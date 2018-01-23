Скандал в Норвегии: суперзвезда ушла из-за интимных фото

Одна из лучших гандболисток современности Нора Мерк отказалась от выступлений за сборную Норвегии по причине украденных у нее интимных фотографий.

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По некоторой информации, в «сливе» своих частных снимков гандбольная звезда обвиняет некоторых членов национальной команды, при этом утверждая, что в норвежской федерации не хотят давать ход разбирательству по этому делу.

«Федерация была уведомлена о том, что я рассматриваю свое будущее в национальной команде. Не знаю, хочу ли я быть частью профсоюза, который защищает коллег, сделавших подобные вещи, больше, чем меня»,

— передает слова 26-летней Мерк NRK.

Примечательно, что часть обвинений Норы подтвердили и в гандбольной ассоциации страны, назвав правдой нахождение части фото у игроков сборной, однако подчеркнули, что вина этих спортсменок в распространении интимных кадров не была хоть как-то доказана.

Напомним, что впервые о желании Мерк уйти из сборной стало известно в ноябре минувшего года, когда о случившемся поведала сама гандболистка.

По ее словам, кража фотографий со смартфона с последующей публикацией снимков произошла еще в начале осени — однако первое время Нора пыталась скрывать неприятную действительность от общественности, что доставляло ей огромные психологические трудности.

«Моя жизнь сильно изменилась. Я отгородилась ото всех, мое чувство собственного достоинства растворилось. Каждый день был утомительным. В этом сейчас трудно признаться. Я не думаю, что люди осознают, что они делают с человеком»,

— приводит слова спортсменки Marca.

«Я привыкла к тому, что люди меня постоянно обсуждают, но они говорят о моей игре и моих действиях на гандбольной площадке, — добавила она. — Однако вмешательство в личную жизнь в такой преступной форме заставляет меня чувствовать себя неуверенно и испуганно».

В то же время о полном прекращении карьеры Нора, согласно ее же словам, не думала даже в наиболее трудные моменты переживаний по поводу «слива» частных фотографий.

«Когда это случилось, я сразу захотела купить билет на самолет, улететь на другой конец света и остаться там до Рождества. Однако я сразу осознала, что, если я сбегу, то злоумышленник победит, а я не хочу, чтобы что-либо остановило меня на пути к своей мечте — стать лучшей гандболисткой мира.

Правда, мне необходимо время, чтобы прийти в себя и вернуться в привычное жизненное русло. Я собираюсь забыть этот эпизод на площадке и приложу максимум усилий, чтобы продолжить играть как раньше»,

— пообещала норвежка.

Под вопросом в ноябре оставалась лишь дальнейшая карьера представительницы венгерского клуба «Дьор» в сборной страны. И особенно — ее поездка на чемпионат мира в Германии, старт которого был запланирован на декабрь.

В итоге Мерк все-таки решила отправиться на планетарное первенство, которое она ранее уже выигрывала, принеся национальной команде немало пользы. В частности --

Нора стала главным героем четвертьфинального матча с россиянками, в котором в одиночку забила немногим меньше соперниц вместе взятых: девять против 17-и.

С активной помощью соотечественниц Мерк попросту уничтожила российскую сборную +17, нанеся оппоненткам крупнейшее поражении в их истории на крупных турнирах.

Впрочем, добиться итоговой победы на ЧМ-2017 Норе и компании все же не удалось: пробившись в финал, норвежки уступили там в упорной борьбе француженкам (21:23).

Причем сама спортсменка в решающем поединке вновь была сверхполезна — ее семь забитых мячей до последнего не позволяли «трехцветным» расслабиться в борьбе за желанный трофей.

Отметили старания Мерк и организаторы турнира, несмотря на поражение в финале норвежек, наградившие Нору включением в символическую сборную первенства.

Кроме того, девушка стала лучшим бомбардиром соревнований, превратив 97 бросков по чужим воротам в 66 очков для своей команды.

Добавим, что Мерк является трехкратной чемпионкой Европы, а также триумфатором чемпионата мира — и в ближайшие несколько лет не сможет пополнить свою коллекцию еще не завоеванным международным трофеем.

К возвращению в сборную Нору, возможно, подтолкнет отсутствие в ее реноме звания олимпийской чемпионки — к одной из главных побед в жизни спортсменка была близка два года назад в бразильском Рио, однако на пути Мерк встали все те же россиянки, одолевшие норвежек со счетом 38:37, а затем добившиеся победы и в финале над Францией (22:19).

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