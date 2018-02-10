«Химки» шагнули в плей-офф

По-настоящему сильно отстав от лидирующей четверки в Единой Лиге ВТБ на старте рабочей недели в результате гостевого поражения от ЦСКА (71:90), «Химки» отправлялись на пятничную битву с литовским «Жальгирисом» с целью окончательно закрепиться в зоне плей-офф Евролиги, обеспечив тем самым себе не столь нервную концовку регулярки главного клубного турнира Старого Света.

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Команда Шарунаса Ясикявичюс, впрочем, едва ли виделась химчанам идеальным соперником для сотворения важнейшего шага на пути в четвертьфинал — в этом сезоне клуб из Каунаса, отнюдь не обладающий составом с множеством громких имен, зарекомендовал себе в качестве крайне серьезного противника, своим организованным баскетболом способным сломить любого гранда.

Особенно явно мощь зелено-белых проявлялась на их паркете, где коллектив до прибытия в Литву подопечных Георгиоса Барцокаса позволив себе всего два поражения на международной арене в сезоне.

Немалую роль в столь очевидной «смертоносности» каунасского логова для приезжих, конечно же, играла местная публика, крайне эмоциональная и преданная своим любимцам — тот же Барцокас в преддверии отчетной встречи говорил, что «в Европе есть лишь несколько мест с такой же горячей атмосферой».

Залихватское настроение трибун, как оказалось, еще на разминке передалось и командам — соперники с первых же секунд поединка побежали вперед, устроив самую настоящую перестрелку, как говорят в футболе, «без центра поля», результатом которой стали 19 набранных очков на двоих (на один балл лучше в этот момент были россияне) за три с небольшим минуты первой четверти.

Безусловно, бесконечно продолжаться подобная голевая вакханалия не могла, и уже вскоре развитие матча несколько переменило свой вектор.

Едва достигнув двузначного числа в собственной «копилке», «Химки» почувствовали неполадки в личном созидательном механизме — и уже хозяева усилиями рывка 8-0 за всего полторы минуты владеют комфортным преимуществом.

Наиболее страшно за интригу в игре стало после обиднейшей потери Алексей Шведа на ведении у чужой трехочковой дуги, после которой соперники в отрыве пополнились очередными легкими очками и уже спустя мгновения вели +11.

Именно с такой разницей дебютная десятиминутка, к слову, и завершилась: отправив в ее ходе в кольцо литовцев вполне приемлимые 15 очков, химчане совсем не справились с обороной собственных владений, позволив фанатам «Жальгириса» с радостью констатировать, что их клуб на первом отрезке сумел преодолеть психологическую планку в четверть сотни заработанных баллов.

Главным героем Каунаса в эти моменты, без сомнения, являлся канадский защитник Кевин Пэнгос, разжившийся на старте встречи аж 12 пунктами. Ощутимую помощь в данному бомбардирском достижении «малышу» оказали штрафные броски, которые он реализовывал с завидной хладнокровностью.

Причем на линию Пэнгос вставал не только после нарушений соперников, но и благодаря горячему характеру Барцокаса.

Дошло до того, что в одном из эпизодов хозяева получили возможность на семь (!) набранных очков в одном владении — возмутившись решением судей, увидевших пробивной фол химчан на Кевине, греческий специалист сыграл «на удвоение», схлопотав «технарь», что тут же было конвертировано канадцем в четыре балла со статики.

Продолжились минорные для россиян события на литовском паркете и в начале второй четверти: очередную (уже пятую в шести попытках) «треху» «Жальгириса» после мастерского стэп-бэка реализовал Паулюс Валинскас, доведя перевес своего коллектива до совсем уж весомых 14 пунктов.

Как оказалось, в данном эпизоде хозяева коснулись своего пятничного «потолка», чтобы потом начать медленное, но верное падение вниз.

По странному стечению обстоятельств (на самом деле — нет) совпал перелом в игре с выходом на паркет главного «джокера» «Химок» Тайлера Ханикатта, уже приучившего подмосковных болельщиков к своему таланту переворачивать в том числе и совсем плохо складывающиеся матчи.

Появление американского форварда на площадке достаточно оперативно внесло разлад с атакующую игру противников: у тех и так рано или поздно должен был случиться спад в реализации бросков, так еще и усилиями Тайлера явно забарахлила литовская трехсекундная зона, ставшая раз за разом продавливаться под мощью «больших» россиян.

