Еще моложе: Загитовой наступают на пятки

Российские любители фигурного катания уже многие годы упиваются успехами отечественных спортсменок на международной арене. Все началось в олимпийском 2014 году, когда Юлия Липницкая выиграла в январе чемпионат Европы, а Аделина Сотникова неожиданно победила непререкаемого лидера женского одиночного катания Ким Юн А из Южной Кореи.

Уже почти четыре года россиянки не проигрывают на крупных международных соревнованиях.

Последний раз представительница другой страны завоевала золото у девушек в марте 2014 года на чемпионате мира. Тогда успех отпраздновала японка Мао Асада. Но надо отметить, что в том турнире не приняли участие ни Сотникова, ни Ким Юн А. С тех пор континентальные и мировые первенства, а также финал Гран-при неизменно покорялись российским фигуристкам.

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Многие переживали из-за того, что Сотникова, выиграв Олимпиаду, больше не добилась серьезных успехов, но, как оказалось, очередь на статус лучшей фигуристки России и мира была очень длинной, и даже проблемы Липницкой не остановили триумфальную поступь российских девушек по планете.

Для поклонников фигурного катания в стране картина выглядит радужной и оптимистичной —

на наших глазах почти каждый год появляются новые сильные фигуристки, не подпускающие к себе никого в мире.

Однако не стоит забывать и про то, что фигурное катание — индивидуальный вид спорта, и каждому спортсмену хотелось бы, чтобы его карьера продлилась как можно дольше.

Увы, но непререкаемое мировое лидерство имеет свои побочные эффекты. Прежде всего, это высочайшая конкуренция, в результате которой и растет общий уровень катания в стране. Другим следствие такой конкуренции становится короткий век фигуристки, что болельщики могли не раз наблюдать за последние четыре года. Более того, это происходит не только на взрослом, но и на детском уровне — среди 12-ти и 13-летних девочек, которых уже заранее готовят к как можно более раннему переходу во взрослые. В идеале в 15 лет — минимальный разрешенный ISU возраст, в котором фигуристка может выступать на взрослых соревнованиях под эгидой международной федерации.

Когда Сотникова выигрывала в Сочи, Медведевой было 14 лет и два месяца, но уже тогда и тренеры, и национальная федерация фигурного катания знали, что талантливая спортсменка в конце года уйдет из юниоров, так как переросла общий уровень своей возрастной группы.

Дальнейшая карьера Евгении всем известна. Она моментально сместила с трона чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву, чья карьера с тех пор пошла под откос: сегодня подопечная Алексея Мишина не отбирается в сборную страны, а в серии Гран-при выступает неудачно.

Уже сейчас появился целый ряд девушек, которые выпали из первой обоймы, так как за ними выстроилась длинная очередь голодных до успехов более молодых спортсменок.

Если вернуться в начало, то Липницкая и Сотникова как раз начали эту тенденцию. Если Сотникова после Сочи практически перестала выступать по личным причинам, то Юлия оказалась подвержена многочисленным травмам и в прошлом году приняла решение завершить карьеру в возрасте 19 лет.

В этом году болельщики уже начали постепенно забывать Елену Радионову и Анну Погорилую. А еще в сезоне-2016/17 обе девушки выступали на самом высоком уровне и постоянно выигрывали медали.

Но предолимпийская лихорадка сказалась на спортсменках. Погорилая летом получила травму, пытаясь еще более усложнить свою программу, а осенью повреждение усугубилось из-за падения, что поставило крест на надеждах Анны выступить на Олимпйиских играх.

Причины неудач Радионовой понять сложнее. К счастью, у нее нет проблем со здоровьем, но результаты фигуристки необъяснимым образом ухудшились. Одно обстоятельство у обеих спортсменок остается неизменным — проблемы начались у них в олимпийский сезон. Валить все на нервы нельзя, но факт того, что в условиях тяжелейшей конкуренции внутри страны спортсменки готовы идти на любые риски, присутствует. И если это и не главная причина неудач девушек, то как минимум одна из нескольких.

Большие изменения во внутрироссийскую иерархию внесла Алина Загитова, причем ее появление нельзя назвать неожиданным, так как все заранее знали, что грядет пришествие таланта уровня Медведевой.

Еще в 14 лет в декабре 2016-го Алина выиграла серебро чемпионата России, проиграв только двукратной чемпионке мира. А в этом сезоне 15-летняя спортсменка выиграла все старты, где принимала участие, включая чемпионат Европы, и обошла в очном противостоянии Медведеву.

Насчет Евгении появилось беспокойство. Спортсменка пропустила финал Гран-при и российский чемпионат из-за травмы, которую получила еще в середине осени. Сразу на память приходит Липницкая, которая долгое время боролась за продолжение карьеры, но здоровье не позволило. И очень бы хотелось, чтобы Медведева продолжила еще не один год радовать российских болельщиков своим катанием.

В декабре прошлого года на чемпионате России произошло очень важное событие, на котором мало кто стал заострять особое внимание.

Бронзовую медаль соревнований выиграла 14-летняя Алена Косторная, уступив только Загитовой и Марии Сотсковой.

То есть, юная фигуристка почти один в один повторяет шаги Алины, и как будет выглядеть российская сборная через год, представить уже очень сложно.

В настоящее время в стране сложилась парадоксальная ситуация. Позиции 15-летней пока еще восходящей звезды не выглядят непоколебимыми. Загитова только-только начала взрослую карьеру, но уже сама прекрасно знает, что через год у нее может появиться серьезная конкурентка. И это при том, что одна победа над только выздоровевшей Медведевой еще ни о чем не говорит.

Любопытно, что всех трех девушек тренирует Этери Тутберидзе, которая в свое время привела Липницкую к золоту чемпионата Европы и Олимпийских игр в командных соревнованиях. По всей видимости, специалист построила в своей школе настоящую фабрику по выпуску талантливых фигуристок.

Сомнений в том, что российская спортсменка выиграет золото Пхенчхана в женском одиночном катании, нет. Вопрос заключается лишь в том, как долго сможет удержаться триумфатор Олимпиады на вершине, и не сместят ли ее с трона уже в следующем году.

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