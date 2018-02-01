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«Кремлевский доклад»: санкции на подходе
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«Грэмми-2018»: при чем тут Путин

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«Рано праздновать»: чего ждать России после решения суда

«Без эйфории»: как Путин советует принимать решение CAS по россиянам

Президент России Владимир Путин и президент МОК Томас Бах РИА Новости
Президент России Владимир Путин и президент МОК Томас Бах

Международный олимпийский комитет выразил разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию 28 российских спортсменов, получивших ранее пожизненную дисквалификацию от Олимпийских игр. В комитете считают, что постановление суда наносит урон борьбе с допингом. Президент России Владимир Путин призвал принимать решение CAS «без эйфории».

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию 28 российских спортсменов, которые получили пожизненную дисквалификацию от всех Олимпийских игр. CAS также постановил вернуть всем оправданным спортсменам результаты Олимпиады в Сочи, которые ранее были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Еще 11 спортсменам, которые не были оправданы и признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, суд отменил пожизненное отстранение от Олимпийских игр, и оставил лишь запрет на выступление в Пхенчхане-2018.

В результате решения CAS Россия вновь вернулась на первое место в неофициальном медальном зачете Игр в Сочи, а атлеты получили шанс выступить в Пхенчхане.

На фоне приподнятого настроения среди российских болельщиков, чиновников и функционеров МОК не скрывает своего разочарования решением арбитражного суда. Комитет на намерен сдаваться и даже рассматривает возможность обращения в Швейцарский федеральный суд, чтобы оспорить решение CAS.

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«С одной стороны, подтверждение нарушений антидопинговых правил 11 спортсменами из-за манипуляций с их пробами еще раз говорит о существовании системных манипуляций с антидопинговой системой на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

С другой стороны,

МОК очень сожалеет, что, согласно пресс-релизу CAS, комиссия не использовала доказанное существование системных манипуляций в отношении других 28 дел.

CAS запросил более высокий уровень доказательств, чем был представлен комиссией Освальда.

Это может серьезно повлиять на последующую борьбу с допингом. В связи с этим МОК тщательно изучит мотивировочные решения, когда они станут доступны и рассмотрит последующие действия, включая обращение в Швейцарский федеральный суд», — отмечается в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.

Судьба 28 россиян также не решена, так как МОК лишний раз напомнил, что положение о специальных приглашениях для российских атлетов все еще в силе.

«Что касается участия спортсменов из России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года остается в силе.

С момента дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), российские атлеты могут выступить в Пхенчхане только по приглашению МОК.

Вердикт CAS не значит, что атлеты из группы 28 оправданных спортсменов будут приглашены на Игры. Отсутствие санкций автоматически не превращается в привилегированное приглашение. В этом контексте важно отметить, что генеральный секретарь CAS на своей пресс-конференции также настаивал на том, что

решение CAS «не говорит о том, что эти 28 спортсменов объявлены невиновными», — заявил МОК.

Адвокат информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден также подверг критике решение арбитражного суда. Напомним, что именно на показаниях Родченкова основано обвинительное дело МОК.

«Решение CAS означает минимальное наказание для некоторых атлетов. Более того, оно позволяет «выйти из тюрьмы бесплатно» большинству. Позиция суда лишь окрыляет мошенников и снижает шансы чистых спортсменов на победы.

Для коррумпированной российской допинговой системы в целом и Путина в частности это очередное очко, добытое нечестным путем»,

— заявил Уолден газете New York Times.

Очевидно, что на этом разбирательства и прения между МОК и Россией не закончены, и олимпийский комитет недвусмысленно заявил о намерении продолжать поиск доказательств и путей по недопуску российских спортсменов на Олимпийские игры.

Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение решением CAS, однако отметил, что предстоит еще много работы по защите российских спортсменов.

«Хорошо, что реабилитировали наших спортсменов, спасибо. Но не всех, это во-первых. Во-вторых, нам еще есть над чем работать», --заявил Путин.

Представляющая интересы россиян адвокат Анна Козьменко также отметила, что еще рано праздновать полную победу.

«Положительное решение автоматически не дает доступа на Олимпиаду, можно будет только просить допуск на Игры, чем мы сейчас и будем заниматься. Будем договариваться с МОК. Если наше прошение будет отклонено, то будем думать о дальнейших путях того, как добиться приглашения на Олимпиаду этих спортсменов. Сегодня мы сделаем запрос в МОК, и в зависимости от того, каким будет ответ на него, мы будем предпринимать шаги. Говорю о тех спортсменах, которые планировали участие в этих Олимпийских играх», — приводит слова адвоката ТАСС.

Уже известно, что Олимпийский комитет России (ОКР) отправил заявку на участие оправданных спортсменов.

«Олимпийский комитет России направил в МОК письмо с предложением заявить наших спортсменов на Игры.

Надеемся, что МОК примет решение в их пользу, ведь он блюдет интересы всех чистых спортсменов. Юристы дальше будут изучать вопросы о дальнейших исках. Рассчитываем на скорый ответ МОК», — сообщил министр спорта Павел Колобков.

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