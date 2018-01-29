«Хорошо, что допустили хотя бы под нейтральным флагом»

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 января объявил о допуске российских спортсменов на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе — без национальной символики России. При этом МПК оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), который был обвинен в антидопинговых нарушениях и выведен из состава организации в 2016 году.

Реклама

В интервью «Газете.Ru» свое мнение по этой проблеме высказали многократный чемпион мира по армрестлингу среди инвалидов и депутат Государственной думы Владимир Крупенников, а также многолетний главный тренер паралимпийской сборной России по легкой атлетике Петр Буйлов.

— Российских паралимпийцев допустили до Игр в Пхенчхане в нейтральном статусе. На ваш взгляд, была ли реальная угроза того, что нас не допустят, или это решение было ожидаемо?

Владимир Крупенников:

Был вариант, что нас вообще не допустят до Паралимпиады-2018. Слышал, что теперь на Игры поедут от 30 до 35 паралимпийцев. Это лучше, чем ничего, но политические игры вокруг нашей сборной по инвалидам — это некрасиво.

Тем более, особых претензий к нашим спортсменам никогда не было — только голословные обвинения. Вообще непонятно, почему такие жесткие решения принимаются по нашим паралимпийцам и Паралимпийскому комитету России.

Ребятам хочется пожелать успехов. В такой психологической атмосфере выступать очень сложно, ведь подготовка к соревнованиям является не только физической, но и моральной. А когда ты тренируешься каждый день и не знаешь, не впустую ли все усилия — все это очень сложно.

Петр Буйлов: Я почему-то был уверен, что решение будет именно таким. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил обычных спортсменов до Игр, и МПК принял такое же адекватное решение — пригласить на Игры наших паралимпийцев.

Понятно, что под своим флагом нас пригласить пока не могут, но после отстранения россиян в полном составе от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро — 2016 в мире был такой резонанс, что не допустить второй раз было бы сложно.

Да и перед Пхенчханом-2018, когда по непонятной причине не выслали приглашения ряду наших здоровых спортсменов, возмутились даже иностранные тренеры и атлеты. К тому же ПКР выполнил все критерии по восстановлению, кроме двух. В ПКР даже сменилось руководство.

— 30-35 наших спортсменов на Паралимпиаде — это очень мало для России?

В.К.: По-моему, это действительно мало. Кажется, в Сочи-2014 участвовало в несколько раз больше наших паралимпийцев.

П.Б.: Я боюсь другого. Критерии по приглашению паралимпийцев пока особо не разработаны.

Кого именно из этих 35 потенциальных участников от России все-таки допустят до Игр, пока неизвестно. Я опасаюсь, что те, кто участвовал в Паралимпиаде в Сочи-2014 и показал там какие-то результаты, могут и не попасть в Пхенчхан, если по ним есть вопросы.

Уже точно известно, что наших спортивных чиновников и представителей ПКР не аккредитуют на Игры-2018. Но то, что нас допустили хотя бы под нейтральным флагом, — это уже большой шаг вперед.

— Сможем ли мы в таком урезанном составе выступить достойно, завоевав много медалей?

В.К. Наши спортсмены будут участвовать в Паралимпиаде под нейтральным флагом, так что в общекомандном медальном зачете наши достижения, судя по всему, учитываться не будут. Еще неизвестно, как ребята смогли в таких условиях подготовиться к Играм, учитывая, что в какой-то период они не могли даже участвовать в международных соревнованиях.

Им будет намного тяжелее, чем другим спортсменам. Если они хорошо выступят, то будут вдвойне герои.

П.Б.: Это будет зависеть от того, каких спортсменов допустят.

Думаю, в МПК постараются выкосить всех ведущих атлетов, которые завоевали большое количество медалей в Сочи. Но если эти паралимпийцы все-таки поедут, то, конечно, будем ждать высоких результатов —

особенно от лыжников, которые всегда занимают первое и второе места (Буйлов оказался прав — мужская паралимпийская сборная России по лыжным гонкам не получила ни одной лицензии для выступления на Играх. — «Газета.Ru»).

При этом надо учесть, что зимних видов спорта намного меньше, чем летних, и конкуренция в них ниже. Скандинавы, канадцы, белорусы, украинцы и мы бегаем хорошо, а вот вся Африка, например, отдыхает. Так что сильных оппонентов на зимней Паралимпиаде гораздо меньше, чем на летней.

