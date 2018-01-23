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Скандал в Норвегии: суперзвезда ушла из-за интимных фото

Гандболистка отказалась от сборной из-за украденных интимных фото

Гандболистка Нора Мерк Sportowefakty
Гандболистка Нора Мерк

Звезда женской сборной Норвегии по гандболу Нора Мерк отказалась от выступлений за национальную команду из-за украденных у нее интимных фотографий. По мнению спортсменки, поспособствовать «сливу» приватных снимков могли именно «подруги» по сборной.

Одна из лучших гандболисток современности Нора Мерк отказалась от выступлений за сборную Норвегии по причине украденных у нее интимных фотографий.

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По некоторой информации, в «сливе» своих частных снимков гандбольная звезда обвиняет некоторых членов национальной команды, при этом утверждая, что в норвежской федерации не хотят давать ход разбирательству по этому делу.

«Федерация была уведомлена о том, что я рассматриваю свое будущее в национальной команде. Не знаю, хочу ли я быть частью профсоюза, который защищает коллег, сделавших подобные вещи, больше, чем меня»,

— передает слова 26-летней Мерк NRK.

Примечательно, что часть обвинений Норы подтвердили и в гандбольной ассоциации страны, назвав правдой нахождение части фото у игроков сборной, однако подчеркнули, что вина этих спортсменок в распространении интимных кадров не была хоть как-то доказана.

Напомним, что впервые о желании Мерк уйти из сборной стало известно в ноябре минувшего года, когда о случившемся поведала сама гандболистка.

По ее словам, кража фотографий со смартфона с последующей публикацией снимков произошла еще в начале осени — однако первое время Нора пыталась скрывать неприятную действительность от общественности, что доставляло ей огромные психологические трудности.

«Моя жизнь сильно изменилась. Я отгородилась ото всех, мое чувство собственного достоинства растворилось. Каждый день был утомительным. В этом сейчас трудно признаться. Я не думаю, что люди осознают, что они делают с человеком»,

— приводит слова спортсменки Marca.

«Я привыкла к тому, что люди меня постоянно обсуждают, но они говорят о моей игре и моих действиях на гандбольной площадке, — добавила она. — Однако вмешательство в личную жизнь в такой преступной форме заставляет меня чувствовать себя неуверенно и испуганно».

В то же время о полном прекращении карьеры Нора, согласно ее же словам, не думала даже в наиболее трудные моменты переживаний по поводу «слива» частных фотографий.

«Когда это случилось, я сразу захотела купить билет на самолет, улететь на другой конец света и остаться там до Рождества. Однако я сразу осознала, что, если я сбегу, то злоумышленник победит, а я не хочу, чтобы что-либо остановило меня на пути к своей мечте — стать лучшей гандболисткой мира.

Правда, мне необходимо время, чтобы прийти в себя и вернуться в привычное жизненное русло. Я собираюсь забыть этот эпизод на площадке и приложу максимум усилий, чтобы продолжить играть как раньше»,

— пообещала норвежка.

Под вопросом в ноябре оставалась лишь дальнейшая карьера представительницы венгерского клуба «Дьор» в сборной страны. И особенно — ее поездка на чемпионат мира в Германии, старт которого был запланирован на декабрь.

В итоге Мерк все-таки решила отправиться на планетарное первенство, которое она ранее уже выигрывала, принеся национальной команде немало пользы. В частности --

Нора стала главным героем четвертьфинального матча с россиянками, в котором в одиночку забила немногим меньше соперниц вместе взятых: девять против 17-и.

С активной помощью соотечественниц Мерк попросту уничтожила российскую сборную +17, нанеся оппоненткам крупнейшее поражении в их истории на крупных турнирах.

Впрочем, добиться итоговой победы на ЧМ-2017 Норе и компании все же не удалось: пробившись в финал, норвежки уступили там в упорной борьбе француженкам (21:23).

Причем сама спортсменка в решающем поединке вновь была сверхполезна — ее семь забитых мячей до последнего не позволяли «трехцветным» расслабиться в борьбе за желанный трофей.

Отметили старания Мерк и организаторы турнира, несмотря на поражение в финале норвежек, наградившие Нору включением в символическую сборную первенства.

Кроме того, девушка стала лучшим бомбардиром соревнований, превратив 97 бросков по чужим воротам в 66 очков для своей команды.

Добавим, что Мерк является трехкратной чемпионкой Европы, а также триумфатором чемпионата мира — и в ближайшие несколько лет не сможет пополнить свою коллекцию еще не завоеванным международным трофеем.

К возвращению в сборную Нору, возможно, подтолкнет отсутствие в ее реноме звания олимпийской чемпионки — к одной из главных побед в жизни спортсменка была близка два года назад в бразильском Рио, однако на пути Мерк встали все те же россиянки, одолевшие норвежек со счетом 38:37, а затем добившиеся победы и в финале над Францией (22:19).

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