыгал испанец — каскад 4-3, четверной сальхов и тройной аксель.
Хавьер Фернандес выходит на площадку.
Отличная сумма у Уно — 104,17 балла. Это второй результат, потому что Ханю показал что-то вообще фантастическое.
Но по техническим оценкам он чуть уступил своему соотечественнику Ханю.
Ох, хорош японец! Четверной флип исполнил, каскад 4-3 тоже, и тройной аксель прыгнул. Правда, аксель с небольшой помарочкой вышел. Посмотрим, что судьи скажут.
Японец Сема Уно на льду.
Всего 86,69 балла у Коляды, и это пятый результат.
Чуть лучше выступил Коляда, чем в командных соревнованиях, но все равно не обошлось без проблем. Не стал прыгать четверной лутц, упал с четверного тулупа. Аксель получился.
Михаил Коляда выступает!
Американец Нэйтан Чен, выступавший после Ханю, сразу показал, почему это очень сложно. Начал с падения и в целом, конечно, не так здорово откатал. Только 82,27 — это 13-й результат...
Здорово откатал свою программу Ханю, закономерно обходит Алиева — 111,68. Естественно, он становится лидером. Ну, он и главный фаворит.
Японец Юдзуру Ханю начинает выступления сильнейшей разминки фигуристов.
Трегубов, к слову, посвятил медаль не кому-нибудь, а своей бабушке, ушедшей из жизни в прошлом году. «Посвящаю медаль своей бабушке. Она очень ждала эту Олимпиаду, так хотела за меня поболеть. Но, к огромному сожалению, в прошлом году ее не стало», — передает слова Трегубова наш корреспондент.
Лидер короткой программы на данный момент Дмитрий Алиев рассказал о своих впечатлениях.
«Ощущение радости, конечно, есть, но сегодня была проделана небольшая работа. Завтра новый день. Перед выходом на лед особого волнения я не испытывал — даже мыслей об этом не было. Сделал четверной лутц, почувствовал его, понял, что нужно прыгать, и выполнил», — заявил Алиев.
Еще про скелетон. Латвийские скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы могут завершить карьеру после Игр в Пхенчхане. 33-летний Мартин отметил, что если и решит остаться, то только на полный олимпийский цикл. 36-летний Томас сообщил, что, точно не поедет на следующую Олимпиаду, сообщает Delfi.
Еще один комментарий от Никиты Трегубова.
«Таких эмоций я никогда не испытывал, когда выиграл серебро, — передает слова спортсмена корреспондент «Газеты.Ru». — Я так кричал, что едва сорвал голос. Думаю, это заслуженная награда, на Олимпиаде просто так ничего не бывает».
И еще один комплект медалей разыгран в Пхенчхане. Итальянка Микела Мойоли завоевала золото в сноуборд-кроссе.
Второй стала представительница Франции Жулия Перейра де Соуза Мабило, бронзу получила чешка Ева Самкова. Россиянка Кристина Пауль заняла 12-е место.
Приятная для нас картина после четвертой разминки. Денис Алиев почти на девять баллов обходит ближайшего преследователя. Но впереди потенциально сильнейшие фигуристы, в том числе и Михаил Коляда.
Денис Васильевс из Латвии закрывает четвертую разминку. Прокат удачным, правда, не назовешь — 79.52.
Напомним, уже меньше, чем через три часа на олимпийский лед выйдет и хоккейная сборная России. Ее соперником станет команда Словении, ранее сенсационно одолевшая американцев. Подробнее прочитать о предматчевых раскладах вы можете в нашем превью.
Второй период стартовал в хоккейном матче Словакия — США. Счет по-прежнему равный — 1:1.
85.13 получает Быченко и занимает предварительное восьмое место.
Яростно откатался Алексей Быченко под «Хава Нагилу», но наошибался, конечно, знатно.
На 13-е предварительное место ставят судьи Танаку с результатом 80.05. Что ж, справедливо.
