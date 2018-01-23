Зе — бест: россиянка влюбилась в легионера «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш готовится ко второй части сезона в компании обворожительной россиянки, укравшей сердце, на секундочку, женатого футболиста сборной Кабо-Верде у его нынешней семьи.

По сообщениям ряда СМИ, вместе со своей новой избранницей 26-летний Зе Луиш посетил первый тренировочный сбор красно-белых, который проходил в ОАЭ с 9 по 22 января.

Публикация от LESYA (@alesenka_lesenka) Дек 25, 2017 at 3:21 PST

Достоверно об этом не известно, однако в правдивости факта романа футболиста и российской девушки сомневаться не приходится --

Алеся (а именно так зовут теперешнюю любовь африканца) в ходе ее совместного с Зе отдыха в теплых краях щедро делилась со множественными подписчиками короткими видео в Instagram stories, доказывающими верность догадок прессы.

Стоит отметить, что Зе Луиш не просто женат. У спортсмена и его супруги Рафаэлы также есть два ребенка — сын Лео и дочь Мия, по рассказам самого нападающего, имеющая серьезные проблемы со здоровьем.

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«У нее очень серьезная проблема, она проходит лечение в Португалии, — рассказывал игрок «Спартака» в ноябре. — Видел ее пару дней назад — она бьется, но ей очень тяжело. Сейчас ситуация не такая опасная, хотя поначалу все было плохо. Я даже думал уехать из России».

«К сожалению, проблема полностью не решена, хоть дочке и стало лучше. И я продолжаю верить, что она окончательно поправится.

Каждый месяц до достижения семи лет ей нужно проходить специальное обследование. Это одна из причин, почему она не со мной в России»,

— пояснил футболист в интервью «Чемпионат.com».

Согласно некоторой информации, после завершения первой части сезона Зе Луиш сразу же отправился именно к дочке и сыну в Португалию, однако пробыл со своими детьми не очень долго и впоследствии вместе с Алесей полетел в Рио-де-Жанейро, где провел Рождество и Новый год.

При этом в день католического праздника спортсмен в своем инстаграме опубликовал крайне грустный пост с фотографией Мии и Лео, в котором выразил сожаление по поводу невозможности пребывания рядом с ними в этот момент.

«С Рождеством, мои любимые, я сейчас так далеко от вас… Придут лучшие дни…»

– написал под снимком уроженец Кабо-Верде.

В свою очередь Алеся, в Москве занимающаяся обучением танцам в собственной хореографической школе, в ходе бразильского вояжа наслаждалась местными красотами, а также признавалась, что скучает по борщу и пюре с котлетами.

«Тут, конечно, очень хорошо, но как только я приеду в Москву, то пойду в ресторан и возьму себе борщ, а также пюре с котлетами»,

— делилась они с подписчиками.

А уже по окончании отпуска пара синхронно выложила в своих аккаунтах одно и то же фото, окончательно сняв все вопросы относительно их отношений.

К тому снимку девушка добавила короткое видео, на котором она идет за руку с Зе Луишем, а в завершении ролика еще и тянется к нему за поцелуем.

Публикация от LESYA (@alesenka_lesenka) Янв 17, 2018 at 5:18 PST

Любопытно, что совсем недавно в прессе всерьез обсуждался возможный скорый отъезд форварда «Спартака» из России.

Статным бомбардиром среди прочих интересовался представитель Английской футбольной премьер-лиги «Брайтон», который якобы был готов выложить за него «кругленькую» сумму — аж €20 млн.

Однако трансфер так в итоге и не состоялся — и произошло это, согласно СМИ, именно из-за отказа самого игрока.

Остается лишь догадываться, забраковал сделку футболист сугубо из спортивных побуждений или же на это он пошел в том числе и ради своей новой девушки.

Добавим, что цвета действующих чемпионов России Зе Луиш защищает с 2015 года.

Являясь нападающим, форвард забивает крайне мало мячей, компенсируя это, впрочем, едва ли не образцовой по меркам России игрой в подыгрыше

(аж шесть результативных передач в этом чемпионате страны при всего двух голах), что делает атаку команды Массимо Карреры куда более вариативной.

Именно в составе спартаковцев Зе и добился своего первого более-менее серьезного трофея в карьере — в минувшем мае красно-белые впервые за долгие годы стали сильнейшей командой РФПЛ, а спустя пару месяцев закрепили долгожданный успех еще и победой в Суперкубке.

В этом сезоне дела у москвичей пока что складываются чуть сложнее — после провального старта клуб ближе к зиме сумел набрать отличный ход и даже догнал принципиальных конкурентов из «Зенита», которых ранее практически все эксперты успели окрестить будущими чемпионами, однако все же завершил первую часть чемпионата с не самым приятным восьмиочковым отставанием от лидирующего «Локомотива», отыграть которое Зе Луишу и компании, очевидно, будет нелегко.

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