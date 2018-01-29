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МОК объяснил, что он делает с Россией
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«Грэмми-2018»: при чем тут Путин

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Паралимпиада-2018: в нейтральном статусе и без флагов

Паралимпийский комитет России обсудит допуск спортсменов на Игры-2018

Паралимпийская сборная России по керлингу на колясках — серебряные призеры Сочи-2014 РИА Новости
Паралимпийская сборная России по керлингу на колясках — серебряные призеры Сочи-2014

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 января продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) от своего движения, однако объявил, что российские паралимпийцы смогут выступить на Играх в Пхенчхане при соответствии ряду строгих условий в нейтральном статусе.

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 января объявил свое решение о продлении отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), лишенного аккредитации еще два года назад, из-за чего спортсмены из России в полном составе пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.

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Однако, признавая прогресс, достигнутый ПКР в улучшении его антидопинговой деятельности, МПК позволит спортсменам из России принять участие в пяти видах программы соревнований в Пхенчхане-2018.

Для этого российские паралимпийцы должны соответствовать ряду строгих условий, а приглашение на Паралимпиаду они могут получить в качестве «нейтральных паралимпийских спортсменов» (НПС).

Также МПК объявил, что российские флаги будут запрещены на всех спортивных объектах Паралимпиады, что, по всей видимости, означает и запрет на использование национальных триколоров российскими болельщиками.

Паралимпийский комитет России не был восстановлен в своих правах, так как группа, проводящая мониторинг выполнения ПКР дорожной карты по восстановлению статуса, отметила два невыполненных критерия.

Первым из них является отсутствие полного восстановления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Вторым невыполненным пунктом дорожной карты является предоставление официального ответа, в котором конкретно и адекватно рассматриваются выводы, сделанные профессором МакЛареном.

То есть, фактического признания обоснованности выводов Ричарда Макларена о манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов во время Олимпийских игр в Сочи и наличия в России государственной программы поддержки допинга.

При этом Международный паралимпийский комитет достаточно высоко оценил проведенную ПКР работу по восстановлению своего статуса.

В МПК отметили, что за последние 13 месяцев в России была введена надежная программа тестирования на допинг спортсменов-паралимпийцев, была запущена новая образовательная антидопинговая программа для спортсменов и тренеров, была создана горячая линия информирования о случаях употребления допинга, были обновлены и полностью сформированы анти-допинговые правила.

«В настоящее время мнение Совета управляющих МПК, в который входят шесть спортсменов-паралимпийцев, позволить участвовать в Играх спортсменам из России, отвечающим строгим критериям участия в Пхенчхане-2018 в качестве нейтральных атлетов, — говорится в заявлении на сайте МПК.

— Это решение позволит обеспечить чистые соревнования и равные условия для всех пара-атлетов. Мы надеемся, что оно будет встречено с уважением не только ПКР, но и всем Паралимпийским движением».

Совет МПК постановил, что российские паралимпийцы могут получить лицензии на участия в соревнованиях по лыжным гонкам, горным лыжам, биатлону, сноуборду и керлингу на колясках.

«Летом 2016 года антидопинговая система в России оказалась полностью скомпрометированной, коррумпированной и открытой для злоупотреблений. Это не позволило определить, какие российские спортсмены были чистыми, а какие нет; было ясно, что участие России в паралимпийских соревнованиях будет серьезно подвергать сомнению целостность и доверие к спортивной конкуренции, — прокомментировал нынешнее решение МПК президент организации Эндрю Парсонс.

— В то время мы принимали меры, которые были необходимы и были пропорциональны ситуации, с которой мы столкнулись, и которые необходимы для обеспечения чистого спорта. Мы приняли правильное решение для Паралимпийского движения и спортсменов. На протяжении последних семнадцати месяцев мы видим в России другую картину, и важно, чтобы наше решение было пропорционально этому».

«Хотя ПКР остается отстраненным, в России добились значительного прогресса, и мы должны признать это. Российские пара-атлеты теперь проходят регулярные тестирования и являются одними из самых изученных спортсменов мира в мире, — добавил Парсонс.

— Под наблюдением WADA теперь у нас больше уверенности в том, что антидопинговая система в России уже не скомпрометирована или не повреждена. Мы также стали свидетелями поведенческих и культурных изменений со стороны ПКР, которые, как мы надеемся, однажды положительно повлияют на должностных лиц в рамках всей страны».

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