А вот и сам новоявленный вице-чемпион Игр Никита Трегубов поделился эмоциями.
«Завоевать серебро Олимпиады — просто непередаваемые ощущения. Подготовка была сложна как никогда, но я очень рад, что смог справиться со всеми трудностями, со всеми нервами и стать серебряным призером. Мне очень грустно, что рядом со мной не было товарищей по команде. Я бился не только за себя, но и за них», — заявил призер Игр.
Мощная поддержка у Танаки, но даже она, боюсь, не спасет от сравнительно низких баллов.
В самом начале своей программы падает японский фигурист Кейдзи Танака.
Так-то! Чан получил 90.06, почти на девять баллов отстав от Дмитрия Алиева.
Олимпийский чемпион и вице-чемпион Патрик Чан из Канады откатался под Dust in the wind группы Scorpions здорово, но не безупречно. Две ошибки заметили судьи, в том числе в тройном акселе.
И вновь реакция на успех в скелетоне. Президент Федерации бобслея России Александр Зубков , что серебряную медаль российского скелетониста Никиты Трегубова можно приравнять к золоту.
«Никита до последнего держал нас в напряжении, но он сумел доказать, что является сильнейшим, что он боец. Это серебро — с золотым отливом», — цитирует Зубкова ТАСС.
ФАНТАСТИКА!!! Под сто баллов получает Алиев — 98.98!!! Поздравляем Диму, это серьезная заявка на очень, очень высокие места.
Отлично! И каскад (4+3), и четверной тулуп превосходно исполнил Дмитрий! Сумасшедшие оценки будут за технику.
Россиянин Дмитрий Алиев будет выступать, что называется, на контрасте.
87.95 — Риппон выходит в лидеры соревнований!
Американец Адам Риппон бойко откатался под электронную музыку, но одну серьезную ошибку все же допустил.
И околоспортивные новости. Член МОК и вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона Адам Пенгилли принес извинения за драку с сотрудником охраны на Играх.
«Да, произошел досадный инцидент с участием члена МОК и волонтера, который работает в службе охраны. Члена МОК вызвали на разбор с комиссией по этике, он сразу признал, что допустил ошибку. Пенгилли принес извинения и уже покинул Корею», — сказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
В предпоследней разминке выступит и россиянин Дмитрий Алиев, и не чужой нам израильтянин Алексей Быченко.
Еще один комплект наград разыгран на Олимпиаде. Австриец Маттиас Майер завоевал золотую медаль в горных лыжах в дисциплине супергигант.
По итогам заезда австрийский горнолыжник показал результат — 1 минута 24,44 секунды. Второе место занял швейцарец Бит Фойц (1:24,57), бронзовым призером стал норвежец Кьетил Янсруд (1:24,62).
Третья разминка у фигуристов завершена. Пока лидирует чех Михал Брезина с результатом 85.15, за ним идет канадец Киган Мессинг, имеющий всего на четыре сотых меньше, а третье место занимает бельгиец Йорик Хендрикс (84.74).
Появились первые комментарии со скелетона. Тренер Анатолий Челышев прокомментировал серебряный результат своего протеже Никиты Трегубова. «Очень рад за Никиту, он молодец. Я ждал от него медали, и он эти ожидания оправдал, проехал стабильно все четыре попытки. Пока только радость, анализ будем проводить потом», — цитирует Челышева ТАСС.
К сожалению, слишком мало дали Самохину за компоненты. Общая оценка — 80:69.
Представляющий Израиль Даниэль Самохин завершает третью разминку и с ходу выдает два четверных!!! Как катаются сегодня мужчины!
Великолепные баллы и у Хендрикса — 84.74. Тоже всю душу выложил он в короткой программе.
Тем временем к хоккею. Соперники России по группе, США и Словакия, в первом периоде очного матча успели обменяться шайбами — 1:1.
Предварительное четвертое место у Ге, а на льду тем временем бельгиец Йорик Хендрикс.
