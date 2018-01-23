«Решение МОК шокировало Россию»

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участию в Олимпийских играх — 2018 целый ряд российских спортсменов, которые, как ожидалось, будут все-таки приглашены в Пхенчхан – в их числе оказались лидеры сборных по биатлону и лыжным гонкам Антон Шипулин и Сергей Устюгов соответственно, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, а также пятеро отечественных хоккеистов.

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О причинах подобного шага МОК пока что не сообщил, однако в СМИ отмечается, что связан недопуск этих спортсменов с результатами допинг-тестов россиян в Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015, которые ранее были переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Очевидно, что

данные отстранения серьезно бьют по шансам «Олимпийских атлетов из России» на более-менее высокие позиции в общекомандном медальном зачете — по сути едва ли не каждая из новых жертв МОК имела реальные шансы попасть на пьедестал в Южной Корее.

Впрочем, даже при нынешних вводных без медалей ОАР остаться попросту не могут — по-прежнему незыблемыми кажутся позиции фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, все таким же мощнейшим (в сравнении с конкурентами) выглядит состав российской хоккейной сборной, плюс вполне реальны победы/медали в санном спорте и на горнолыжных трассах.

К сожалению, очень сильно пострадал отечественный биатлон, и без внешних вмешательств в последнее время переживающий нелегкие времена – так, до участия в Играх-2018 были допущены лишь Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.

По мнению бывшего старшего тренера сборной России по биатлону Александра Селифонова, в результате очередных санкций МОК в отношении отечественного спорта шансы биатлонной команды на успех в Пхенчхане стали маленькими.

«Все плохо. И шансы у нашей биатлонной сборной теперь маленькие», — заявил он в интервью «Газете.Ru».

Специалист также признался, что его не удивил недопуск Шипулина, пожалуй, главной звезды современного российского биатлона.

«Ожидал ли, что Шипулина не допустят до Игр-2018? Антон — сильный биатлонист, естественно, что его не должны были допустить. То есть отстранения, на мой взгляд, происходят по принципу «сначала сильные, далее – по остаточному принципу, — сказал он. — Что касается возможного недопуска вообще всех российских участников Сочи-2014 вне зависимости от вида спорта, то такой сценарий мне видится нереальным».

В свою очередь призер Олимпиады-2006 в лыжных гонках Иван Алыпов призвал представителей СМИ более четко формулировать высказывания по актуальной теме, дабы не принижать «чистых» российских спортсменов.

«Многие СМИ вводят общественность в заблуждение, говоря о том, что Международный олимпийский комитет отстранил Шипулина и прочих от Пхенчхана — спортсменов просто не пригласили на свои Олимпийские игры.

И мне кажется, что это очень важно — правильно подбирать формулировки. Наших биатлонистов нет в списке приглашенных в Южную Корею, но им не запрещали там участвовать — их попросту туда не позвали.

Как я к этому отношусь? Этот многосерийный триллер длится уже достаточно давно, и новую его часть, наверное, все-таки нельзя назвать неожиданностью — да, мы немного расслабились после того, как МОК все же допустил россиян до Игр-2018, появилось ощущение, что наконец-таки все закончилось. Но нет — вот вам «вишенка на торте».

Кроме того, Алыпов выразил мнение, что до Пхенчхане не допустят вообще ни одного участника Игр в Сочи.

«Честно говоря, у меня есть подозрения, что ни один из причастных к Олимпиаде в Сочи — ни спортсмены, ни тренеры, ни специалисты, ни врачи, ни даже смазчики лыж — не будет приглашен в Пхенчхан»,

— сказал эксперт.

«Будет ли эта история продолжена и после Олимпиады в Южной Корее? Мне кажется, что здесь все циклично — она потеряет в актуальности по окончании Пхенчхана, а уже ближе к началу летних Игр в Токио в 2020 году вновь наберет всю свою мощь, если, конечно, не будут предприняты правильные меры со стороны наших руководителей», — заключил лыжник.

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский, обсуждая потери команды Олега Знарка, заявил, что недопуск пятерых российских игроков (Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова) вряд ли скажется на статусе фаворита отечественного коллектива, при этом подчеркнув, что ему очень жаль неприглашенных спортсменов.

«Не думаю, что из-за недопуска этих четырех игроков шансы на победу сборной России в хоккейном турнире в Пхенчхане станут меньше — выигрывает ведь всегда именно команда, плюс у нас есть много равноправных хоккеистов, способных достойно выступить. Другое дело, что очень обидно за ребят — их вдруг выбрали ни с того ни с сего, ведь хоккей, пожалуй, является одним из самых чистых видов спорта, и никогда никаких проблем с допингом на Олимпиадах не было.

Трудно было ожидать, что вся эта история с отстранениями коснется и хоккея. Впрочем, сейчас вообще всего нужно ждать

— приходит какая-то необоснованная информация, и не понятно, из чего она берется и каким образом доказывается. Без фактов, без чего-то еще. Не понять, откуда это все берется в головах членов МОК, чтобы все так делать», — признался Каменский.

Серебряный призер Олимпиады-1998 Олег Овсянников, отвечая на вопрос об очередном «черном дне» для российского спорта, назвал недопуск Букина и Соловьева, на данный момент выступающих в парах с Александрой Степановой и Федором Климовым соответственно, шоком.

«Для меня это шок, — сказал эксперт. — И мне почему-то кажется, что это не самое последнее решение. Я просто жутко возмущен, считаю, все это наигранно и сделано специально».

Он также отметил, что отстраненные спортсмены, скорее всего, не успеют оспорить решение МОК в Спортивном арбитражном суде (CAS) из-за недостатка времени.

«Для этого очень мало времени осталось, так как уже приближается последний срок — и за считанные дни вряд ли удастся что-то сделать, — подчеркнул Овсянников. — Плюс в данном случае непонятна мотивация — зачем вообще МОК так делает, отстраняя без объяснений.

То есть кого хочу, того люблю, кого не хочу, того не люблю получается.

И если по Столбовой еще хоть как-то можно понять — ей, видимо, за Сочи мстят, то вот про Букина, которого не было на Играх-2014, вообще загадка.

Я боюсь, что еще и до Екатерины Бобровой дотянутся — мне кажется, ей не простят тот мельдоний, который был в 2016 году.

Естественно, я всего этого не знаю — просто очень опасаюсь, что будут еще отстранения. Я действительно жутко возмущен. Надеюсь, что наша федерация уже наконец-то серьезно вступится в вопрос — пора уже это делать. Потому что ребят мне попросту жалко, я их всех люблю, передаю им свой «респект», призываю их держаться до последнего. Я на их стороне, и на стороне тренеров ребят», — заявил он.

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