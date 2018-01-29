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МОК объяснил, что он делает с Россией
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Кино и немцы: Родченков встретился с Зеппельтом

Родченков дал первое после побега в США интервью Зеппельту

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Информатор WADA Григорий Родченков Netflix
Информатор WADA Григорий Родченков

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории информатор WADA Григорий Родченков впервые появится на телеэкране в документальном фильме хорошо известного в России немецкого журналиста Хайо Зеппельта на телеканале ARD. Родченков дал интервью, в котором раскрыл еще больше подробностей и предъявил дополнительные обвинения России в государственной программе поддержки допинга.

Журналист из Германии Хайо Зеппельт, первым несколько лет назад поднявший тему систематического использования допинга в российском спорте, выпустив на телеканале ARD фильмы про российскую легкую атлетику, анонсировал интервью Григория Родченкова.

Зеппельт анонсировал в своем твиттере первое видеоинтервью бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории после его бегства в США в январе 2016 года.

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Григорий Родченков, работавший директором Московской антидопинговой лаборатории и помогавший сборной России на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и в Сочи-2014, за что получил правительственные награды, в начале 2016 года уехал из России в США. Там профессор стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дал основные показания против российского спорта канадскому юристу Ричарду Макларену, проводившему для WADA независимое расследование и подготовившего два доклада о систематическом использовании и сокрытии употребления российскими спортсменами допинга в время сочинской Олимпиады, для чего, по мнению Макларена были использованы мощности Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны.

Родченков с тех пор проживает в Соединенных Штатах под действием программы защиты свидетелей и о его местонахождении ничего неизвестно.

За последние два года, кроме использованных Маклареном показаний, бывший директор Московской антидопинговой лаборатории дал только пару интервью для New York Times, а также совсем недавно по видеосвязи выступил в качестве свидетеля со стороны МОК на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) в Женеве по поводу апелляций Олимпийского комитета России (ОКР) и спортсменов нашей страны об отстранении от Олимпийских игр. Отметим, что лицо информатора WADA был скрыто, и все присутствующие, включая судей, слышал только его голос.

«В первой части нового документального фильма «Секретное дело: допинг» сегодня прозвучит первое интервью Родченкова после того, как он уехал в США по соображениям безопасности»,

— приводит сайт ARD слова Зеппельта, анонсируя показ ленты, запланированный на 29 января.

В интервью Родченков сообщает, что президент России Владимир Путин лично руководил допинговой системой в стране, а также о том, что все российские спортсмены употребляли допинг в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Сочи-2014.

Помимо этого, в фильме покажут переписку МОК и Международных спортивных федераций перед Рио-2016. По мнению Зеппельта, МОК и федерации не слишком серьезно отнеслись к вопросу допуска россиян к грядущей зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Фильм, в котором выйдет интервью Родченкова, будет показан по московскому времени уже 30 января в 0.45.

Бывший глава ОКР Леонид Тягачев, известный своим непримиримым отношением к Родченкову заявил «СЭ», что сам лично никогда с ним не встречался, хотя и руководил крупной спортивной организацией.

«Я провел всю жизнь в спорте, но вообще не был знаком с Родченковым. И вдруг он получает награду из рук президента страны за успешное выступление в Сочи. А потом уезжает из страны, и начинается. Кто его к нам привел? Как так получилось?

Когда я резко высказался о нем в прессе, мне даже из МОК позвонили. Но расстрелять его, конечно, при Сталине стоило бы»,

— сказал Тягачев.

Напомним, что следствием действий Зеппельта и Родченкова стали глобальные санкции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной легкоатлетической федерации (ИААФ) по отношению к российским спортсменам, а Международный паралимпийский комитет (МПК) применил еще более строгое наказания к паратлетам из России.

Легкоатлеты были не допущены к Олимпийским играм 2016 года в РИО кроме Дарьи Клишиной, которая выступила в качестве нейтрального участника. На следующий год ИААФ приняла ряд индивидуальных заявок от российских спортсменов, которые смогли поехать на чемпионат мира 2017 года в Лондоне, но также в статусе нейтральных спортсменов.

К зимним Олимпийским играм в Пхенчхане — 2018 допущены только 169 россиян, которые выступят на соревнованиях под наименованием «Олимпийские атлеты из России».

Любая российская государственная символика, включая флаг, герб и гимн, будут запрещены на всех объектах Игр, а сами спортсмены будут выступать под олимпийским флагом, и на церемониях награждения будет звучать олимпийский гимн.

МПК объявил о продлении отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), лишенного аккредитации еще два года назад, из-за чего спортсмены из России в полном составе пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. Но признавая прогресс, достигнутый ПКР в улучшении его антидопинговой деятельности,

МПК позволит спортсменам из России принять участие в пяти видах программы соревнований в Пхенчхане-2018.

По предварительным подсчетам на Паралимпиаде в Пхенчхане ожидается до 35 российских паратлетов.

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