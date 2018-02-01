«Шансы оправданных россиян попасть на Игры минимальны»

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) по обвинению в допинговых махинациях во время Игр в Сочи — 2014. CAS снял с атлетов отстранение, а также постановил вернуть им медали сочинской Олимпиады.

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При этом 11 спортсменов не были оправданы. Им изменили только срок дисквалификации, и они пропустят грядущие Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Тем не менее, на последующие Олимпиады отстранение уже распространяться не будет.

Впрочем, президент России Владимир Путин предостерег общественность от преждевременной эйфории.

«Нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно», — цитирует главу государства РИА Новости.

МОК отказался признать вердикт CAS и планирует его оспорить. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало комитет и выразило обеспокоенность сложившейся ситуацией.

«Всемирное антидопинговое агентство с серьезной обеспокоенностью относится к решениям CAS об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов и частичном отклонении апелляций 11 российских атлетов.

В WADA понимают, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе обращение в Федеральный суд Швейцарии. Тот факт, что жалобы 11 спортсменов были частично отклонены CAS, подтверждает выводы комиссии МОК Самуэля Шмида, которая была сформирована в июле 2016 года для расследования системных манипуляций с процессом допинг-контроля в России.

Подробно эти манипуляции были отражены в докладах независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена», — говорится в пресс-релизе агентства.

В интервью «Газете.Ru» решение CAS прокомментировала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Думаю, процессов будет еще много. Первый — это попадание на Олимпийские игры оправданных спортсменов.

Я уверена, что МОК не пойдет сейчас навстречу даже нашей просьбе прислать им приглашения.

Второй — продолжение процессов в гражданских судах по ребятам, которых частично оправдали. Ну и уверена, что надо продолжать и дальше процессы о моральном и материальном ущербе. У меня спортсмены больше года просиживали без соревнований и не получали деньги за выступления», — подчеркнула Вяльбе.

Функционер также рассказала, как, по ее мнению, будет выглядеть процедура допуска оправданных россиян до Игр.

«Олимпийский комитет России (ОКР) отправляет в МОК письмо, где просит, чтобы ранее дисквалифицированных комиссией Денис Освальда спортсменов, которых полностью оправдал CAS, допустили до Олимпийских игр. Если мы получаем отрицательный ответ, то идем в CAS

и уже там встречаемся или… Думаю, эти вопросы нужно в ОКР задавать — там лучше знают эти детали, чем в любой федерации».

Напоследок Вяльбе поделилась своим мнением относительно положения знаменитого лыжника Сергея Устюгова, который не получил приглашения на Игры несмотря на то, что ранее не имел проблем с допингом.

«Мы пытаемся сделать все возможное.

Сегодня Устюгову никто не присылал приглашения из МОК, и думаю, что не пришлет.

Решение CAS оправдать россиян только морально поднимает его дух, потому что это хоть и маленькая, но все же победа команды».

Также своим видением ситуации в интервью «Газете.Ru» поделилась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Это событие с одной стороны радостное, а с другой — нет. Да, CAS признал правоту наших спортсменов, но Международный олимпийский комитет не принял это решение и все оставил в силе. К сожалению, МОК может не обратить внимания на вердикт CAS в данный момент, — отметила бывшая спортсменка.

— Но для чего-то ведь Спортивный суд был создан? Не только ведь для того, чтобы постоянно подтверждать решения МОК и придавать ему уверенности, правильно?

Так что решения CAS являются намеком Международному комитету о том, что он не защитил интересы невиновных спортсменов».

Журова предположила, что МОК попытается оспорить оправдательный вердикт CAS в отношении россиян.

«В настоящий момент МОК ожидает мотивировочную часть решения CAS по делам наших спортсменов, — сейчас же вышел только пресс-релиз. После этого они собираются опротестовать решение.

Но МОК ведет себя достаточно странно, не признавая вердикта CAS, ведь подобные случаи с оправданиями россиян уже были.

Перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро пловчиха Юлия Ефимова была отстранена от соревнований из-за прошлых дисквалификаций. Однако адвокаты Юлии сумели доказать в суде, что нельзя наказывать ее за уже отбытое отстранение, в то время как атлеты из других стран в такой же ситуации допускались до Игр», — подчеркнула депутат Госдумы.

На вопрос о том, как решение CAS может повлиять на авторитет комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая в своем расследовании признала россиян виновными в допинговых махинациях на Играх-2014 и применила к ним санкции, Журова ответила скептически.

«Самое удивительное, что по репутации этой комиссии вообще ничего ударить не может. Комиссия Освальда первоначально позиционировала свой вердикт чуть ли не как свое частное мнение без намеков на то, что оно имеет какую-то юридическую силу.

Для спортивного мира юридическую силу имеют именно решения CAS. Суд является более объективным в допросе всех свидетелей и участников процесса. В результате CAS показал, что неверно основывать все обвинения на показателях одного свидетеля

(имеется в виду информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. — «Газета.Ru»).

Тем более что Спортивный суд уже принимал в подобных случаях решения в пользу спортсмена. Уже были дела с царапинами на пробирках, и было бы странно, если бы сейчас CAS принял другое решение», — заявила Журова.

Относительно шансов оправданных россиян принять участие в Играх олимпийская чемпионка предположила следующее:

«Думаю, что ОКР уже отправлял соответствующую заявку с их именами. Оправданные атлеты выполнили и международные, и внутренние нормативы для отбора на Олимпиаду, поэтому они есть в заявочном списке.

Теперь ОКР может попросить у МОК уточнений по этому поводу и какого-то официального ответа. Однако стоит учесть, что до начала Игр-2018 остается всего восемь дней.

Сейчас между CAS и МОК идет перепалка: одни говорят одно, другие — другое, и все это комментируют. Нам же остается ждать официального документа, в котором нам скажут, что, например, отказывают в допуске на Игры».

При этом Журова отметила, что положение тех спортсменов, которые не получили приглашений на Игры по необъясненным причинам, еще сложнее, чем у оправданных CAS. В этот список входят, помимо лыжника Устюгова, такие известные атлеты, как биатлонист Антон Шипулин и фигуристка Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым.

«В случае со спортсменами, обвиненными в допинговых махинациях в Сочи-2014, были хотя бы какие-то юридические зацепки, а здесь есть только 17 критериев, по которым атлетов не приглашали на Игры, при этом конкретных причин не называется. Каждому фактически предложено найти свой критерий, из-за которого его могли отстранить, — рассудила бывшая спортсмена.

— Однако если взять эти пункты, то половина из них наблюдается у многих спортсменов во всем мире, и это не мешает им участвовать в Олимпиаде.

Почему именно российских атлетов не пригласили, если «критериям отказа» соответствуют многие другие? Я думаю, МОК перестраховался. Возможно, часть допинг-проб неприглашенных россиян хранится в лаборатории, которая в данный момент опечатана Следственным комитетом России (СКР). СКР не допускает WADA и МОК к этим пробам, поскольку ведет свое внутреннее расследование.

Соответственно, МОК не может точно знать, положительные там анализы или нет. Это серьезная загвоздка, которую сложно преодолеть».

Подводя итоги, Журова отметила, что «шансы допуска оправданных атлетов на Игры-2018 минимальны».

«Утром, услышав новость о решении CAS, мы обрадовались и сказали, что справедливость восторжествовала, однако видите, МОК не признает этот вердикт. Сложно сказать, какими способами еще можно воздействовать на эту организацию, чтобы донести, что российские спортсмены — «чистые».

Кроме того, я не знаю, что будет в головах у иностранных спортсменов, когда они узнают, что МОК игнорирует решения CAS, — отметила Журова. — Это серьезная проблема. Атлеты не будут понимать, куда им дальше идти за защитой своих прав».

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