— ПКР все еще не восстановлен в своих правах, несмотря на существенный прогресс в деле борьбы с допингом. МПК объяснил это тем, что не выполнены два важных пункта из дорожной карты по восстановлению: Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не восстановлено в правах, и наша страна не дала официального ответа на выводы из доклада Ричарда Макларена — не признала их, но и не опровергла.

В.К.: Предъявлять невыполнение этих двух пунктов Паралимпийскому комитету России — это какой-то абсурд. Восстановление РУСАДА и признание доклада Макларена не зависит от ПКР — это государственные функции. А ПКР — общественная организация.

Глупо требовать того, что ПКР априори выполнить не может. По сути, в МПК не скрывают, что это чистейшей воды политика, которая связана с Россией, а не с паралимпийским движением. Спортсмены и ПКР являются лишь разменной монетой в этой игре.

Все основывается на показаниях не вполне адекватного информатора, преступника, перебежчика (имеется в виду Григорий Родченков. — «Газета.Ru»). Других никаких аргументов нет. К тому же он дает все эти показания явно под надзором американских спецслужб. К огромному сожалению,

Международный паралимпийский комитет явно ангажирован в плане влияния на него американской администрации и спецслужб. Это просто и очевидно.

П.Б.: На исполкоме МПК говорилось о том, что в России много исправили и провели большую работу по восстановлению. Есть положительная динамика в этом направлении. Я думаю, что после зимних Игр ситуация немного разрядится и в течение 2018 года будет принято положительное решение по ПКР.

В МПК все прекрасно понимают, что невыполненные два пункта — это не вопросы комитета России. Тем не менее, МОК и МПК идут в общей связке в политике, и принимают схожие решения. Хотя, стоит учесть, что по Рио-2016 их вердикты были прямо противоположными.

Будем надеяться, что наших легкоатлетов допустят на чемпионат Европы — 2018. Это будет означать, что потепление есть, и к следующим Паралимпийским играм (и даже раньше) нас окончательно восстановят в правах.

— На ваш взгляд, какими еще причинами объясняется желание МПК так долго не восстанавливать ПКР в правах? И есть ли здесь какой-то свет в конце тоннеля?

В.К.: Паралимпийская сборная России в последние десятилетия очень сильно прибавила и вышла на лидирующие места и в летних, и в зимних видах спорта. Безусловно, эта политическая игра с Россией является еще и устранением сильных конкурентов.

«Не можем победить в честной борьбе, победим хоть как-то» — это американская стратегия во всем. Желание Америки и Англии вернуть себя на первые места играет не последнюю роль во всех решениях против России.

Это мое мнение, как бывшего спортсмена и чемпиона мира. Я отлично понимаю, как тяжело сейчас ребятам, общался с ними. Это просто издевательство. Спорт призван объединять людей и должен быть вне политики и дикого бизнеса, иначе он теряет смысл. То, что происходит по отношению к нашим ребятам, — это антигуманно.

Мы уже не на равных условиях с другими спортсменами, которые совершенно спокойно тренируются.

Россиянам не привыкать. Может, это даже сыграет какую-то положительную роль. Когда терять нечего, некоторые показывают великолепный результат. Будем надеяться, что назло всем врагам мы добьемся успеха, и будет какая-то справедливость!

Главное, чтобы наши победы (которые, я уверен, будут) потом не очернили.

Нет никакой гарантии, что даже в случае честной победы, тебя не обвинят в чем-то и не позволят другой команде, которая теряет эстафетные палочки, перебежать или перестрелять.

П.Б.: Нам, конечно, хочется, чтобы все закончилось как можно быстрее в 2018 году, потому что в 2019-м уже начнется отбор на чемпионат мира и на Паралимпийские игры в Токио-2020. Это сложный, длительный и напряженный отбор. Хотелось бы, чтобы все устаканилось и стало понятным, прозрачным.

А сейчас очень много возникает вопросов. Россияне должны сдавать две международных пробы, нужно пройти новую классификацию — по инвалидности и по зрению. По большому счету, работа начинается с нуля.

Было бы хорошо, если бы в 2018 году были окончательно расставлены все точки на i, чтобы мы смогли спокойно готовиться к стартам.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».