Фактически именно с трехочкового Ханикатта и начался спасительный спурт желто-синих — позволив соперникам набрать один балл в ответном владении, «Химки» тут же будто бы применили заклинание «остолбеней», «заморозив» атаку хозяев на три с половиной минуты.

Сами россияне в свою очередь на этом отрезке были крайне результативны в созидании — и особенно это касается лидера химчан Алексея Шведа. После всего трех набранных пунктов в дебютной четверти баскетболист сборной России «настрелял» во втором периоде целых 13 баллов, став одним из главных авторов чудесного рывка 15-0, из-за которого еще совсем недавно шумящая арена в Каунасе превратилась в одну большую инсталляцию абсолютной тишины.

К сожалению, уйти на большой перерыв в качестве лидеров гости не сумели: под самый конец четверти литовцы все же сумели несколько прийти в себя, набрав шесть очков кряду, благодаря чему отправлялись в раздевалку, имея минимальное преимущество (44:43).

После паузы стало очевидно — с каждым очередным мгновением, приближающим соперников к финальной сирене, баскетбол на литовском паркете будет становиться все более и более вязким.

Крайне ярко это проявилось в дебюте третьей десятиминутки, в которой команды заметно снизили темп своих владений да еще и попадали достаточно редко.

Впрочем, несколько увереннее в такой игре себя чувствовали вице-чемпионы Единой лиги: если подопечным Барцокаса здесь еще удавалось хоть как-то набирать очки, то вот хозяева своими первыми баллами в половине разжились лишь на ее четвертой минуте, а впервые с игры забили и вовсе только на экваторе четверти.

Оказавшись на грани пропасти, ведущей к неизбежному поражению в поединке, Каунасу, однако, все-таки удалось полноценно вернуться в борьбу — за дело в сложный момент взялся лидер и легенда «Жальгириса» Паулюс Янкунас, старт матча которому сильно подпортили три быстрых фола.

Jankunas hauls in the no-look pass and finishes #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/jGar96JMI2 — EuroLeague (@EuroLeague) 9 February 2018

Внеся огромный вклад в удачный исход несколько важнейших владений, экс-игрок «Химок» (в карьере Янкунаса, к слову, были всего два клуба), правда, получил и четвертое личное нарушение, фактически гарантировав себе путевку на скамейку.

И все-таки свою операцию по спасению интриги он выполнил — в четвертую десятиминутку хозяева входили с чисто символическими -2, явно не оставляя надежд на очередную домашнюю победу в Евролиге.

Несложно догадаться, что на заключительном отрезке встречи баскетбол в Каунасе стал еще более «терпким», логичным результатом чего оказалось продвижение оппонентов к финальной сирене «нога в ногу».

Важнейший шаг на пути к столь нужной выездной виктории на пятой минуте четверти сделал Энтони Гилл, один из приглашенных на скорый Матч всех звезд Единой лиги — его «треха» при +2 стала неким тестовым «хуком», отправленным прямиком в адрес «Жальгириса».

Литовцы, справедливости ради, не только справились с выпадом противника, но и провели ответный удар — оперативный рывок 6-0, и вот уже хозяева владеют минимальным перевесом.

Еще более боязно за результат химчанам стало в момент получения Ханикаттом четвертого фола — еще один свисток судей против американца грозил напрочь сломать игру гостей, лишив их столь близкой победы.

Но Тайлер не просто избежал вынужденного отправления на скамейку, но и фактически стал автором победного броска — за минуту с небольшим до финальной сирены при счете 73:76 «Химки» прекрасно вышли из-под прессинга на своей половине площадке, после чего вывели форварда на открытый дальний бросок, и тот команду не подвел.

Отыграть шесть очков литовцы, конечно, еще могли, однако для этого им было необходимо эталонно провести заключительную минуту поединка.

Но на деле подопечным Ясикявичюса не просто не удалось догнать россиян, но и хотя бы остаться под чертой десятиочкового отставания — в заключительные секунды встречи все тот же Ханикатт возмутил каунасскую публику, забив «необязательный» трехочковый в последнем владении, доведя счет до 84:74 в пользу «Химок».

Добавим, что самыми результативными игроками отчетного матча стали Швед и Гилл, набравшие по 20 очков каждый. что касается Ханикатта, то он отметился 17 баллами, к которым прибавил три ассиста, четыре передачи и столько же перехватов.

На данный момент желто-синие (13-9) делят 5-7 места в турнирной таблице Евролиги с «Жальгирисом» и «Реалом», опережая лучшую команду не из зоны плей-офф — «Басконию» — на три победы.

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