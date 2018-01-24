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Болельщикам дадут помахать российскими флагами на Играх

ОКР прояснил ситуацию с возможным запретом флага России на Играх‍

Болельщица сборной России РИА Новости
Болельщица сборной России

Международный олимпийский комитет опроверг информацию, что российский флаг будет под запретом на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ранее в СМИ появились данные, что МОК собирается запретить болельщикам проносить на трибуны российские «триколоры».

В Международном олимпийском комитете (МОК) опровергли информацию о том, что российский флаг будет под запретом на олимпийских объектах Пхенчхана-2018.

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Ранее стало известно, что МОК принял решение запретить проносить на олимпийские объекты во время соревнований и тренировок флаги стран, не принимающих участие в Олимпийских играх. Поскольку сборная России официально не допущена к Олимпиаде, а спортсмены страны, которые получат от Комитета приглашения участвовать в соревнованиях, будут соревноваться в качестве «олимпийских атлетов из России», данная новость была интерпретирована именно как запрет на российский «триколор».

«МОК отстранил Олимпийский комитет России, но не отстранил страну. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав»,

— прокомментировал ситуацию источник в МОК.

Представитель МОК отметил, что запрещены флаги стран, которые не примут участие в Играх. Россия в их число не входит, так как на Олимпиаде выступят российские спортсмены.

К этому моменту по поводу гипотетического запрета российских флагах во время Олимпийских игр успел высказаться председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Запрет на пронос болельщиками российских флагов — это, во-первых, беспредел, во вторых намеренное создание условий для возможных провокаций. Мы же не можем контролировать болельщиков.

Да и вообще вся эта ситуация вокруг нашего участия в Олимпиаде очевидно срежиссирована американскими спецслужбами»,

— цитирует Дегтярева ТАСС.

А вот член того же комитета, депутат Дмитрий Свищев еще до появления опровержения от МОК высказывался более осторожно и рационально.

«СМИ, на мой взгляд, преждевременно распространили информацию о якобы категорическом запрете нашего флага на трибунах болельщиков, ведь прямого запрета в отношении российского триколора не прозвучало.

Я считаю, что Олимпийскому комитету России необходимо срочно подготовить запрос в оргкомитет Олимпиады и в Международный олимпийский комитет для получения официальных разъяснений, будет ли право у российских болельщиков на национальную атрибутику на Играх»,

— приводит слова Свищева РИА «Новости».

Также политик отметил, что запрет на российскую символику для болельщиков приведет к их отказу от посещения Олимпийских игр, что ударит по организаторам соревнований, которые вряд ли из-за этого поддержат идею запрета российского флага.

«Без наших болельщиков организаторы лишатся огромных доходов, ведь успех Олимпийских игр заключается не только в достигнутых на них спортивных рекордах, но и в том, какое количество болельщиков их посетило. Полупустые трибуны – это провал Олимпиады», — отметил Свищев.

По также появившейся версии, решение о запрете флагов стран, не участвующих в Играх, относится не к России, а к непризнанным странам.

В МОК боятся, что появление на трибунах флагов, например Тибета или Курдистана, может привести к международному скандалу.

При этом запретить конкретные флаги во время Олимпийских игр Международный олимпийский комитет не может, а потому выбрана подобная формулировка.

Впрочем, на данный момент и информация, опровергающая запрет российского флага в Пхенчхане, кажется весьма противоречивой, поскольку официально сборная России в Олимпийских играх участия все-таки не примет.

О том, что Россия будет прояснять ситуацию в МОК, рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Появляются новые какие-то элементы — например, запрет использования флагов (России) на трибунах болельщиков. Как вы знаете, в решении МОК, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось. Соответственно, это некая новация, — цитирует Пескова ТАСС.

— Самое главное — это сейчас в ходе контактов на экспертном уровне прояснить, насколько это достоверная информация, почему она появилась, от кого она появилась».

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