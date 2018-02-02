«Дело 28 россиян»: чем МОК ответит на судебный вердикт

3 и 4 февраля, меньше, чем за неделю до старта Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) будет обсуждаться решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам российских олимпийцев Сочи-2014, чьи результаты были аннулированы по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

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CAS вынес накануне оправдательные решения по 28 делам российских спортсменов из 39-ти рассмотренных, восстановив их результаты Олимпиады в Сочи и аннулировав пожизненные дисквалификации на участие в олимпийских соревнованиях.

Это позволило России вернуть себе первое место в медальном зачете домашней Олимпиады 2014 года в Сочи.

При этом одиннадцати спортсменам, аннулирование результатов которых осталось в силе, пожизненные дисквалификации были заменены на отстранение только от Олимпийских игр в Пхенчхане.

Теперь исполком МОК обсудит решение CAS на своем двухдневном заседании, после чего, видимо, и станет ясно, получат ли оправданные спортивным арбитражем российские спортсмены приглашение в Пхенчхан, и будет ли МОК сам подавать апелляцию.

Сообщалось, что в Международном олимпийском комитете рассматривают возможность продолжения процесса в Федеральном суде Швейцарии в Женеве. При этом министр спорта России Павел Колобков отмечал, что в Олимпийской хартии CAS является последней инстанцией для разрешения любых споров.

Февральское заседание исполкома МОК будет плановым и пройдет впервые с декабря 2017 года, когда МОК вынес решение об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и допуска российских спортсменов до Пхенчхана-2018 только в статусе нейтральных «Олимпийских атлетов из России», без национальных флага и гимна.

Изначально на предстоящем Исполкоме была другая повестка дня. На встрече должны были быть заслушаны отчеты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Независимой организации допинг-тестирования (ITA), а также планы по тестированию перед Играми-2018 и отчет группы по проекту «Олимпийских атлетов из России». Однако в повестку дня, вероятнее всего, будет включено обсуждение вердикта CAS.

Адвокат Филипп Берч, представлявший на процессе в Женеве интересы российских спортсменов, рассказал, что Россия продолжит давить на МОК, чтобы добиться приглашения оправданных атлетов на Олимпиаду в Пхенчхане.

«Важно помнить, что мы согласились с МОК и с этими ускоренными процедурами, потому что хотели получить решение перед Олимпийскими играми. Спортсмены должны были получить шанс на участие в Играх, — цитирует юриста «Спорт-Экспресс».

— Но позиция МОК такова, что он может пригласить, кого захочет, и не обязан приглашать атлетов, даже если они чисты. Мы думаем, что позиция МОК неверна. Мы подадим запрос на то, чтобы МОК пригласил чистых атлетов в Пхенчхан.

Если МОК откажет, мы примем необходимые меры, если потребуется, подадим судебные иски. Мы хотим заставить МОК пригласить спортсменов.

Очень жаль, что МОК критикует это решение. Может быть, он не согласен с результатом, но это реальность, и справедливость восторжествовала. Это решение CAS. МОК говорит, что может обжаловать решение. Что ж, если он хочет, то может это сделать.

Но я не думаю, что апелляция будет удовлетворена. МОК ссылается на заявление, что решение CAS еще не значит, что атлеты невиновны. Но это в корне неверно, это практически дезинформация.

Атлеты чисты – это решение CAS».

Напомним, что ранее в МОК заявляли, что разочарованы оправдательным вердиктом CAS по российским спортсменам, считая это ударом по «чистому» спорту.

При этом не все оправданные российские спортсмены изъявили желание обязательно участвовать в предстоящих Играх. Так, Александр Легков, которому восстановили золото лыжного марафона в Сочи, пока не знает, готов ли к поездке в Южную Корею, а выигравший в Сочи-2014 серебро командного спринта Никита Крюков уже заявил, что не хочет выступать без российских флага и гимна.

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