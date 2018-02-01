«Химки» сведут счеты с испанцами

Второй тур кряду вице-чемпиону России предстоит сражаться с соперниками из Испании. Неделю назад парни Георгиоса Барцокаса в драматичном противостоянии уступили «Валенсии» (83:85) — и тем самым вплотную подошли к опасной черте. Той самой, за которой пустота и холод неучастия в плей-офф Евролиги — крупнейшего континентального состязания для клубов.

2 февраля в Мытищах «Химках» кровь из носу необходимо обыгрывать испанскую «Уникаху», которая является полномочным триумфатором Еврокубка — второго по значимости турнира Старого Света.

О том, насколько это нелегкая задача, россияне знают не понаслышке. В рамках первого круга визит в Малагу обернулся для наших соотечественников казусом — 84:93. Причем химчане помогли сопернику прервать ужасную на тот момент серию из пяти неудач, а также переписать клубный рекорд сезона по числу дальних попаданий.

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Даниель Диес, Адам Вачиньски и Неманья Недович и сами старались, и партнеров вдохновляли на точные атаки с периметра, благодаря чему к концу поединка записали в актив аж 13 точных выстрелов.

Парадокс, но желто-синие взорвали 16 «бомб», повторив наивысшее достижение всего турнира. Однако этого оказалось недостаточно для триумфа: проигранный подбор, дюжина потерь и серия обидных ошибок в заключительной четверти привела к триумфу «Уникахи».

Главным героем того вечера, к слову, испанская пресса назвала Дани Диеса. Мол, все свои девять очков за поединок он набрал в самом эндшпиле — и стал джокером, чьи разрушительные действия сломили веру россиян в счастливый исход дуэли.

Однако при этом журналисты определенно недооценили Недовича, одного из лучших снайперов турнира. Ведь именно его «21+7» постоянно расшатывали хрупкое равновесие в поединке. Именно балканец не боялся брать на себя ответственность в тупиковые для атаки «Уникахи» моменты.

У россиян, понятное дело, таким человеком был Алексей Швед (ведущий снайпер Евролиги), а потому повторная дуэль между столь искусными мастерами выглядит отличным дополнением к и без того богатой на интриги ответной игре.

Впрочем, «Уникаха» может удивить не только наступлением, но и защитой. Пятая в рейтинге самых подбирающих команд турнира, седьмая по количеству перехватов, она способна выступить и довольно закрытой дружиной.

Может, не весь матч подобная стилистика сохраняется, но отрезками Андалусия «сушит» оппонента беспощадно. Собственно это умение помогло парням Хоана Пласы на стыке годов.

Тогда испанцы выдали серию из четырех побед кряду, причем, стартовав с «Химок», они добавили в коллекцию «Барселону», «Милан» и «Маккаби».

Ну, а будь баскетболисты чуть удачливее, цепочка приросла бы еще несколькими звеньями. Ведь «Валенсии», «Жальгирису», «Реалу» и «Басконии» в последних турах Андалусия проиграла не более пяти баллов каждому.

Любопытно, что при столь изнурительной борьбе в Евролиге (от зоны плей-офф «Уникаху» отделяет всего две победы) парни Пласы держат марку и на внутренней арене. Несмотря на высочайшую конкуренцию внутри «примеры», Андалусия крепко вцепилась в пятую строчку и уже амбициозно посматривает в сторону самых высоких пиков.

До почти безупречного «Реала» с единственной осечкой за сезон «зеленым», понятное дело, не добраться. А вот сместить «Барсу» с вице-чемпионской позиции они могут за милую душу.

Ведь до рокировки с каталонцами «Уникахе» надо сделать всего шаг. И если представители Андалусии продолжат держать марку, как они это сделали в выходные против «Бургоса» (85:78), то не за горами их взлет чуть ли не к самому солнцу.

Тем не менее «Химкам» вполне по силам охладить пыл горячих южан. Хотя бы потому, что на родном паркете в Евролиге желто-синие по ходу сезона уступили лишь трижды. Остальное время арена в Мытищах и правда превращалась для хозяев в крепость, которую впустую осаждали «Валенсия», «Анадолу Эфес», «Олимпиакос». Кроме того,

россияне адаптировались к постоянным проблемам в составе — и даже без Томаса Робинсона то и дело сокрушают больших соперников.

Постоянные травмы защитников уже не так шокируют химчан, слабее сказываясь на стабильности их действий. После серии неудач игроки делают верные выводы, не опуская руки и продолжая бороться.

Так, после пике в начале января, когда случались и поражения от «Калева» с «Локомотивом» в Единой лиге ВТБ, и обидные осечки в Евролиге (как с «Валенсией»), дружина не позволила депрессии взять над собой верх. А потому разгром «Олимпиакоса» и победа на выходных над «Автодором» намекают на исцеление коллектива от прошлогодних зимних недугов.

Наставник Барцокас старается как можно более оперативно адаптировать бойцов, оставшихся в строю, к новым вызовам. Смещение атак на периметр и расширение функционала фланговых исполнителей принесло «Химкам» немало пользы в последние недели.

Встречей против «Уникахи» россияне вступают в заключительную треть групповой стадии Евролиги. Каждая победа здесь имеет определяющее значение, поскольку добрая половина клубов напрямую конкурирует с парнями Барцокаса за место в плей-офф.

Андалусия — не исключение. А потому преимущество домашней площадки желто-синим следует обращать в свою пользу в обязательном порядке. Ведь тогда они одним выстрелом убьют сразу двух зайцев: и родную публику порадуют, и оторвутся от «Уникахи» в споре за топ-8 аж на четыре победы!

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