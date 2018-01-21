Швед не поспел за «Локомотивом»

Летом 2016-го Георгиос Барцокас покидал «Локомотив-Кубань» в пиковый момент истории клуба. Южане едва отыграли дебютный «Финал четырех» Евролиги, где дали бой ЦСКА и завоевали комплект бронзовых наград, а греческий специалист, успехи которого не могли остаться незамеченными в Старом Свете, получил предложение всей своей жизни – от испанской «Барселоны», которую коллектив из Краснодара выбил из розыгрыша самого престижного состязания континента в четвертьфинале.

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С тех пор утекло немало воды, а состав «железнодорожников» обновился практически полностью (на Кубани греческого рулевого застал только австралийский снайпер Райан Брокхофф).

Но для краснодарских болельщиков противостояние с новым проектом Барцокаса, подмосковными «Химками», носило на редкость принципиальный характер.

Как и для руководства южан, которое хоть и отпустило одного из самых успешных наставников за все время существования «Локо», несмотря на наличие договоренности о дальнейшем сотрудничестве, но все же едва ли оценило решение тренера уйти на повышение, впоследствии раскритиковав его в российских СМИ.

Впрочем, сам наставник «Химок» перед выездом в Краснодар вряд ли предавался ностальгии. Ему необходимо было решить куда более сложные вопросы: как мотивировать своих подопечных на третий за шесть дней поединок повышенной сложности (на неделе желто-синие дважды играли в Евролиге, поочередно сломив сопротивление сербской «Црвены Звезды» и греческого «Олимпиакоса») и где отыскать скрытые резервы в условиях жесткого лимита на легионеров в Единой лиге ВТБ, вынудившего Барцокаса оставить вне заявки на встречу с «Локо» черногорского центрового Марко Тодоровича.

Тем более что турнирное положение не оставляло химчанам права на ошибку:

в случае неудачи на внутренней арене они оказывались бы куда ближе к командам, ведущим борьбу за попадание в кубковую восьмерку, нежели к лидерам, распределяющим высокие номера посева в плей-офф.

По рисунку игры в первой половине сложно было догадаться, что лицом к лицу сошлись команды с разной соревновательной нагрузкой. Да, баскетболисты «Химок» не слишком убедительно оборонялись в собственной трехсекундной зоне, чем южане, ведомые американцами Марди Коллинзом и Фрэнком Элегаром, постоянно пользовались.

Но до большого перерыва желто-синим не составляло большого труда находить бреши в защитных построениях Саши Обрадовича (чего в Еврокубке, где «Локомотив-Кубань» ведет 13-матчевую победную серию, обычно не случается).

Подмосковная дружина крайне уверенно атаковала с дальней дистанции, превысив и без того космический показатель в 50% реализации трехочковых бросков, а Алексей Швед не был похож на человека, в ходе последней неполной недели отыгравшего два поединка Евролиги, и, как всегда, уверенно дирижировал нападением Барцокаса.

Провал у «Химок» случился уже в третьей четверти, когда к результативным действиям Элегара и разыгравшегося не на шутку Дмитрия Кулагина прибавились еще и попадания с периметра.

Паля из всех доступных орудий, «Локо» на радость собравшимся на трибунах «Баскет-Холла» семи с половиной тысячам зрителей (это, на секундочку, рекорд посещаемости матчей Лиги ВТБ в текущем сезоне) терзал оборону противника и к заключительному отрезку добился двузначного преимущества в счете.

Свой вклад в мощный рывок, перевернувший ход встречи, сделали буквально все исполнители основной ротации Обрадовича – Павел Антипов, например, взорвал свою единственную за вечер «бомбу» и совершил несколько важных подборов, в том числе и на чужом щите.

Барцокас, правда, не был бы самим собой, если бы поднял белый флаг и решил поберечь силы на следующие встречи – тем более с учетом того сумасшедшего давления, под которым он находится в последние месяц-полтора.

Методом проб и ошибок греческий специалист отыскал сочетание, заставившее атаку «Локомотива» забуксовать. Среди прочих, в нем оказался и форвард российской сборной Андрей Зубков. Экс-капитану «железнодорожников» было что доказывать бывшему коллективу и до недавнего времени родной публике. И он дал выход накопившимся эмоциям здоровой агрессией на своей половине, завершив встречу с лучшим показателем полезности в составе «Химок» после Чарльза Дженкинса, превратившего жизнь игроков задней линии хозяев в настоящий ночной кошмар.

За первые четыре минуты решающей четверти южане забили лишь дважды (Коллинз и Кулагин отличились в невероятных по сложности сольных проходах) и пропустили спурт 4:13, вернувший желто-синих в игру и сокративший их отставание до одной точной попытки из-за трехочковой дуги.

Затем соперники будто бы решили дать друг другу шанс завладеть инициативой:

«железнодорожники» не смогли разжиться очками в затяжном владении, в ходе которого они дважды забирали мяч после собственных промахов, а химчане пару раз атаковали на ничью, но удача не улыбнулась ни Стефану Марковичу, ни Джеймсу Андерсону.

В середине этого нервного отрезка Барцокас решился на замену, которая, возможно, и стоила «Химкам» волевой победы.

Грек снял с игры своего лучшего разрушителя Дженкинса, бросив в бой Шведа.

Понятно, что бомбардира такого уровня не стоит держать на скамейке запасных в зубодробительной концовке, но довершить начатое партнерами лучший бомбардир Евролиги все-таки не сумел — защитник совершил две идентичные потери подряд, за что его не простил Брокхофф.

Две «трехи» Райана, между которыми приключилось добавление Элегара, вернули «железнодорожникам» двузначный гандикап, отобрав у гостей все шансы на чудо-возвращение.

Попытка Барцокаса разбудить команду эмоциональным тайм-аутом ни к чему не привела: Швед промахнулся, а в ответной атаке Кулагин и Элегар поставили «Баскет-Холл» на уши зрелищным «аллей-упом». Отыграться с -13 и химчан сил уже не было.

Одержав десятую победу подряд (и, что еще более существенно, одолев в январе обоих представителей России в Евролиге), баскетболисты «Локо» сохранили лидерство в турнирной таблице Лиги ВТБ.

По потерянным очкам вровень с «железнодорожниками» идет их единственный обидчик, казанский УНИКС, сыгравший на один матч меньше.

«Химки», несмотря на поражение, остались пятыми, но даже от расположившегося на четвертой строчке «Зенита» их отделяют аж четыре победы — и за преимущество домашней площадки хотя бы в четвертьфинале им придется очень серьезно побороться.

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