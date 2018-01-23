Игры без правил: на что россиянам расчитывать в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник в очередной раз вверг в состояние глубокого шока спортивную общественность России. Количество отечественных спортсменов, потерявших шансы выступить на Зимних Олимпийских играх, выросло до трех десятков.

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В МОК решили поставить шлагбаум не перед простыми представителями «массовки», которые в Пхенчхане-2018 удовлетворились бы участием, не помышляя о победе, а, пожалуй, главными (или одними из главных) звездами страны – по крайней мере, в циклических дисциплинах.

Они без допинга, но все равно виновны

МОК за один день выбил из состава команды «Олимпийских атлетов из России» (так на ОИ официально будет именоваться наша делегация) сильнейшего биатлониста Антона Шипулина, лучшего лыжника Сергея Устюгова и легенду шорт-трека, натурализованного корейца Виктора Ана.

Вкупе с уже случившейся де-юре потерей классных конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова (им запрещено участвовать из-за дисквалификаций за допинг в прошлом) итоговый результат России в неофициальном медальном зачете грозит получиться худшим в истории. Вне игры синхронно оказались практически все ведущие силы нашего зимнего спорта. И нет никаких гарантий, что в оставшееся до старта время этот список не расширится за счет «последних из могикан».

Например, пока еще право на олимпийские прокаты сохраняют две лучшие фигуристки России и всего мира – Евгения Медведева и Алина Загитова.

Хотя МОК во вторник впервые добрался и до фигурного катания. Ранее под вопросом находилась только Екатерина Боброва (составляет пару с Дмитрием Соловьевым), которая в 2016 году была наказана за мельдоний, но затем оправдана. Теперь пострадали Ксения Столбова (пара с Федором Климовым) и Иван Букин (танцевальный дуэт с Александрой Степановой). Буквально только что, в минувшие выходные, они завоевали серебро и бронзу московского чемпионата Европы.

Резонанс от вердикта МОК сейчас настолько велик, что на контрасте почти не вспоминают остальных, не получивших приглашения на ОИ. А их немало: саночница Виктория Демченко, бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева, кандидаты в хоккейную дружину Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Определять уровень легитимности российских спортсменов для участия в состязаниях доверено Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) под руководством Валери Фурнейрон.

«Вершительница судеб» наших атлетов не стала скрывать, что отказ в участии отнюдь не означает их вовлечения в систему махинаций с допингом, которая – так настаивают в МОК и Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) – имела место на ОИ в Сочи.

Нет, Шипулин, Устюгов и К не были уличены в применении запрещенных веществ, подчеркнула Фурнейрон. Но все равно получили самое страшное наказание, которое только можно придумать для действующего спортсмена.

«При составлении этого списка группа по рассмотрению приглашений, которую я возглавляю, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли быть приглашены только чистые российские спортсмены, — говорится в выпущенном МОК коммюнике от ее имени. — Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены».

Все это кажется странным и нелепым. Спортсменов ни в чем не подозревают и тем более не обвиняют, но все равно они будут вынуждены пропустить ОИ, к которым готовились четыре года.

Конкретных и понятных объяснений принятого решения нет, основания для недопуска именно этих спортсменов также пока остаются – по крайней мере, для людей не из МОК – большой загадкой.

Франция сочувствует Шипулину

Даже некоторые иностранные СМИ, никогда прежде не замеченные в лояльности к отстраненным российским спортсменам, выразили если не поддержку, то, по крайней мере, долю сочувствия – и в этом можно углядеть некий звоночек для инстанций вроде WADA и МОК. Едва ли там будут рады превращению Устюгова и Шипулина в глазах европейской спортивной общественности в этаких жертв несправедливой расправы со стороны «карательных органов», сводящих с кем-то личные счеты…

В Италии поражение россиян в правах назвали «преследованием». Наиболее широко о них написали во Франции, благо там неплохо знают главных героев процесса. Фурнейрон – экс-министр спорта страны, а Шипулин в недавнем прошлом – один из главных соперников национальной звезды Мартена Фуркада.

Издание Ski-Nordique назвало решение МОК «ошибочным»: на взгляд журналистов, Шипулин и Устюгов достойны права выступить в Пхенчхане, поскольку сдали сотни допинг-проб с 2014 года и десятки за последние месяцы – и все они дали отрицательный результат.

Особо указывается, что исследование анализов проводилось не в России, а за рубежом.

«Надеемся, спортсмены добьются своего через CAS», — отметили в редакции, но есть из СМИ этой страны во вторник и другие известия.

Так, Le Monde, со ссылкой на некий источник, «знакомый с результатами расследования Ричарда Макларена», утверждает, что допинг-пробы Шипулина и Ана были подменены во время ОИ-2014. В таком случае остается неясным, почему оба не были внесены в доклад Макларена, и не подверглись санкциям ранее: как, к примеру, бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, лыжники Александр Легков с Максимом Вылегжаниным и многие другие.

Помимо Шипулина МОК отлучил от Игр и «рыбешку помельче»: в олимпийских приглашениях отказано биатлонистам Евгению Гараничеву и Алексею Волкову, которые в сезоне-2017/18 входят в основной состав сборной России и участвуют в этапах Кубка мира.

