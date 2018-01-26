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Погребняк вызвал «Динамо» в суд

Павел Погребняк: подам заявление в палату по разрешению споров

Нападающий Павел Погребняк в бытность игроком «Динамо» РИА Новости
Нападающий Павел Погребняк в бытность игроком «Динамо»

Московский «Спартак» взял в аренду защитника итальянского «Наполи» Николу Максимовича, столичное «Динамо» приобрело лучшего футболиста Литвы Федора Черных и будет судиться с Павлом Погребняком, ЦСКА близок к возвращению Ахмеда Мусы, а «Зенит» нацелился на шестого аргентинца — Николаса Гайтана из «Атлетико». «Газета.Ru» рассказывает о последних новостях Российской футбольной премьер-лиги.

23 января в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) открылось зимнее трансферное окно, и теперь все слухи о переходах футболистов, которые так активно муссировались уже с начала декабря, могут воплотиться в жизнь.

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«Спартак» обокрал итальянский чемпионат

Московский «Спартак» не испугал летний опыт с приобретением сербского защитника Марио Петковича, который до сих пор не может пробиться в основной состав, и в зимнее трансферное окно красно-белые на правах аренды подписали другого оборонца с сербским паспортом — Николу Максимовича.

193-сантиметровый защитник итальянского «Наполи» последние полтора года почти не имел игровой практики и с радостью согласился перейти в стан москвичей до конца сезона-2017/18.

Если судить по физическим данным, то Никола довольно хорош как футболист: высокий рост должен помочь ему успешно бороться на втором этаже, развитая техника поспособствует в развитии атак, а универсальность (серб может закрыть в случае необходимости и позицию опорника) лишь прибавит Массимо Каррере вариативности в использовании Максимовича.

Однако все это известно лишь в теории, поскольку в последнее время убедиться в профессиональных качествах серба не было возможности. Остается надеяться, что полузащитник не растерял свои навыки за время простоя в «Наполи».

По идее Никола должен закрыть позицию центрального защитника вместо порвавшего кресты Георгия Джикии.

Основной проблемой серба является то, что он уже заигран в еврокубках за «Наполи», а значит, не сможет помочь «Спартаку» в Лиге Европы. До перехода в статусный итальянский клуб Максимович выступал в сербских «Слободе» и «Црвене Звезде», а также в «Торино».

«Зенит» выгоняет Дзюбу и охотится на Гайтана

Санкт-петербургский «Зенит», триумфально стартовавший на первых учебно-тренировочных сборах разгромами крепкого датского «Копенгагена» (5:0) и чемпиона Чехии «Славии» (5:1), довольно сдержанно ведет себя на трансферном рынке. Впрочем, нет сомнений, что это лишь затишье перед бурей.

Все еще никуда не ушли полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба, которых главный тренер Роберто Манчини даже не взял с собой на сборы.

В данный момент игроки поддерживают форму на занятиях с «Зенитом-2». При этом, по информации СМИ, Дзюба в ближайшее время должен отправиться в аренду в тульский «Арсенал», а вот Шатова итальянский специалист не отпускает из команды, хотя и на следующие сборы брать не намерен.

Перехватить полузащитника готов «Краснодар», однако сине-бело-голубые отказываются принять предложение «быков» — должно быть, их не устраивает цена вопроса.

Что касается приобретений сине-бело-голубых, то, помимо перехода форварда Антона Заболотного, о котором стало известно 12 декабря 2017 года, питерцы пока не сделали ни одного усиления.

В настоящее время активно муссируются слухи об интересе «Зенита» к полузащитнику мадридского «Атлетико» Николасу Гайтану.

Летом 2017 года в стан питерцев перешел другой представитель «матрасников» — опорный полузащитник Матиас Краневиттер, который довольно быстро закрепился в основном составе клуба. «Зенит» не против повторить эксперимент, тем более что в своем предыдущем клубе «Бенфике» Гайтан зарекомендовал себя как системообразующий игрок центра поля.

