Онлайн седьмого медального дня Олимпийских игр в Пхенчхане

Невероятную короткую программу мы с вами сегодня увидели! Сразу четыре спортсмена получили более сотни баллов. Чемпиона Сочи Юдзуру Ханю лидирует, на втором месте испанец Хавьер Фернандес, Сему Уно третий, китаец Цзынь Боян четвертый.

Поздравляем Дмитрия Алиева с пятым местом в короткой программе и попаданием в сильнейшую разминку, где будут представлены шесть человек. Шестерку сильнейших замкнул канадец Патрик Чан. Второй российский фигурист Михаил Коляда опять допустил много ошибок и показал лишь восьмой результат.