Олимпийский допуск: чемпионы спасают Букина

Российские фигуристы — как действующие, так и уже завершившие карьеру, — а также известные тренеры по фигурному катанию направили в Международный олимпийский комитет (МОК) открытое письмо с просьбой допустить до участия в зимних Олимпийских играх — 2018 Ивана Букина, который выступает в танцах на льду в паре с Александрой Степановой.

Инициатором составления письма стала известная в прошлом фигуристка Наталья Бестемьянова, которая стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду на Играх в канадском Калгари — 1988 в паре с отцом Ивана — Андреем Букиным.

Помимо олимпийского золота, в активе бывшей спортсменки значатся четыре победы на чемпионате мира и пять — на чемпионате Европы.

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Бывшая спортсменка собрала подписи 21 обладателя олимпийской награды высшей пробы, в число которых — Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина и Аделина Сотникова. Свою подпись поставила и действующая чемпионка мира и обладательница рекордов по баллам в короткой и произвольной программе, а также по сумме выступлений Евгения Медведева.

Из числа наставников письмо в защиту Букина поддержали Татьяна Тарасова и Тамара Москвина.

Любопытно, что в тексте совсем не упоминается имя Ксении Столбовой — еще одной фигуристки, которая по не названным причинам не получила приглашения на Игры-2018.

Ксения являлась одной из претенденток на медаль в соревновании спортивных пар, где она выступает в дуэте с Федором Климовым.

В письме российские фигуристы и тренеры указывают, что до последнего верили в идеалы олимпийского движения и считали домыслами информацию о политическом и финансовом давлении на МОК со стороны.

«Мы поддерживали МОК в его борьбе с допингом и стремлении защитить «чистых» спортсменов.

Мы были уверены, что, опираясь на Олимпийскую хартию, МОК примет справедливое и беспристрастное решение в отношении любого спортсмена из любой страны мира, замешанного в допинговом нарушении», —

говорится в письме, текст которого приводит RT.

Однако недопуск до Олимпиады тех спортсменов, кто никогда не имел проблем с допингом, поверг россиян в шок.

«Отказывая сейчас «чистым» спортсменам в их заслуженном праве участвовать в Олимпийских играх, вы (это обращение к президенту МОК Томасу Баху. — «Газета.Ru») рискуете окончательно разрушить образ Игр как справедливых и честных соревнований, образ, который с большим трудом создавали многие поколения спортсменов и руководителей МОК до вас», — утверждают авторы письма.

В завершение все подписавшиеся призывают Международный олимпийский комитет пригласить Букина на Игры и доказать таким образом, что МОК по-прежнему является «независимой и справедливой организацией».

Кроме того, по мнению поддержавших это обращение, допуск Букина до Олимпиады «позволит молодым спортсменам вновь поверить в мечту и перестать бояться того, что однажды с ними может произойти то же самое».

В противном случае, как говорится в письме, молодые атлеты из разных стран могут утратить веру в непредвзятость олимпизма, а также потерять мотивацию для шлифования своих спортивных навыков и улучшения результатов.

Напомним, 24-летний Букин в паре с 22-летней Степановой является бронзовым призером чемпионата Европы 2015 и 2018 годов и считается восходящей звездой фигурного катания.

Спортсмен никогда не находился под подозрением у антидопинговых органов и не сдавал положительные пробы. Его имя не фигурировало в «черных» списках ни у автора доклада о допинге в России Ричарда Макларена, ни у Всемирного антидопингового агентства (WADA), ни у информатора этого агентства Григория Родченкова.

Кроме того, Букин не принимал участия в зимних Олимпийских играх в Сочи — 2014, на которых, согласно утверждениям Макларена и Родченкова, активно работала государственная система поддержки допинга.

Упоминанием этих фактов и завершается письмо российских представителей фигурного катания в МОК.

«Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста Букина, употребление допинга которым не только не доказано, но который никогда не имели никакого отношения к допинговым скандалам

или нарушениям, и, тем не менее, он не был приглашен на Олимпийские зимние игры 2018 года».

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