Неплохая оценка — 83.90. Миша передал привет Татьяне Анатольевне. Кто бы это мог быть?:)
Миша Ге из Узбекистана — чрезвычайно чувственное и артистичное выступление, но без по-настоящему сложных элементов вроде четверного прыжка.
Немец Пауль Фенц выступил с многочисленными мелкими ошибками. Выступление неплохое, аж на восемь баллов больше, чем Пауля было в командном турнире, — 74,73.
Очень неплохое выступление от корейского фигуриста Чха Чжун Хвана. По технике совсем немного уступил Бржезине. 83,43 — четвертый результат, отличный прокат!
Тем временем чех Михал Бржезина, открывший первую разминку, вышел в лидеры в короткой программе фигуристов — 85,15.
Ну, кореец Юн Сун Бин был в какой-то другой лиге на этой Олимпиаде. У него золото, конечно. НИКИТА ТРЕГУБОВ — серебряный призер! Бронза у британца Джима Парсонса.
У ТРЕГУБОВА СЕРЕБРО! Дукурс проиграл! Причем еще и Парсонсу! Вот это да!
У ТРЕГУБОВА МЕДАЛЬ! Парсонс уступил 0,02! Хотя выигрывал по ходу заезда.
Свое дело Трегубов сделал. Он выиграл у Томаса Дукурса и будет минимум четвертым. Но хочется медаль. Ждем.
Томас Дукурс вышел в лидеры. Теперь старт Трегубова!
Второй корейский скелетонист Ким Джи Су легко опередил Юнга. Он был шестым после трех попыток. Впереди пятерка лидеров. Скоро все решится.
Весь пьедестал сейчас немецкий. Алекс Юнг неудачно выступил в последнем заезде, но его запас был велик.
Бронзовый призер Сочи-2014 американец Мэтт Антуан крайне неудачно провел четвертый заезд и уступил сразу трем спортсменам. Лидирует немец Кристофер Гротер.
Даже несмотря на падение на акселе, Мессинг выходит в лидеры. 85,11 — его результат. Сейчас пауза на заливку льда.
Британец Джерри Райс устанавливает промежуточное первое время в скелетоне. Марченков уже четвертый.
Квителашвили так себе откатал. Он может гораздо лучше. А так, даже до 80-ти баллов не дотянул. Это четвертый результат на данный момент. Канадец Киган Мессинг завершит вторую разминку, после чего будет заливка льда.
Последнюю попытку выполнил российский скелетонист Владислав Марченко. Он опередил всех четырех спортсменов, кто стартовал до него. Так что ниже 16-го места не опустится. О, а вот и американец Джон Дэйли проиграл Владиславу, так что уже минимум 15-м будет наш второй пилот.
Австралиец Керри устанавливает личный рекорд — 83,06 — обходит Хань Яня и поднимается на второе место промежуточного протокола в короткой разминке. А на льду грузин Морис Квителашвили, раньше выступавший за Россию.
Началась четвертая попытка у мужчин в скелетоне. Трегубов выступит 17-м, так как занимает четвертое место.
Обе россиянки пробились в четвертьфиналы в сноуборд-кроссе! Васильцова с 12-го места, Пауль — с 18-го.
73,58 — это личный рекорд малайзийского фигуриста! Он пока четвертый. А на льду Брендан Керри из Австралии.
Второй результат у Хань Яня. Сам он рассчитывал на большее, но это арбитры его еще пожалели — слишком много ошибок допустил китаец. Джулиан Чжи Цзе Йе из Малайзии на льду.
Сегодня свой второй матч на олимпийском турнире проведет хоккейная сборная России, которая в 10.40 мск начнет встречу со Словенией. После поражения от Словакии Сергей Мозякин и Вадим Шипачев тренируются вне основного состава! Интересненько.
