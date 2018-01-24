Федерации спросили с МОК за Россию

Постоянно расширяющийся список российских спортсменов, не допущенных к Олимпийским играм в Пхенчхане, вызвал недовольство не только в нашей стране, но и в некоторых международных спортивных федерациях.

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Президенты Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС) Джанфранко Каспер написали письма главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой объяснить массовые отстранения российских атлетов от Игр без объяснения причин.

Больше всего Бессеберга и Каспера беспокоит то, что под санкции МОК попали россияне, которые ранее никогда не имели проблем с допингом и не фигурировали в докладе Ричарда Макларена.

Пока еще рано говорить о недопуске россиян, как о свершившемся факте, так как окончательный список будет объявлен в конце января. Однако отсутсвие в предварительных документах таких людей, как лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан, вызывает по меньшей мере недоумение. Многие спортсмены высказались на этот счет намного резче.

Главы IBU и ФИС справедливо предполагают, что

отсутствие чемпионов мира и олимпийских чемпионов может негативно сказаться, как на репутации, так и на рейтингах лыжных видов спорта и биатлона.

Напомним, что Устюгов стал победителем прошлогоднего «Тур де Ски» с рекордным количеством побед на этапах, а Шипулин — действующий чемпион мира по биатлону в эстафете. Важнее всего то, что оба спортсмена не фигурировали в докладе Макларена, их имена ни разу не произносились информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и они не были упомянуты специальной комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов на Играх в Сочи.

Чтобы понять, какой урон отсутствие Шипулина и Устюгова может нанести биатлону и лыжным гонках, достаточно посмотреть на их результаты и репутацию среди коллег.

Даже самые ярые сторонники решения МОК об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) не подвергали сомнению «чистоту» Антона и Сергея. Мало того, когда были объявлены критерии приглашения спортсменов в качестве «Олимпийских атлетов из России», никто не сомневался, что и Шипулин, и Устюгов безусловно соответствуют всем требованиям МОК.

Что касается интриги и спортивной составляющей на предстоящей Олимпиаде, то

отсутствие Устюгова, пожалуй, нанесет наибольший урон по зрелищности олимпийского турнира.

В этом году взошла звезда молодого 21-летнего норвежца Йоханнеса Клэбо. Уже на чемпионате мира в финском Лахти Клэбо выиграл бронзовую медаль в спринте, в котором первенствовал Устюгов. В конце прошлого сезона норвежец выиграл три этапа Кубка мира, а в олимпийском уже восемь раз поднимался на первую ступень пьедестала почета.

Конкуренцию вундеркинду в Пхенчхане смогут составить единицы, и Устюгов среди них. В этом году у Сергея пока не было таких оглушительных успехов, как в прошлом, но он все же смог одержать одну победу на этапе «Тур де Ски» и целенаправленно готовился к Олимпиаде — иногда в ущерб результатам на Кубке мира.

В отсутствие российского лыжника большая доля интриги на корейской лыжне исчезнет, что повлечет за собой и падение интереса к лыжным гонкам.

Шансы Шипулина на медали в Пхенчхане изначально оценивались ниже, так как Антон выступает в этом году значительно слабее себя самого. Напомним, что прошлый Кубок мира завершился для россиянина вторым местом в общем зачете позади «инопланетянина» Мартена Фуркада. И в прошлом году Шипулин был едва ли не единственным биатлонистом, кто мог дать бой французу на отдельных гонках. Сейчас Антон занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира, имеет на своем счету три бронзовые медали. Мало кто сомневается, что

подойдя к Олимпиаде на пике формы, Шипулин смог бы вмешаться в дуэль Фуркада с норвежцем Йоханнесом Бё.

Таким образом, интрига в биатлоне также теряет свою привлекательность.

Можно не сомневаться в том, что решение МОК не отразится на участии спортсменов в международных соревнованиях под эгидой федераций, однако Каспер и Бессеберг справедливо переживают за целостность видов спорта, в которых «чистые» спортсмены парадоксальным образом оказались вне олимпийской семьи.

Поддержка глав IBU и ФИС может стать хорошим сигналом для российских спортсменов, так как вес этих федераций в мире очень высок.

Действия Каспера и Бессеберга могут натолкнуть и других глав организаций на подобный поступок. И не исключено, что эти письма имеют шансы повлиять на итоговое решение МОК.

Напомним, что IBU и ФИС всегда относились к российским спортсменам более лояльно, чем многие другие федерации. Так, еще год назад, когда после второй части доклада Макларена были заведены дела против более чем 30 российских биатлонистов, IBU достаточно быстро закрыл львиную долю и оставил на рассмотрении дела лишь шестерых спортсменов. Отметим также, что

дружественную по отношению к России позицию занимает и президент Международной федерация хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель,

который уже раскритиковал недопуск на Олимпиаду российских хоккеистов Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова.

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