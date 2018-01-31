Без потерь: отстраненным от Игр заплатят сполна

Курсы валют$ 56.27 (+0.065) 69.81 (+0.054)
title=''
«Кремлевский доклад»: санкции на подходе
title=''
«Грэмми-2018»: при чем тут Путин

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (клубы)
19:30
Спартак М ЦСКА С
0:0
закончен
Кубок Италии
22:45
МиланЛацио
0:0
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
ЧелсиБорнмут
0:3
закончен
22:45
ЭвертонЛестер Сити
2:1
закончен
22:45
Ньюкасл ЮнайтедБёрнли
1:1
закончен
22:45
СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
1:1
закончен
23:00
Манчестер СитиВест Бромвич Альбион
3:0
закончен
23:00
Сток СитиУотфорд
0:0
закончен
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
2:0
закончен
Франция / Кубок лиги
23:05
МонакоМонпелье
2:0
закончен
Кубок Испании
23:30
ЛеганесСевилья
1:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Айлендерс
5:0
закончен
04:00
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
5:3
закончен
04:00
Детройт Ред УингзСан-Хосе Шаркс
2:1 (Б)
закончен
Еврокубок
19:00
Зенит Летувос Ритас
113:100
закончен
20:15
Дарушшафака Галатасарай
77:63
закончен
20:30
Локомотив-Кубань Будучность
77:66
закончен
22:00
Бавария Ауксилиум Торино
107:81
закончен
22:15
Цедевита Доломити Энергия
77:81
закончен
22:30
АСВЕЛ УНИКС
77:83
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсМемфис Гриззлиз
105:101
закончен
03:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
127:105
закончен
03:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
110:123
закончен
03:30
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
116:108
закончен
03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
91:89
закончен
04:00
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
103:73
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЧикаго Буллз
124:108
закончен
06:30
Финикс СанзДаллас Маверикс
102:88
закончен
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Швеция — Россия
6:3
закончен
Кубок Испании
23:30
БарселонаВаленсия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Бостон БрюинзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Оттава СенаторзАнахайм Дакс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
04:30
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Аризона КойотсДаллас Старз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Валенсия
не начался
20:00
ЦСКА Реал Мадрид
не начался
21:00
Жальгирис Маккаби Т-А
не начался
21:00
Барселона Олимпия Милан
не начался
22:00
Олимпиакос Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Денвер НаггетсОклахома-Сити Тандер
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
КёльнБоруссия Д
не начался
Франция / Лига 1
22:45
МарсельМетц
не начался
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадДепортиво
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
20:00
Химки Уникаха
не начался
22:00
Бамберг Панатинаикос
не начался
22:30
Баскония Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Торонто РэпторсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсМайами Хит
не начался
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
05:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЮта Джаз
не начался
06:30
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
не начался

Без потерь: отстраненным от Игр заплатят сполна

Песков рассказал о премиях для недопущенных на Олимпиаду спортсменов

Российские спортсмены, не получившие приглашения выступить на Олимпиаде в Пхенчхане-2018, не потеряют по сравнению со своими более удачливыми коллегами в материальном плане. Для недопущенных атлетов будут организованы альтернативные соревнования в России, причем премиальные выплаты призерам будут тождественны олимпийским.

Призовые выплаты на соревнованиях для отстраненных от Игр-2018 в Пхенчхане российских атлетов будут приравнены к олимпийским, объявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Известно, что чемпионы ОИ получат от российского правительства по 4 млн рублей, серебряные призеры — по 2,5 млн, бронзовые — по 1,7 млн.

«Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», — приводит слова Пескова ТАСС.

Реклама

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе признавалась ранее в том, что формат и статус предстоящих турниров пока неизвестен. Состязания лыжников, заметила функционер, могут пройти в рамках чемпионата России в Сыктывкаре или Кубка страны.

«Если Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретит выступать нашим отстраненным, тогда мы назовем турнир фестивалем, продумываются разные варианты.

В рамках этих соревнований будет присуждаться звания заслуженных мастеров спорта. Мы постараемся, чтобы и иностранцы приняли участие для увеличения уровня красочности и борьбы», — цитирует Вяльбе РТ.

Министр спорта России Павел Колобков заявил ранее, что сроки и подробности проведения таких состязаний станут известны позднее. Сейчас прорабатываются технические детали со спортивными федерациями, уточнил он.

«Все наши спортсмены тренировались, чтобы выйти на пик формы к Олимпиаде, они должны получить необходимую практику. Будем приглашать и иностранных спортсменов», — рассказал Колобков журналистам.

По словам Пескова, президент Путин, кроме прочего, поручил правительству «проработать с участниками экономической деятельности вопрос о том, чтобы обеспечить их привлечение к рекламе» на готовящихся стартах.

По задумке властей, это даст возможность получить рекламные доходы спортсменам, которые не допущены к Олимпийским играм в Пхенчхане.

Вопрос трансляции состязаний на ТВ пока находится в стадии обсуждения.

Вечером 31 января исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав делегации атлетов, официальных и сопровождающих лиц для поездки в Пхенчхан.

На текущей неделе общая численность «Олимпийских атлетов из России», как будет называться наша команда, сократилась до 168 человек.

Опытная конькобежка Ольга Граф, дважды призер ОИ, отказалась от участия по личным мотивам. На ее взгляд, ввиду недопуска коллег по сборной и невозможности выставить трио в командную гонку, ее собственное выступление становится бессмысленным.

По словам Путина, в России переживают за спортсменов, которые по разным причинам не смогут поехать на Игры, и «сделают все для того, чтобы их поддержать».

Отметим в этой связи, что в четверг, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) намерен объявить решение по 39 российским атлетам, отстраненным от ОИ и подавшим соответствующие иски.

Объявление в пресс-центре Пхенчхана сделает генеральный секретарь CAS Матье Риб.

Оргкомитет ОИ-2018 выразил обеспокоенность присутствием флажков России на форме некоторых отечественных хоккеистов в их профилях на официальном сайте соревнований. Данное обстоятельство намереваются урегулировать в течение дня.

Глава оргкомитета Ли Хи Бом между тем предоставил информацию о проданных билетах на соревнования. По его данным, в настоящий момент реализовано 74% посадочных мест на трибунах. Нереализованными остаются 278 тыс. билетов из 1,07 млн, в том числе билеты на торжественную церемонию открытия

«Остались билеты лишь на небольшое количество соревнований. Ожидаю, что все билеты на Олимпийские игры в Пхенчхане будут проданы», — подчеркнул он..

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».