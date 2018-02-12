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«Меня хотят убить»: Родченков объяснил новый образ

Родченков объяснил изменение внешности во время интервью CBS

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Американский телеканал CBS объяснил изменение внешности информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова во время интервью. О тщательном гриме попросил сам экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, который опасается за свою жизнь и не желает, чтобы люди увидели его настоящее лицо. В ходе беседы Родченков рассказал о связи Виталия Мутко с якобы существовавшей в России допинг-системой и поведал, какие медали Сочи-2014 были завоеваны нечестным путем.

В ночь с 11 на 12 февраля по московскому времени главный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросам употребления запрещенных веществ в России Григорий Родченков дал интервью американскому каналу CBS.

Разговор состоялся в рамках программы «60 минут» со Скоттом Пейли, а главной изюминкой беседы стала новая внешность бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, созданная обильным гримом и изменившая его лицо практически до неузнаваемости.

Химик, бежавший в США из России после получения обвинений в уничтожении допинг-проб, объяснил такую «маскировку» вынужденными мерами предосторожности:

«Появилась информация, что моя жизнь находится в опасности. Кремль в лице президента Владимира Путина хочет, чтобы я замолчал».

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Доподлинно неизвестно, сделал ли Родченков пластическую операцию, о которой сообщили во многих СМИ после того, как он согласился давать показания против российских спортсменов на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS), только скрыв свое лицо за ширмой. Если это действительно так (и если представленный CBS человек — действительно Родченков), то становится понятным его желание быть тщательно загримированным, — так никто не узнает его нового лица.

В остальном в течение разговора

экс-глава Московской лаборатории повторял свои прежние обвинения в сторону российского спорта и рассказывал о якобы существовавшей в нем организованной системы поддержки допинга на государственном уровне.

В частности, Родченков заявил, что на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи Россия завоевала пять золотых медалей благодаря запрещенным стимуляторам. По версии информатора WADA, допингерами являлись олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков, триумфатор в лыжах Александр Легков, обладатель двух золотых медалей в бобслее Александр Зубков, а также мужская эстафетная команда по биатлону в лице Антона Шипулина, Евгения Устюгова, Алексея Волкова и Дмитрия Малышко, занявшая первое место.

Напомним, всего на домашней Олимпиады россияне добились 11 наград высшей пробы. Таким образом, по словам Родченкова, почти половина из них была завоевана «нечестным путем».

Родченков также продолжает утверждать о наличии государственной системы поддержки допинга в стране, которая якобы была организована на самом верху.

«Виталий Мутко, который в ту пору возглавлял министерство спорта России, сообщал о допинговых делах президенту Владимиру Путину, с которым он познакомился в Санкт-Петербурге в 90-х годах.

Да, я верю, что Путин был в курсе о существующей допинг-системе. Более того, сам Мутко говорил мне, что президент часто беспокоился о том, как продвигается подготовка к Сочи-2014. Спрашивал, возникают ли какие-то трудности или не требуется ли нам еще какая-то помощь в этом деле», — заявил Родченков.

Беглый химик снова описал ту схему, по которой осуществлялась подмена «грязных» допинг-проб российских спортсменов на «чистые» во время домашней Олимпиады в Сочи.

«Мы работали, как двойные агенты. С одной стороны, наша аккредитованная лаборатория была обязана сообщать точные данные о проценте положительных тестов, но, с другой, нашей задачей было защитить сборную России, а самой главной целью был триумф на Олимпиаде и чемпионатах мира — любой ценой. Как в советское время», — рассказал информатор WADA.

Также в ходе программы Родченков поучаствовал в «следственном эксперименте», показав на изображении сочинской лаборатории, через какую дыру передавались неугодные допинг-тесты.

CBS
CBS

Бывший глава Московской лаборатории повторил свою версию о том, что в подмене анализов принимали участие сотрудники внутренних органов России — в частности, ФСБ.

«Эксперты из ФСБ — гении! Они умели вскрывать емкости для анализов. Сам я никогда не видел, как это происходит, но был свидетелем чуда: банка была закрыта и вдруг — уже открыта», — рассказывал Родченков.

Химик описал и свой побег в Америку, заявив, что почувствовал угрозу своей жизни и решил прихватить с собой всю компрометирующую россиян информацию из московского и сочинского компьютеров, что позволило затем поделиться данными с WADA.

Информатор Всемирного антидопингового агентства признался, что ему стыдно за созданную в России допинг-систему.

«Это превратилось теперь в огромную проблему, и я прошу прощения за то, что создал ее. Все это возникло благодаря моему опыту и знаниям, а сейчас эта система эффективно работает. Я не внес никакого вклада в борьбу с допингом», — покаялся Родченков.

Согласно мнению химика, в настоящее время минимум 20 государств сознательно используют запрещенные вещества в подготовке своих спортсменов.

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