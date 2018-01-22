Шипулин разочаровал накануне Олимпиады

До старта Олимпийских игр — 2018 в Южной Корее остается чуть больше двух недель, и каждый этап соревнований в зимних видах спорта приобретает особое значение: во всем видятся медальные перспективы Пхенчхана или, напротив, их отсутствие.

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Шипулин разбежался и упал

В итальянском Антхольце завершился шестой этап Кубка мира по биатлону — последний в преддверии Олимпиады. Лидер мужской сборной России Антон Шипулин немного обнадежил болельщиков четвертым местом в спринте, а затем и вовсе привел в восторг бронзой в пасьюте — это была третья медаль спортсмена (и всей сборной) в сезоне.

Причем в обеих гонках уроженец Тюмени допустил всего по одному промаху. Казалось, что Антон начинает приходить в себя, однако в масс-старте сказке настал конец: россиянин занял только девятое место с отставанием 41, 8 секунды от победителя Мартена Фуркада (40:18,6).

Шипулин явно уступал основным соперникам ходом на протяжении всей дистанции, а под конец еще и начал ошибаться в стрельбе, трижды не попав в цель.

Сложно сказать, чем объясняются эти осечки. Антон явно не форсировал события и ни о какой чрезмерной усталости или сбитом дыхании говорить не приходится.

Сам спортсмен объяснил это невнятное выступление плохим снаряжением.

«Не могу сказать, что самочувствие сегодня было плохое или хорошее, оно было среднее. Меня сильно подвел инвентарь, — приводит слова Шипулина официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

— С первого круга понял, что лыжи сегодня придется толкать, скольжение было тяжелое. У меня сегодня лыжи ехали хуже, чем у соперников».

Впрочем, спортсмен также признал, что сам подвел себя на огневых рубежах:

«Допустил сегодня слишком много промахов. С одним промахом сегодня можно было бороться за любые места. Мог бы стрелять лучше, надо меньше ошибаться».

Хотелось бы, чтобы то же самое могли сказать о своем выступлении Александр Логинов с Антоном Бабиковым, которые допустили три и четыре осечки соответственно. Однако их скорость была настолько низкой, что даже при идеальной стрельбе было бы сложно рассчитывать на медали. В итоге Александр финишировал 18-м, а Антон — 24-м.

Предолимпийские выводы таковы: физическая форма у мужчин оставляет желать лучшего (за исключением Шипулина, если в масс-старте действительно была проблема с лыжами),

а стрельба не более чем с одним промахом и вовсе превращается в задачу со звездочкой.

Юрлова — десятая, Акимова — последняя

В тот же день в Антхольце прошел женский масс-старт. Чуда не произошло: россиянки в очередной раз остались без медалей. Лучший результат из наших спортсменок показала нынешний лидер сборной Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала десятой. Она уступила победившей белоруске Дарье Домрачевой 55,6 секунды.

Юрлова изо всех сил старалась поддержать темп лидеров гонки и поначалу не позволяла им уйти от себя дальше, чем на десять секунд.

Но, стоило россиянке допустить один промах, как она сразу лишилась шансов на медаль. После штрафного круга соперниц было уже не догнать.

По завершении гонки спортсменка пожаловалась на трассу и скольжение.

«Несмотря на большое количество свежего снега, трасса была довольно жесткая. Под конец даже образовывался глянец. Скольжение стало лучше, чем в начале было, — отметила Юрлова-Перхт. — На первом круге я ехала за немкой Лаурой Дальмайер.

Она отстала от первой группы, и мы ехали в спокойном, комфортном темпе. Потом на стрельбе все сравнялись».

На этом интервью биатлонистки неожиданно прерывается, словно она не захотела рассказывать о двух своих промахах и трагично увеличившемся отставании от лидеров.

Вторая участница масс-старта от России Татьяна Акимова уже на первой стрельбе допустила три промаха.

В дальнейшем количество ошибок дошло до пяти, и россиянка финишировала на последнем, 30-м месте с отставанием 6:27,5 от победительницы.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, впрочем, выразил мнение, что на Олимпиаде наши спортсмены все же поборются за награды.

«Я вижу, как стараются ребята, но совсем ничего не получается. Через «не могу», через состояние «невозмоги», как мы говорили в моем спортивном прошлом, это, наверное, такой наш крест нынешнего сезона — готовиться к Олимпиаде, — заявил Губерниев в интервью каналу «Калашников Media».

— Шипулин будет в каждой гонке бороться за награду, он в порядке. Юрлова с четырьмя рубежами будет сражаться».

Олимпийские надежды на коньках и санях

В других зимних видах спорта дела обстоят несколько лучше. Например, российские конькобежцы, совсем недавно триумфально выступившие на чемпионате Европы с 14 завоеванными медалями, продолжают подниматься на пьедестал на этапах Кубка мира.

Из последних новостей: Денис Юсков взял бронзу на дистанции 1000 м на этапе в немецком Эрфурте, уступив 0,55 секунды победителю забега — Кьелду Найсу из Голландии (1 минута 8,40 секунды).

Такого же результата добилась Екатерина Шизова, ставшая в Германии третьей на дистанции 1000 м. Россиянка проиграла 0,8 секунды австрийке Ванессе Герцог, которая стала первой с результатом 1 минута 15,26 секунды.

Тревожит в этой ситуации только то, что до сих пор неизвестно, допустят ли ведущих российских конькобежцев до Олимпиады.

Юсков, например, в 2009 году был дисквалифицирован за употребление марихуаны, а по решению Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря, на Игры будут допущены только те спортсмены, кто никогда не имел проблем с допингом.

Впрочем, Денис сумел доказать свою невиновность спустя три года после старта дисквалификации на повторных разбирательствах, но в нынешней ситуации ни в чем нельзя быть уверенным. Тем более что

МОК недавно объявил о сокращении списка российских атлетов, которым будет позволено участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом, отказав 111 заявкам из 500.

В санном спорте Роман Репилов недавно завоевал серебро в соревнованиях на одиночных санях на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, уступив всего 0,096 секунды итальянцу Доминику Фишналлеру, который преодолел трассу за 1 минуту 38,590 секунды.

А Семен Павличенко и вовсе победил в спринте, преодолев дистанцию за 31,943 секунды.

Еще более радужные олимпийские перспективы открываются перед россиянами во фристайле — по крайней мере, в лыжной акробатике.

Накануне 19-летний талант Максим Буров официально оформил победу в общем зачете Кубка мира по данной дисциплине, заработав в сумме за все этапы 355 очков.

К слову, на втором месте оказался бронзовый призер Сочи-2014 Цзя Цзунян из Китая (329), а на третьем — олимпийский чемпион тех Игр Антон Кушнир из Белоруссии (320).

Остается надеяться, что в Пхенчхане нервы не подведут юного Бурова, и он в очередной раз обойдет признанные авторитеты лыжной акробатики.

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