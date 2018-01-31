Без потерь: отстраненным от Игр заплатят сполна

Призовые выплаты на соревнованиях для отстраненных от Игр-2018 в Пхенчхане российских атлетов будут приравнены к олимпийским, объявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Известно, что чемпионы ОИ получат от российского правительства по 4 млн рублей, серебряные призеры — по 2,5 млн, бронзовые — по 1,7 млн.

«Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», — приводит слова Пескова ТАСС.

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе признавалась ранее в том, что формат и статус предстоящих турниров пока неизвестен. Состязания лыжников, заметила функционер, могут пройти в рамках чемпионата России в Сыктывкаре или Кубка страны.

«Если Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретит выступать нашим отстраненным, тогда мы назовем турнир фестивалем, продумываются разные варианты.

В рамках этих соревнований будет присуждаться звания заслуженных мастеров спорта. Мы постараемся, чтобы и иностранцы приняли участие для увеличения уровня красочности и борьбы», — цитирует Вяльбе РТ.

Министр спорта России Павел Колобков заявил ранее, что сроки и подробности проведения таких состязаний станут известны позднее. Сейчас прорабатываются технические детали со спортивными федерациями, уточнил он.

«Все наши спортсмены тренировались, чтобы выйти на пик формы к Олимпиаде, они должны получить необходимую практику. Будем приглашать и иностранных спортсменов», — рассказал Колобков журналистам.

По словам Пескова, президент Путин, кроме прочего, поручил правительству «проработать с участниками экономической деятельности вопрос о том, чтобы обеспечить их привлечение к рекламе» на готовящихся стартах.

По задумке властей, это даст возможность получить рекламные доходы спортсменам, которые не допущены к Олимпийским играм в Пхенчхане.

Вопрос трансляции состязаний на ТВ пока находится в стадии обсуждения.

Вечером 31 января исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав делегации атлетов, официальных и сопровождающих лиц для поездки в Пхенчхан.

На текущей неделе общая численность «Олимпийских атлетов из России», как будет называться наша команда, сократилась до 168 человек.

Опытная конькобежка Ольга Граф, дважды призер ОИ, отказалась от участия по личным мотивам. На ее взгляд, ввиду недопуска коллег по сборной и невозможности выставить трио в командную гонку, ее собственное выступление становится бессмысленным.

По словам Путина, в России переживают за спортсменов, которые по разным причинам не смогут поехать на Игры, и «сделают все для того, чтобы их поддержать».

Отметим в этой связи, что в четверг, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) намерен объявить решение по 39 российским атлетам, отстраненным от ОИ и подавшим соответствующие иски.

Объявление в пресс-центре Пхенчхана сделает генеральный секретарь CAS Матье Риб.



Оргкомитет ОИ-2018 выразил обеспокоенность присутствием флажков России на форме некоторых отечественных хоккеистов в их профилях на официальном сайте соревнований. Данное обстоятельство намереваются урегулировать в течение дня.

Глава оргкомитета Ли Хи Бом между тем предоставил информацию о проданных билетах на соревнования. По его данным, в настоящий момент реализовано 74% посадочных мест на трибунах. Нереализованными остаются 278 тыс. билетов из 1,07 млн, в том числе билеты на торжественную церемонию открытия

«Остались билеты лишь на небольшое количество соревнований. Ожидаю, что все билеты на Олимпийские игры в Пхенчхане будут проданы», — подчеркнул он..

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