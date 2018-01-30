Олимпийский допуск: чемпионы спасают Букина

Курсы валют$ 56.28 (-0.106) 70.00 (+0.134)
title=''
МОК объяснил, что он делает с Россией
title=''
«Грэмми-2018»: при чем тут Путин

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (клубы)
17:30
Динамо М Тренчин
3:1
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
Суонси СитиАрсенал
3:1
закончен
22:45
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
1:1
закончен
23:00
Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль
0:3
закончен
Кубок Италии
22:45
АталантаЮвентус
0:1
закончен
Франция / Кубок лиги
23:05
РеннПСЖ
2:3
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
19:30
РоссияБеларусь
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
2:3 (Б)
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
2:1
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
5:2
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
1:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
1:3
закончен
03:00
Бостон БрюинзАнахайм Дакс
1:3
закончен
04:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
3:1
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
1:2
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзМонреаль Канадиенс
3:1
закончен
04:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
0:3
закончен
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
2:4
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
4:3 (ОТ)
закончен
Еврокубок
22:00
Альба Гран Канария
72:75
закончен
22:30
Лимож Реджо-Эмилия
80:71
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
102:96
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
111:95
закончен
03:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
109:104
закончен
04:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
125:114
закончен
04:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
114:107
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
103:114
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
106:104
закончен
05:00
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
129:99
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
96:104
закончен
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Россия — Финляндия
2:1
закончен
Мини-футбол / Чемпионат Европы
22:45
Россия — Польша
online
Товарищеские матчи (клубы)
19:30
Спартак М ЦСКА С
не начался
Кубок Италии
22:45
МиланЛацио
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
ЧелсиБорнмут
не начался
22:45
ЭвертонЛестер Сити
не начался
22:45
Ньюкасл ЮнайтедБёрнли
не начался
22:45
СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
23:00
Манчестер СитиВест Бромвич Альбион
не начался
23:00
Сток СитиУотфорд
не начался
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Кубок лиги
23:05
МонакоМонпелье
не начался
Кубок Испании
23:30
ЛеганесСевилья
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Детройт Ред УингзСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
19:00
Зенит Летувос Ритас
не начался
20:15
Дарушшафака Галатасарай
не начался
20:30
Локомотив-Кубань Будучность
не начался
22:00
Бавария Ауксилиум Торино
не начался
22:15
Цедевита Доломити Энергия
не начался
22:30
АСВЕЛ УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
не начался
04:00
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЧикаго Буллз
не начался
06:30
Финикс СанзДаллас Маверикс
не начался
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Швеция — Россия
не начался
Кубок Испании
23:30
БарселонаВаленсия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Бостон БрюинзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Оттава СенаторзАнахайм Дакс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
04:30
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Аризона КойотсДаллас Старз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Валенсия
не начался
20:00
ЦСКА Реал Мадрид
не начался
21:00
Жальгирис Маккаби Т-А
не начался
21:00
Барселона Олимпия Милан
не начался
22:00
Олимпиакос Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Денвер НаггетсОклахома-Сити Тандер
не начался

Олимпийский допуск: чемпионы спасают Букина

Олимпийские чемпионы попросили МОК допустить фигуриста Букина до Игр

Александра Степанова / Иван Букин (Россия) Reuters
Александра Степанова / Иван Букин (Россия)

Российские олимпийские чемпионы по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и легендарный тренер Татьяна Тарасова поддержали открытое письмо, направленное в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой допустить на Зимние Игры — 2018 фигуриста Ивана Букина. 24-летний спортсмен не получил приглашения в Пхенчхан, несмотря на отсутствие каких-либо допинговых нарушений.

Российские фигуристы — как действующие, так и уже завершившие карьеру, — а также известные тренеры по фигурному катанию направили в Международный олимпийский комитет (МОК) открытое письмо с просьбой допустить до участия в зимних Олимпийских играх — 2018 Ивана Букина, который выступает в танцах на льду в паре с Александрой Степановой.

Инициатором составления письма стала известная в прошлом фигуристка Наталья Бестемьянова, которая стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду на Играх в канадском Калгари — 1988 в паре с отцом Ивана — Андреем Букиным.

Помимо олимпийского золота, в активе бывшей спортсменки значатся четыре победы на чемпионате мира и пять — на чемпионате Европы.

Реклама

Бывшая спортсменка собрала подписи 21 обладателя олимпийской награды высшей пробы, в число которых — Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина и Аделина Сотникова. Свою подпись поставила и действующая чемпионка мира и обладательница рекордов по баллам в короткой и произвольной программе, а также по сумме выступлений Евгения Медведева.

Из числа наставников письмо в защиту Букина поддержали Татьяна Тарасова и Тамара Москвина.

Любопытно, что в тексте совсем не упоминается имя Ксении Столбовой — еще одной фигуристки, которая по не названным причинам не получила приглашения на Игры-2018.

Ксения являлась одной из претенденток на медаль в соревновании спортивных пар, где она выступает в дуэте с Федором Климовым.

В письме российские фигуристы и тренеры указывают, что до последнего верили в идеалы олимпийского движения и считали домыслами информацию о политическом и финансовом давлении на МОК со стороны.

«Мы поддерживали МОК в его борьбе с допингом и стремлении защитить «чистых» спортсменов.

Мы были уверены, что, опираясь на Олимпийскую хартию, МОК примет справедливое и беспристрастное решение в отношении любого спортсмена из любой страны мира, замешанного в допинговом нарушении», —

говорится в письме, текст которого приводит RT.

Однако недопуск до Олимпиады тех спортсменов, кто никогда не имел проблем с допингом, поверг россиян в шок.

«Отказывая сейчас «чистым» спортсменам в их заслуженном праве участвовать в Олимпийских играх, вы (это обращение к президенту МОК Томасу Баху. — «Газета.Ru») рискуете окончательно разрушить образ Игр как справедливых и честных соревнований, образ, который с большим трудом создавали многие поколения спортсменов и руководителей МОК до вас», — утверждают авторы письма.

В завершение все подписавшиеся призывают Международный олимпийский комитет пригласить Букина на Игры и доказать таким образом, что МОК по-прежнему является «независимой и справедливой организацией».

Кроме того, по мнению поддержавших это обращение, допуск Букина до Олимпиады «позволит молодым спортсменам вновь поверить в мечту и перестать бояться того, что однажды с ними может произойти то же самое».

В противном случае, как говорится в письме, молодые атлеты из разных стран могут утратить веру в непредвзятость олимпизма, а также потерять мотивацию для шлифования своих спортивных навыков и улучшения результатов.

Напомним, 24-летний Букин в паре с 22-летней Степановой является бронзовым призером чемпионата Европы 2015 и 2018 годов и считается восходящей звездой фигурного катания.

Спортсмен никогда не находился под подозрением у антидопинговых органов и не сдавал положительные пробы. Его имя не фигурировало в «черных» списках ни у автора доклада о допинге в России Ричарда Макларена, ни у Всемирного антидопингового агентства (WADA), ни у информатора этого агентства Григория Родченкова.

Кроме того, Букин не принимал участия в зимних Олимпийских играх в Сочи — 2014, на которых, согласно утверждениям Макларена и Родченкова, активно работала государственная система поддержки допинга.

Упоминанием этих фактов и завершается письмо российских представителей фигурного катания в МОК.

«Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста Букина, употребление допинга которым не только не доказано, но который никогда не имели никакого отношения к допинговым скандалам

или нарушениям, и, тем не менее, он не был приглашен на Олимпийские зимние игры 2018 года».

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».