Сборная России по хоккею сыграет со Словенией на Олимпиаде-2018

Сборной России по хоккею предстоит реабилитироваться во втором матче группового этапа олимпийского турнира против команды Словении. Групповая стадия, которая до своего старта казалась своеобразной разминкой перед плей-офф, превратилась в непростое испытание для россиян.

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В первом же матче на Олимпиаде наши соотечественники проиграли далеко не самой сильной Словакии, которая приехала в Пхенчхан в экспериментальном составе, собранном преимущественно из игроков чешского и словацкого чемпионатов.

Однако, поведя в счете 2:0, российские хоккеисты сбавили обороты, за что получили три безответные шайбы в свои ворота.

Следующий соперник подопечных Олега Знарка сборная Словении в отсутствие НХЛовцев на бумаге не выглядит сильнее. Правда, словенцы также смогли в первой встрече преподнести сюрприз, обыграв команду США в овертайме.

Матч США — Словения по сюжету очень напомнил российский. Американцы после второго тайма вели со счетом 2:0 и чувствовали себя спокойно. Вероятно, на итог также повлияла недооценка соперника, так как словенцы в третьем периоде заметно добавили и смогли сравнять счет, причем вторая шайба залетела в сетку ворот американцев примерно за полторы минуты до финальной сирены.

В дополнительное время на 39-й секунде словенцы забросили победную шайбу и одержали неожиданную победу.

После первого тура положение в группе В выглядит для россиян не лучшим образом образом. Словакия единолично лидирует с тремя очками, Словения с двумя находится на втором места, третья — команда США с одним очком за поражение в дополнительное время. Россия замыкает квартет с «баранкой».

Чтобы вернуть надежду на прямой выход в четвертьфинал без дополнительного матча, россиянам надо завершить групповой турнир на первом месте. Для этого необходимо побеждать Словению, чтобы сохранить такую возможность.

Одной из главных причин поражения россиян стала кошмарная реализация большинства, а точнее — ее отсутствие. Из пяти попыток, ни одна не оказалась успешной.

На тренировке за день до игры со словенцами тренерский штаб много экспериментировал со спецбригадами, меняя составы.

Нападающий петербургского СКА Александр Барабанов очень хорошо себя показал в игре в большинстве, и не исключено, что в матче со словенцами болельщики увидят новые пятерки для реализации лишнего игрока.

Тренерский штаб оперативно среагировал на то, что предстало перед их глазами в матче со словаками. Только удивительно, что команда, которая собиралась под Олимпиаду не один год, и чьи игроки постоянно играют вместе в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, не показала должной сыгранности в первой по-настоящему важной встрече на Олимпийских играх.

Резких заявлений перед вторым групповым матчем никто из хоккеистов или тренеров не делал, однако очевидно, что

поправки в игру будут сделаны, а спасать большинство надо в срочном порядке.

Соперники россиян словенцы, пожалуй, обладают самым пестрым составом среди всех участников. Главный тренер сборной финн Кари Саволайнен собрал команду из национальных чемпионатов по всей Европе. В сборной играют хоккеисты словенского, французского, австрийского, немецкого, чешского, венгерского, датского и шведского чемпионатов.

Стоит отдельно выделить трех действующих игроков Континентальной хоккейной лиги и одного бывшего. Главной движущей силой команды является ее 30-летний капитан Ян Муршак. Именно центральный нападающий сборной решил исход матча с американцами, сначала сравняв счет, а затем забросив овертайме победную шайбу.

Муршак в 19-летнем возрасте подписал контракт с клубом НХЛ «Детройт Ред Уингз», однако из-за череды травм не смог закрепиться в составе команды и в 2012 году принял решение вернуться в Европу.

С сезона 2013/14 Муршак выступал за московский ЦСКА, в котором провел четыре года, после чего перешел в «Торпедо».

Но там он надолго не задержался, и в этом сезоне хоккеист перешел в шведский клуб «Фрелунда».

Нападающий Жига Еглич выступает за «Нефтехимик», форвард Роберт Саболич — в Нижнем Новгороде, а Рок Тичар играет в линии атаки «Сибири».

Получается, что по количеству представителей КХЛ словенцы опередили словаков на одного человека.

Будущий соперник вполне по силам россиянам, но подопечным Знарка важно помнить, что, как бы ни был ослаблен состав команд на Играх из-за отсутствия НХЛовцев, биться они будут до последнего. На словаках «Красная машина» уже забуксовала, а словенцы по силе духа и упорству ничуть им не уступают.

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