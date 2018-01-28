«Украина сильнее России»: биатлонисты покинули Европу

В итальянском Риднау завершился чемпионат Европы по биатлону — соревнование, на котором сборные обычно обкатывают молодежь в преддверии более ответственных стартов.

Реклама

На этот раз — за две недели до зимних Олимпийских игр — статусных биатлонистов было еще меньше: участник Пхенчхана-2018 украинец Дмитрий Пидручный являлся, скорее, исключением из правил.

Что касается сборной России, то в ее составе на чемпионат Европы приехала команда, состоящая, в основном, из опытных спортсменов.

Призер чемпионата мира — 2017 Александр Логинов являлся безусловным лидером этой команды, а обладатель олимпийской бронзы Евгений Гараничев стал негласным «вице-капитаном».

Также особые надежды возлагались на единственного в истории семикратного чемпиона Европы Алексея Волкова.

Среди женщин особенно выделялась Виктория Сливко, которая начинала этот сезон в претендентах на олимпийскую поездку, но так проиграла соперницам ходом (да и ее стрельба местами тоже не была идеальной), что была отправлена на понижение.

Болельщики также обратили внимание на присутствие опытнейших Ирины Старых и Анастасии Загоруйко.

Из молодых надежд сборной в составе оказались 23-летняя Светлана Миронова и 20-летняя Валерия Васнецова.

С этими биатлонистами в составе сборная России стала третьей в общем медальном зачете континентального первенства.

Отечественные спортсмены завоевали пять наград из 24 возможных (одно золото, два серебра и две бронзы), пропустив на второе место сборную Украины, на счету которой три медали (два золота и серебро), а на первое — Францию (два золота, два серебра и бронза).

Открывала программу соревнований индивидуальная гонка — как у женщин, так и у мужчин.

Представители сильного пола не сразу включили свои максимальные скорости и попросту провалили этот забег: лучший результат — девятое место — показал 24-летний Юрий Шопин, который не допустил ни одного промаха, но проиграл соперникам ходом целую пропасть.

В женской гонке все сложилось гораздо приятнее: Сливко отстрелялась безупречно и продемонстрировала неплохую скорость, став в итоге третьей.

При этом недавняя юниорка Миронова финишировала шестой.

Следующим в программе стоял спринт, и тут уже мужчины взяли дело в свои руки: Логинов финишировал вторым со всего одним промахом, уступив пальму первенства участнику Пхенчхана-2018 латвийцу Андрею Расторгуеву.

В женском спринте снова проявила себя Сливко, правда, до медали немного не хватило — россиянка стала четвертой, проиграв японке Фуюко Татизаки всего две секунды. Второй результат среди россиянок — 11-й — опять показала Миронова.

Гонка преследования оказалась звездным часом российских мужчин: Логинов завоевал золото, а Гараничев — бронзу.

Награда Евгения выглядит особенно удивительной, учитывая, что он стартовал с 19-й позиции с отставанием в 1 минуту и 21 секунду от лидера.

А вот в женском пасьюте впервые дала слабину Сливко — представительница Тюмени допустила четыре промаха и с четвертой стартовой позиции опустилась на 16-ю.

Зато постоянно идущая за ней по пятам Миронова, напротив, продемонстрировала неплохой уровень биатлона и с 11-го места сумела подняться на седьмое — это был лучший результат в той гонке из всех россиянок.

Стоит отметить, что Светлана стабильно показывала самый быстрый ход среди российских спортсменок на этом чемпионате Европы.

Не забудем и про заслуги юной Васнецовой, которая тоже заехала в топ-10 гонки преследования, причем сделала это с 33-й позиции.

Тем удивительнее выглядел выбор тренерского штаба на супермикст — гонку, в которой два биатлониста (мужчина и женщина) по очереди передают друг другу эстафету на протяжении восьми огневых рубежей.

Зарекомендовавшая себя Сливко должна была в этот день бежать смешанную эстафету, и казалось очевидным, что супермикст достанется Мироновой или хотя бы Васнецовой.

Однако место в гонке получила другая молодая спортсменка — 21-летняя Кристина Резцова, которая за три индивидуальных гонки никак себя не проявила.

В пару к ней поставили Волкова, который тоже ничем не отличился в предыдущих забегах. В итоге россияне заняли только пятое место, а Алексей, известный своей точной стрельбой, допустил четыре промаха.

Смешанная эстафета оказалась для россиян более удачной — взяли серебро, но должны были добиваться большего.

До самого последнего огневого рубежа команда боролась за первое место с Украиной, но затем опытнейший Логинов допустил три промаха и позволил соперникам финишировать первыми.

В послематчевом интервью спортсмен заявил, что «Украина была сильнее России» и поздравил конкурентов с триумфом, не став искать оправданий своим промахам.

Заметим, что и в этой гонке не обошлось без странных «кадровых» решений. Второй этап доверили бежать 29-летней Загоруйко, в то время перспективные Миронова и Васнецова остались смотреть соревнования по телевизору.

Анастасия в целом справилась со своей задачей, но немного обидно, что молодым спортсменкам, неплохо проявившим себя в предыдущих гонках, не дали шанса. Таким образом,

сделать далеко идущих выводов из этого чемпионата Европы не получится. До начала соревнований было понятно, что опытные спортсмены из России просто обязаны брать на турнире такого уровня несколько медалей.

А вот наше биатлонное будущее все еще в тумане. И, пожалуй, в следующий раз этим вопросом можно будет задаться всерьез только в марте, когда стартует очередной этап Кубка мира.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице зимних видов спорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».