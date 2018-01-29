Роковая ошибка: за что россиян отстранят от Паралимпиады

29 января Международный паралимпийский комитет (МПК) на заседании своего исполнительного комитета принял решение не восстанавливать в правах Паралимпийский комитет России (ПКР), который был обвинен в допинговых махинациях и исключен из международной организации в 2016 году.

Несмотря на свой отказ вернуть российскому комитету прежний статус, МПК постановил допустить сборную России до Паралимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.

Правда, заветное приглашение получат далеко не все спортсмены, попавшие в заявку. Так, вице-президент ПКР Рима Баталова сообщила, что ожидается около 30-35 приглашений на Игры, в то время как в расширенный список, направленный ПКР на утверждение в МПК, вошли 49 спортсменов с 14 ведущими и восемь керлингистов — всего 71 человек.

«Сейчас уже мы услышали, что наши ребята допущены в количестве от 30 до 35 человек, и тут остается ждать уже окончательный список.

Пусть они будут выступать под нейтральным флагом, но все будут понимать, откуда эти спортсмены.

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Было ожидаемо и то, что не восстановят ПКР, потому что они отказали в выступлении на исполкоме нашему президенту Владимиру Лукину, и было понятно, что санкции будут продлены», — рассказала Баталова.

Главный тренер паралимпийской сборной России по легкой атлетике Петр Буйлов в интервью «Газете.Ru» высказал мнение, что МПК может не допустить до Игр сильнейших отечественных паратлетов.

«Я опасаюсь, что те, кто участвовал в Паралимпиаде в Сочи-2014 и показал там какие-то результаты, могут и не попасть в Пхенчхан, если по ним есть вопросы. Думаю, в МПК постараются выкосить всех ведущих атлетов», — заявил специалист.

Прогноз Буйлова уже отчасти сбылся. 29 января стало известно, что МПК не предоставил ни одной лицензии на участие в Играх мужской паралимпийской сборной по лыжным гонкам, которая являлась одним из фаворитов соревнований.

Это повлечет за собой явное ослабление конкуренции на Паралимпиаде.

В числе недопущенных спортсменов значится и шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков, в активе которого четыре медали в биатлоне и четыре — в лыжных гонках.

В этом сезоне Петушков завоевал серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Канаде.

Что касается тех спортсменов, которые все-таки получат приглашения на Игры, то им придется выступать в Пхенчхане в статусе «нейтральных паралимпийских спортсменов» (НПС). Это накладывает на отечественных паратлетов множество ограничений, связанных с национальной символикой России и государственным гимном.

Так, на форме спортсменов не допускается размещение каких-либо символов, которые ассоциируются с нашей страной, — флага, герба, эмблемы ПКР, традиционных надписей «RUS» и «Russia», а цвета экипировки в сочетании не должны напоминать российский триколор.

Что касается поведения наших паралимпийцев на Играх, то им запрещено исполнять гимн России на территории всех олимпийских объектов, включая тренировочные помещения, залы для общения с прессой и гостиницы.

Кроме того, отечественные спортсмены не имеют права принимать флаг страны от болельщиков, размещать его на видных местах (исключение составляет личная спальня), сообщать о своей принадлежности к России в социальных сетях и в целом совершать какие бы то ни было действия, которые могли бы ассоциироваться с нашей страной.

На своем официальном сайте МПК подчеркнул, что за нарушение любого пункта из длинного списка правил поведения российский атлет будет дисквалифицирован и отстранен от Паралимпийских игр.

Старший тренер российских паралимпийцев-горнолыжников Александр Назаров заверил, что все эти ограничения не сломят дух его подопечных.

«Эта ситуация изначально некрасивая, мне это все не нравится. Это обычные люди, такая ситуация для них является просто ущемлением прав. Конечно, это скажется негативно на наших спортсменах.

Мои подопечные — все бойцы, прошли огонь и воду, но все равно это тяготит. Мы смотрим, как Антона Шипулина, Виктора Ана не допускают, наших чистых ребят, лидеров мирового спорта, в которых нет сомнения, и всегда есть опасность, что с нами сделают то же самое.

Мы готовимся в штатном режиме, несмотря ни на что», — приводит слова Назарова ТАСС.

Паралимпиада-2018 пройдет с 9 по 18 марта.

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