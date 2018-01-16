«Меня сняли исподтишка и продали видео»

Курсы валют$ 56.53 (-0.027) 69.25 (-0.12)
title=''
Нужда заела: как выживают россияне за чертой бедности
title=''
Резня в Перми:
что довело до трагедии

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
23:00
БетисЛеганес
3:2
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер ЮнайтедСток Сити
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Бостон БрюинзДаллас Старз
2:3 (ОТ)
закончен
23:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
3:1
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
1:4
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Айлендерс
4:5 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
16:30
Астана ВЭФ
67:53
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:30
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
107:118
закончен
21:00
Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
117:111
закончен
22:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
95:104
закончен
23:00
Атланта ХоуксСан-Антонио Спёрс
102:99
закончен
23:00
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
104:119
закончен
23:30
Чикаго БуллзМайами Хит
119:111
закончен
01:30
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
123:114
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
95:88
закончен
04:00
Кливленд КавальерсГолден Стэйт Уорриорз
108:118
закончен
05:00
Юта ДжазИндиана Пэйсерс
94:109
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
113:102
закончен
Теннис / Открытый чемпионат Австралии. 1-й круг
04:30
Татьяна Мария (Германия) — Мария Шарапова (Россия) 1:6 4:6
закончен
Франция / Лига 1
21:00
БордоКан
0:2
закончен
21:00
МарсельСтрасбург
2:0
закончен
23:00
МонакоНицца
2:2
закончен
Кубок Англии
22:45
Лестер СитиФлитвуд Таун
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:00
АвангардМеталлург Мг
3:4 (ОТ)
закончен
17:00
АвтомобилистСибирь
1:4
закончен
17:00
ЮграТрактор
0:4
закончен
18:00
ЛадаБарыс
4:3 (ОТ)
закончен
19:00
ЛокомотивАдмирал
1:3
закончен
19:00
СеверстальТорпедо
3:4 (Б)
закончен
19:30
Динамо МнАмур
0:2
закончен
19:30
СКАСпартак
4:1
закончен
19:30
Динамо МКуньлунь Ред Стар
5:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсСент-Луис Блюз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзДаллас Старз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Реджо-Эмилия
69:71
закончен
20:00
Локомотив-Кубань Цедевита
69:64
закончен
20:15
Галатасарай Гран Канария
86:108
закончен
Евролига
21:00
Црвена Звезда Химки
70:79
закончен
22:00
Олимпиакос Маккаби Т-А
94:64
закончен
22:00
Бамберг Жальгирис
93:86
закончен
22:30
Валенсия Барселона
81:76
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:30
Бостон СелтиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
не начался
Кубок Испании
21:00
Атлетико МСевилья
не начался
21:00
ВаленсияАлавес
не начался
23:00
ЭспаньолБарселона
не начался
Франция / Лига 1
21:00
АмьенМонпелье
не начался
21:00
АнжеТруа
не начался
21:00
ГенгамЛион
не начался
21:00
ЛилльРенн
не начался
21:00
МетцСент-Этьен
не начался
21:00
ТулузаНант
не начался
23:00
ПСЖДижон
не начался
Кубок Англии
22:45
ЧелсиНорвич Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевВитязь
не начался
19:30
Ак БарсЙокерит
не начался
19:30
НефтехимикЦСКА
не начался
19:30
ХК СочиСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
06:00
Анахайм ДаксПиттсбург Пингвинз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Анадолу Эфес
не начался
20:45
Фенербахче Панатинаикос
не начался
22:45
Олимпия Милан Уникаха
не начался
22:45
Реал Мадрид Баскония
не начался
Еврокубок
20:15
Дарушшафака Альба
не начался
21:30
Бавария Зенит
не начался
21:30
Будучность Доломити Энергия
не начался
22:30
Ауксилиум Торино Летувос Ритас
не начался
22:45
АСВЕЛ Лимож
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Бруклин НетсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Торонто РэпторсДетройт Пистонс
не начался
04:00
Чикаго БуллзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Милуоки БаксМайами Хит
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
не начался

«Меня сняли исподтишка и продали видео»

Алеся Кафельникова рассказала о депрессии и сложных отношениях с отцом

Алеся Кафельникова Инстаграм Алеси Кафельниковой
Алеся Кафельникова

Дочь самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся откровенно рассказала о своих проблемах в последние годы, причинах депрессии и скандальных поступках, а также вспомнила, как попала в реанимацию.

Дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся вновь оказалась в центре внимания в связи с откровенными высказываниями прессе. В интервью изданию «Татлер» 19-летняя Кафельникова рассказала о причинах депрессии и скандальных поступков в последние годы.

«После предательства школьной подруги в Лондоне я подумала: «Зачем людям чувства, если они причиняют такую боль?» Меня отправили к психологу. Он диагностировал депрессию и анорексию.

Приехав в Москву на каникулы, я познакомилась с золотой молодежью. Меня приняли. Я больше не казалась себе гадким утенком», — вспоминает модель.

Реклама

Однако и в Москве Кафельникова столкнулась с не лучшим поведением друзей и снова уехала в Англию.

«После расставания с Никитой Новиковым меня снова стало засасывать в депрессию. Однажды мне предложили выпить. Один бокал, второй. После третьего я начала рыдать, рассказала все, что со мной произошло.

Подруга сняла меня исподтишка и продала видео за 30 тыс. журналу. Я снова сбежала в Лондон»,

— сказала Кафельникова.

Алеся также рассказала о своем романе с известным рэпером Глебом Голубиным, выступающим под псевдонимом Фараон.

«Тогда же я наткнулась на песню Фараона, подписалась на Глеба в «Инстаграме», отправила в «директе» сердечки. Мы стали переписываться. Папины друзья отрицательно отнеслись к нашему роману. Говорили: «Он ужасный. Матерится, поет про наркотики». Как можно судить о человеке, не зная его? Он никогда со мной не матерился, и я никогда не видела его употребляющим», — заявила дочь теннисиста.

Но отношения длились недолго, и модель снова оказалась в тяжелом психическом состоянии.

«Отец поставил меня перед выбором: или он, или бойфренд. Я собрала вещи и переехала к Глебу. Папа заблокировал мои карты и забрал водителя.

Три недели я жила в эйфории. На мероприятии я встретила Аркадия Новикова с женой. Мне захотелось написать Никите, мол, видела твоих родителей. Сообщение увидел Глеб. Он попросил меня собрать вещи и уехать к маме. Боль разрывала меня», — поделилась своими переживаниями девушка.

Напоследок Кафельникова вспомнила эпизод про то, как оказалась в реанимации, о чем летом прошлого года рассказывал ее отец.

«Четыре часа дня, Патрики, я без телефона, сумки и без памяти. Дошла до бутика Edem, попросила вызвать мне такси.

Я очнулась дома: в руке торчала капельница.

Меня еле откачали, изо рта шла пена. Мне было все равно», — заключила Кафельникова.

Напомним, что в июле 2017 года в твиттере Евгения Кафельникова появилась запись: «Я попал в «ад»! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл».

Еще через несколько часов Евгений опубликовал еще один пост.

«Я отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю»,

— написал экс-теннисист.

Откровенные высказывания Кафельникова относились к его дочери, которая попала в реанимацию.

19-летняя модель давно имеет скандальную репутацию. В 17 лет она назвала пассажиров эконом-класса самолета «людишками», а в конце 2016 года призналась в том, что ненавидит Россию.

«Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться.

Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию? Конечно, я ненавижу Россию.

Я хочу, чтобы моя страна гордилась мной, но вы не гордитесь мной, а только сплетничаете! Я не люблю российскую ментальность: люди заботятся больше о себе, чем о других. Если ты звезда, тебя ненавидят, тебя не любят, о тебе сплетничают», — написала в своем инстаграме модель.

Слова Алеси вызвали мгновенную реакцию ее соотечественников — буквально за считанные часы ее аккаунты в социальных сетях заполонили гневные комментарии с обвинениями в глупости, предательстве родины и угрозами.

me, every 10 minutes: ok so i need attention

A post shared by Алеся Кафельникова (@kafelnikova_a) on

Впоследствии модель принесла извинения за свои слова, а также отметила, что «любит Россию и переживает за все происходящее в стране».

Напомним, что Евгений Кафельников остается самым титулованным теннисистом в истории России. Он первым из россиян выиграл турнир Большой шлема в одиночном разряде. Триумф пришел в 1996 году на Открытом чемпионате Франции. Свою вторую победу на ТБШ теннисист одержал в 1999 году на австралийских кортах в Мельбурне. В том же году Кафельников поднялся на первое место в рейтинге ATP. В 2000-м спортсмен победил на Олимпийских играх в Сиднее в одиночном разряде.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».