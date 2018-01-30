Попасть в список: Америка не пожалела Прохорова

Министерство финансов США 30 января выпустило так называемый «кремлевский доклад» — список людей, по мнению Минфина, приближенных к российскому правительству. Помимо 114 представителей власти туда попали и 96 бизнесменов, перечень которых полностью повторяет российскую часть глобального списка Forbes, выпущенного в 2017 году.

Среди попавших в опалу предпринимателей оказался и миллиардер Михаил Прохоров, известный инвестициями в спортивные проекты — причем, по большей части, в американские.

В настоящий момент Прохоров располагает 100% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», в составе которого выступает единственный россиянин в НБА — центровой Тимофей Мозгов. К слову, российский бизнесмен стал первым владельцем команды НБА, который не является гражданином Америки.

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Кроме того, в полном владении Прохорова находится мультифункциональная арена Barclays Center, на которой выступают два спортивных коллектива — помимо «Нетс» это команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Barclays Center является основным конкурентом «Медисон-сквер-гарден» за право проведения культурных мероприятий в Нью-Йорке. Одним из первых исполнителей, принявших решение выступить на площадке Прохорова, стал рэпер Jay-Z.

По данным Forbes, общая стоимость активов «Бруклин Нетс» и этой арены составляет $2 миллиарда.

Эти акции компания Прохорова Onexim Sports & Entertainment приобрела у американского девелопера Брюса Рэтнера. Вдобавок ко всему после сделки российский бизнесмен получил право войти в проект Рэтнера Pacific Park Brooklyn, в рамках которого предполагалось построить в центре Нью-Йорка 16 зданий — как жилых, так и административных. При этом общая стоимость этого дела оценивалась в $4,9 млрд.

В 2015 году, уже после описанных выше сделок, Прохоров приобрел 85% проекта по реконструкции стадиона NYCB LIVE's на Лонг-Айленде. На этой арене выступает баскетбольная команда Long Island Nets — правда, не в НБА, а в более низком дивизионе — NBA G League.

Весной 2017 года предприниматель продолжил «расширение на Запад», приобретя театр Paramount в уже почти родном для себя Бруклине. Россиянин планирует провести реконструкцию Paramount стоимостью примерно в $50 млн, чтобы там можно было устраивать спортивные мероприятия — например, боксерские вечера.

По информации издания Pollstar, Barclays Center оказался на девятой позиции по количеству проданных на концерты билетов среди всех арен мира, а стадион NYCB LIVE's уже оказался в топ-100.

Долгое время бизнесмен избавлялся исключительно от российских активов, продолжая инвестировать в Америку, однако в конце 2017 года The New York Post сообщила, что Прохоров намерен продать баскетбольный «Нетс» в два этапа — сначала найти миноритарного партнера, а после позволить тому выкупить весь баскетбольный актив. Правда, пресс-служба бизнесмена опровергла возможность потери контрольного пакета клуба, а покупатель даже части акций так и не был найден.

Что касается развития спорта в США, то Прохоров преуспел не так сильно, как когда-то в бытность президентом Союза биатлонистов России. «Бруклин Нетс» занимает низкие места в Восточной конференции, а первую операционную прибыль в размере $15,7 млн принес только в 2016 году, хотя большую часть акций клуба россиянин приобрел еще в 2009-м. Однако в любом случае

Прохоров много вкладывает в развитие местной индустрии развлечений, и упоминание его имени в «кремлевском докладе», который может привести к серьезным санкциям со стороны США, выглядит по меньшей мере неожиданным.

Отметим, что перечень был опубликован в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act), который должен вступить в силу в феврале 2018 года. 241 статья закона гласила, что к 29 января должен быть составлен список российских олигархов, «приближенных к президенту Владимиру Путину».

Впрочем, попадание лица в «кремлевский доклад» еще не означает обязательное введение против него санкций. Список будет рассмотрен конгрессом США, который и примет решение о том, стоит ли вводить ограничения для попавших в этот перечень.

Непосредственно составлением нового санкционного списка займется Офис по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) министерства финансов США.

Министр финансов США Стивен Мнучин уже заявил, что подведомственное ему учреждение постарается подготовить новые санкции против России настолько быстро, насколько это будет возможно.

«Я хочу быть осторожен и не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — может, и месяц», — цитирует чиновника «РИА Новости».

Ситуацию с включением Прохорова в «кремлевский доклад» в интервью «Газете.Ru» прокомментировал руководитель корпоративной практики «ФБК-Право» Александр Ермоленко.

«Попадание в такой список — это серьезный недружественный шаг. Любые черные списки для таких людей, как Прохоров, — это репутационный удар, который вредит и с точки зрения бизнеса. Однако не могу сказать, что это черный день русских олигархов.

Многие специалисты уже отмечали, что этот «доклад» составлен так, что в нем довольно много случайных людей — там все оказались скопом. Прохорову было трудно не попасть в этот список, если в него включили целых 96 миллиардеров из России, — отметил Ермоленко.

— Возможно, после публикации этого перечня какие-то бизнес-партнеры компаний Прохорова могут поостеречься и не пойти на сделку. Может быть ограничено и банковское кредитование,

ведь в любой момент к людям из «кремлевского доклада» могут быть применены практически любые ограничения. То есть США всей своей мощью обрушатся на этих предпринимателей».

На вопрос о том, почему Прохоров начал активно развивать бизнес в Америке в сложившейся политической обстановке, Ермоленко ответил просто:

«Прохоров — случайный человек в этом списке. Он недалеко ушел от братьев Ананьевых или Владимира Евтушенко. Его вряд ли можно назвать человеком, приближенным к Кремлю. Так что, скорее всего, в США ему ничего не сделают. Никто не понимает даже в Америке, зачем создали этот список и будут ли применены к этим людям какие-то санкции.

Почему Прохоров продолжает расширять свой бизнес в Америке? Я думаю, он выбрал для себя такую стратегию, потому что в России он перестал быть предпринимателем, приближенным к Кремлю».

Свое видение этой ситуации в комментарии «Газете.Ru» высказал и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Как Прохоров оказался в потенциально санкционном списке? Американцы просто вошли в интернет, нажали «Выделить все», «Скопировать», «Вставить» — и внесли туда всех россиян из списка Forbes. Поэтому и Прохоров там, и Юрий Мильнер, и Борис Минц, и Олег Тиньков.

«Кремлевский доклад» — это такое предупреждение США, чтобы эти бизнесмены не связывались с российским горнопромышленным комплексом, не финансировали его, не участвовали в совместных проектах.

Мол, если вы будете иметь дела с компаниями, которые уже официально находятся под нашими санкциями, то сами там окажетесь».

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