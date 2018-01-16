«Меня сняли исподтишка и продали видео»

Дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся вновь оказалась в центре внимания в связи с откровенными высказываниями прессе. В интервью изданию «Татлер» 19-летняя Кафельникова рассказала о причинах депрессии и скандальных поступков в последние годы.

«После предательства школьной подруги в Лондоне я подумала: «Зачем людям чувства, если они причиняют такую боль?» Меня отправили к психологу. Он диагностировал депрессию и анорексию.

Приехав в Москву на каникулы, я познакомилась с золотой молодежью. Меня приняли. Я больше не казалась себе гадким утенком», — вспоминает модель.

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Однако и в Москве Кафельникова столкнулась с не лучшим поведением друзей и снова уехала в Англию.

«После расставания с Никитой Новиковым меня снова стало засасывать в депрессию. Однажды мне предложили выпить. Один бокал, второй. После третьего я начала рыдать, рассказала все, что со мной произошло.

Подруга сняла меня исподтишка и продала видео за 30 тыс. журналу. Я снова сбежала в Лондон»,

— сказала Кафельникова.

A post shared by Алеся Кафельникова (@kafelnikova_a) on Dec 31, 2017 at 6:28am PST

Алеся также рассказала о своем романе с известным рэпером Глебом Голубиным, выступающим под псевдонимом Фараон.

«Тогда же я наткнулась на песню Фараона, подписалась на Глеба в «Инстаграме», отправила в «директе» сердечки. Мы стали переписываться. Папины друзья отрицательно отнеслись к нашему роману. Говорили: «Он ужасный. Матерится, поет про наркотики». Как можно судить о человеке, не зная его? Он никогда со мной не матерился, и я никогда не видела его употребляющим», — заявила дочь теннисиста.

Но отношения длились недолго, и модель снова оказалась в тяжелом психическом состоянии.

«Отец поставил меня перед выбором: или он, или бойфренд. Я собрала вещи и переехала к Глебу. Папа заблокировал мои карты и забрал водителя.

Три недели я жила в эйфории. На мероприятии я встретила Аркадия Новикова с женой. Мне захотелось написать Никите, мол, видела твоих родителей. Сообщение увидел Глеб. Он попросил меня собрать вещи и уехать к маме. Боль разрывала меня», — поделилась своими переживаниями девушка.

Напоследок Кафельникова вспомнила эпизод про то, как оказалась в реанимации, о чем летом прошлого года рассказывал ее отец.

«Четыре часа дня, Патрики, я без телефона, сумки и без памяти. Дошла до бутика Edem, попросила вызвать мне такси.

Я очнулась дома: в руке торчала капельница.

Меня еле откачали, изо рта шла пена. Мне было все равно», — заключила Кафельникова.

A post shared by Алеся Кафельникова (@kafelnikova_a) on Aug 4, 2017 at 1:35am PDT

Напомним, что в июле 2017 года в твиттере Евгения Кафельникова появилась запись: «Я попал в «ад»! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл».

Еще через несколько часов Евгений опубликовал еще один пост.

«Я отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю»,

— написал экс-теннисист.

Откровенные высказывания Кафельникова относились к его дочери, которая попала в реанимацию.

19-летняя модель давно имеет скандальную репутацию. В 17 лет она назвала пассажиров эконом-класса самолета «людишками», а в конце 2016 года призналась в том, что ненавидит Россию.

«Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться.

Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию? Конечно, я ненавижу Россию.

Я хочу, чтобы моя страна гордилась мной, но вы не гордитесь мной, а только сплетничаете! Я не люблю российскую ментальность: люди заботятся больше о себе, чем о других. Если ты звезда, тебя ненавидят, тебя не любят, о тебе сплетничают», — написала в своем инстаграме модель.

Слова Алеси вызвали мгновенную реакцию ее соотечественников — буквально за считанные часы ее аккаунты в социальных сетях заполонили гневные комментарии с обвинениями в глупости, предательстве родины и угрозами.

Впоследствии модель принесла извинения за свои слова, а также отметила, что «любит Россию и переживает за все происходящее в стране».

Напомним, что Евгений Кафельников остается самым титулованным теннисистом в истории России. Он первым из россиян выиграл турнир Большой шлема в одиночном разряде. Триумф пришел в 1996 году на Открытом чемпионате Франции. Свою вторую победу на ТБШ теннисист одержал в 1999 году на австралийских кортах в Мельбурне. В том же году Кафельников поднялся на первое место в рейтинге ATP. В 2000-м спортсмен победил на Олимпийских играх в Сиднее в одиночном разряде.

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