Вот сочетания звеньев на раскатке:
Гавриков – Войнов Нестеров – Марченко Киселевич – Яковлев Зубарев – Зуб
Ковальчук — Андронов — Калинин, Мозякин Гусев — Дацюк – Капризов Широков — Прохоркин — Барабанов, Шипачев Телегин — Каблуков – Григоренко
Ярослав Паниот из Украины открыл выступления второй разминки в короткой программе у мужчин. Неудачно выступил и в результате получил только 46,58. Это последнее место на данный момент. На льду китаец Хань Янь.
У женщин идет квалификация в сноуборд-кроссе. Лидирует чешка Ева Самкова. Мария Васильцова на данный момент 12-я, у другой россиянки Кристины Пауль 19-й результат.
Мартинес получил 55,56 и обогнал только Монтойю. А сейчас вторая разминка начинается.
Скелетонисты сейчас начнут решающую попытку. Верим в Трегубова!
75,63 — Чжоу уступил, но всех остальных Риццо на данный момент обошел. Закроет первую разминку Майкл Кристьян Мартинес из Филиппин.
Казахстанский фигурист Денис Тен закончил свою короткую программу и стал третьим. Лидирует Чжоу, показавший очень приличный прокат — 84,53. На очереди прокат итальянца Матео Риццо.
Ганский скелетонист Акваси Фримпонг завершил третью попытку. Он остался на последнем месте, но показал свой лучший заезд.
В отличие от испанца, французский фигурист не сделал столько ошибок и с результатом 72,10 возглавил протокол. Винсент Чжоу из США выступит следующим.
Испанец Фелипе Монтойя закончил свою короткую программу и получил 52,41. Сейчас на льду француз Шафик Бессегье.
Выходят фигуристы на разминку. Вернее, представители первой разминки, до Алиева с Колядой еще далеко.
Продолжается третья попытка у скелетонистов, но понятно, что оставшиеся пилоты Трегубова уже не обойдут. Он четвертый с шансами на бронзу и серебро. Последняя попытка все решит.
И британец Дом Парсонс обходит Трегубова, отодвигая российского скелетониста на четвертое место, за пределы пьедестала... Первый, кто уступает Трегубову, — Томас Дукурс.
Мартиньш Дукурс тоже отстал от корейца, но, к сожалению, обошел нашего пилота.
Не слишком удачно проехал Никита Трегубов и еще отстал от Юна.
Кореец уже выступил, сейчас стартует Трегубов!
Сейчас начнут скелетонисты. Борьба обещает быть упорной. Ошибаться нельзя. Немец Алекс Юнг был третьим после первой попытки с +0,4 секунды от лидера, но провалил вторую и сразу откатился очень далеко. Трегубов может прессинговать корейца, но на него самого наседает Мартиньш Дукурс.
В 4.00 мск стартует короткая программа у мужчин в фигурном катании. От России выступят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. Оба стартуют в последней разминке. Алиев выступит 23-м, Коляда — 24-м. Всего заявлено 26 фигуристов.
Наконец, в акробатике в фристайле у женщин Александра Орлова претендует на золото. В финал россиянка вышла с лучшим результатом, а Любовь Никитина получила четвертую оценку. В число сильнейших пробилась и Кристина Спиридонова.
Также отличные шансы на медали у нас на дистанции 5000 м в женских коньках, где в числе 12-ти участниц выступит россиянка Наталья Воронина. На 3000-метровке она уже провалилась и горит желанием реабилитироваться на 5000. В лыжных гонках у мужчин состоится гонка на 15 км коньковым стилем с раздельного старта. От России побегут сразу четверо: Денис Спицов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко. Спицов уже был здесь четвертым в скиатлоне, а «конек» — его коронка.
Шесть комплектов наград будет разыграно в седьмой день Олимпийских игр в Пхенчхане, и у России есть отличные шансы на медаль в нескольких видах программы. В первую очередь речь, конечно, о скелетоне, где Никита Трегубов уступает только корейцу Сон Бин Юну после двух попыток. Сегодня еще две, и первая из них стартует уже в 3.30 мск. По итогам четырех попыток и будут разыграны медали.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции седьмого медального дня Олимпийских игр — 2018.