В «Атлетико» аргентинец не сумел закрепиться, «сдувшись» под непомерным грузом требований великого и ужасного Диего Симеоне. В настоящее время полузащитник ищет себе новый клуб, и в «Зените» его уже ждут с распростертыми объятьями целых пять соотечественников.

Аргентинский журналист Луис Фрегосси написал в своем твиттере, что Гайтан находится в шаге от трансфера в клуб с Невы.

Также питерцы рассматривают варианты усиления среди российских футболистов. Как сообщил известный инсайдер Нобель Арустамян, «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Рубина» Магомеду Оздоеву. 25-летний игрок действительно мог заинтересовать питерцев, учитывая их нацеленность на приобретение исполнителей с российским паспортом.

«Я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку, — цитировал Манчини официальный сайт «Зенита». — К тому же сам президент Владимир Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся».

Оздоев может заменить в составе питерцев 32-летнего полузащитника Кристиана Нобоа.

Появляются новости и о возможных продажах «Зенита». Так, итальянский «Интер» готов предложить сине-бело-голубым €28 млн за полузащитника Леандро Паредеса. Питерцы в данный момент отказываются от этого трансфера, рассчитывая удержать аргентинца хотя бы до лета 2018 года, а затем продать не менее, чем за €35 млн.

«Динамо» порвало трансферный рынок

Московское «Динамо», недавно обрадовавшее своих фанатов переходом нападающего Евгения Маркова из «Тосно» и полузащитника Константина Рауша из «Кельна», объявило об очередном интересном подписании.

Бело-голубые приобрели трансферный лист лучшего футболиста Литвы 2016 и 2017 года — полузащитника «Ягеллонии» Федора Черных.

Игрок регулярно выступает за национальную команду своей страны и уже успел сыграть в 35 встречах, забив восемь мячей. На клубном уровне последние три года полузащитник выступал за польский клуб «Ягеллония», и за 94 матча сумел отличиться 21 голом.

26-летний игрок может выступить на фланге полузащиты и в нападении, что особенно подчеркнул генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

«Приобретение Черных позволяет нам решить сразу несколько задач. Во-первых, мы закрываем позиции, которые все же считаются у нас проблемными.

В первую очередь я говорю о флангах полузащиты, на обоих из которых наш новичок может сыграть. А, во-вторых, универсализм Федора поможет нам усилить конкуренцию в команде», — приводит слова гендира официальный сайт команды.

Также стоит отметить, что «Динамо» в одностороннем порядке расторгло контракт с Павлом Погребняком, который, получая около 2 млн руб в год, не появлялся в основной команде и лишь время от времени забивал за дубль бело-голубых.

Официальной причиной стало отсутствие футболиста на матче 20 тура РФПЛ с «Анжи» (игрок полетел на встречу «Ювентуса» и «Интера»), а также выступление за команду ветеранов академии «Спартака» в форме компании, которая не имеет контракта с «Динамо».

Погребняк считает, что этих поводов недостаточно для увольнения из клуба и намерен доказать свою правоту в суде.

«После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо» его руководством принято решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке. В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров», — цитирует футболиста «СЭ».

В этом сезоне форвард провел за первую команду «Динамо» только одну игру, выйдя на замену в матче против «Тосно» (0:1).

ЦСКА возвращает старых знакомых

Московский ЦСКА не смог удовлетворить свой трансферный голод приобретением хорватского полузащитника Кристияна Бистровича и близок к очередной покупке. Пополнить состав армейцев может их старый знакомый — нападающий «Лестера» Ахмед Муса, который выступал за москвичей с 2012 по 2016 год.

Агент нигерийца Тони Харриса уже заявил, что его клиент планирует перейти в стан красно-синих в ближайшее время на правах аренды. Мусе требуется больше игровой практики для того, чтобы точно попасть в заявку своей сборной на чемпионат мира — 2018.

ЦСКА, в свою очередь, решит проблему с отсутствием толковых центрфорвардов. В настоящее время эту позицию у армейцев закрывает номинальный опорник Понтус Вернблум, так как Аарон Оланаре и Федор Чалов не справляются в полной мере с обязанностями страйкера.

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