Правда, в отличие от своего более успешного партнера по эстафетной четверке Шипулина, имеющего две медали личных гонок, похвастать высокими индивидуальными достижениями они не могут: лучшим результатом Гараничева текущей зимой является 19-е место в спринте и масс-старте в Анси, а Волков не поднимался выше 27-й позиции. У него, правда, есть победа на престижной «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене в паре с Екатериной Юрловой-Перхт.

Напротив, МОК зажег зеленый свет перед Антоном Бабиковым (высшее место в КМ-2017/18 – 5), Татьяной Акимовой (7) и Ульяной Кайшевой (75).

По некоторым данным, Союз биатлонистов России (СБР) уже рассматривает вариант отказа от поездки в Корею.

И может активировать эту опцию при отлучении большей части команды. Ходят слухи, что подобные мысли начали посещать и их коллег.

Новый ориентир – Ванкувер-2010

Если основываться на показателях россиян в текущем сезоне, без Шипулина нашим действительно нечего ловить ни в личных гонках, ни в эстафете – это касается и мужчин, и женщин. Говоря о медальных перспективах в целом, уже давно пора забыть успешный Сочи, тем более медальная таблица четырехлетней давности меняется сейчас едва ли не каждую неделю – в сторону уменьшения наград для сборной России. Сегодняшними темпами Пхенчхан грозит «переплюнуть» провал Ванкувера-2010, когда у нас было три золота и 11-е место в итоговом зачете.

Восемь лет назад «выстрелили» лыжник Никита Крюков в спринте (в конце 2017 года пожизненно дисквалифицирован от ОИ по «сочинскому делу»), биатлонист Евгений Устюгов и женская эстафета. Об обоих видах спорта применительно к медалям теперь можно и не помышлять – разве что чудо случится.

Причем в лыжах выкошены вообще все: помимо Легкова, Вылегжанина, Сергея Устюгова и Крюкова, — Алексей Петухов, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Евгений Белов…

Собственно, невероятный взлет с 11-й ванкуверской позиции на первую в Сочи с многократным увеличением наград высшей пробы и породил у «остального мира» серьезное недоверие к честности путей достижения цели. Выступи россияне на домашних Играх поскромнее – глядишь, и не случилось бы проверок, а потом тщательных разбирательств, выявивших, конечно, скверну, но и задевших многих невиновных спортсменов.

Не секрет, что инициаторов процесса из WADA и МОК еще на первых этапах разочаровала реакция официальных лиц российского спорта. У нас так и не признали наличие проблемы, о которой «там» трубят вот уже несколько лет, — и склонны лишь кивать на происки отдельных недоброжелателей.

Не было сказано ничего вразумительного и во вторник – в очередной «черный день» российского спорта. Руководители, начальники, боссы не созвали экстренную пресс-конференцию, не дали ответ о происходящем обществу, не ушли в отставку – значит, не чувствуют ответственности и не признают своей вины. Все прошло буднично. А настоящие эмоции надежно спрятали массивные двери просторных кабинетов минспорта и ОКР.

В конце 2016 – начале 2017 годов российские федерации по видам спорта, еще не ведая, какие удары их ждут впереди, утверждали и предавали огласке медальные планы на ОИ-2018: любимое занятие наших чиновников от спорта во все времена.

Например, биатлон собирался показать результат «не хуже, чем в Сочи» (1-2-1. – «Газета.Ru»), сани – завоевать три медали любого достоинства. Несколько месяцев спустя все эти прикидки и расчеты можно было смело отправлять в утиль.

Как и многие прогнозы итогового расклада стран, регулярно подготавливаемые аналитическими компаниями. В одной из таких виртуальных таблиц от 1 ноября с 35 медалями первенствовала Германия, а Россия финишировала на восьмом месте (21 наград).

По положению дел на сегодня «Олимпийские атлеты из России» с вероятностью 90% не выполнит и этот, весьма скромный прогноз.

Одно «золотишко» способна зацепить у нас Медведева, Загитова, а то и – если не пойдет у прим – Мария Сотскова. Победа хоккеистов в отсутствие игроков НХЛ тоже видится вполне достижимой. Способен приятно удивить кто-то из мужчин-саночников: Семен Павличенко у нас чемпион мира, Роман Репилов – действующий серебряный призер и обладатель Хрустального глобуса. Оба через раз попадают в «призы» на этапах КМ.

Чуть менее очевидны, но не несбыточны перспективы сноубордистов, пусть параллельный слалом (там Вик Уайлд одержал одну из своих двух побед) и удален уже из олимпийской программы. Помимо натурализованного американца по-прежнему в строю (и периодически – в ударе) опытные Екатерина Тудегешева с Аленой Заварзиной, Андрей Соболев, плюс когорта хорошей молодежи.

К слову, сноуборд и горные лыжи остаются едва ли не единственными видами, откуда еще не были «выдернуты» спортсмены – в том числе участники Сочи-2014.

С минимальными потерями пока идет фристайл: зато здесь в текущем сезоне вспыхнул лыжный акробат Максим Буров, уже выигравший пару этапов и общий зачет КМ.

Конкуренты у него на ОИ, правда, самые серьезные.

В общем, очертания трех побед «как в Ванкувере» прослеживаются и в сегодняшней обстановке с «раздербаненной» сборной. Другое дело, на фоне всех событий спортивный результат россиян неизбежно отойдет в Пхенчхане на второй план. Всех в первую очередь будет интересовать происходящее рядом: флаги, гимны, национальные символы. И допинг, конечно. О нем будут спрашивать всех и вся.

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