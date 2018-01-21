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«Победа над ЦСКА важна, но мы на ней не зацикливаемся»

Обрадович: Единая лига сильнее Еврокубка

В игре набравший ход «Локомотив-Кубань» РИА Новости
В игре набравший ход «Локомотив-Кубань»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал 23 победы подряд, благодаря чему не только почти обеспечил себе участие в четвертьфинале второго по значимости клубного турнира Старого света — Еврокубка, но и возглавил турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, опередив столичный ЦСКА. Перед матчем с набравшими приличный ход «Химками» главный тренер южан Саша Обрадович дал интервью «Газете.Ru».

— «Локомотив-Кубань» одержал 25 побед в 26 матчах сезона, несмотря на то, что его состав сложно назвать идеальным как по меркам Единой лиги ВТБ, так и для Еврокубка. В чем причины успехов вашей команды?

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— Нам везет (смеется). Мы усиленно работали над взаимодействием между игроками, так называемой командной «химией». Все объединены одной идеей. Сезон длинный, иногда нам действительно везло. Это касается расписания, состояния оппонентов в конкретных матчах.

Для меня важно, что абсолютно все члены коллектива вовлечены в процесс.

Кроме того, мы продолжали побеждать, несмотря на травмы лидеров. Иногда это было очень непросто, но мы находили возможности добиваться нужного нам результата. Были и моменты, когда команда чувствовала себя не лучшим образом в физическом плане, но мы смогли справиться и с этим.

— Многие тренеры признаются, что чем длиннее беспроигрышная серия, тем им страшнее. Потому что после того как она прервется, команда может стать неуправляемой с психологической точки зрения. Вас это не беспокоит?

— Я согласен с этим. Признаю, эта серия из 23 побед не добавляет мне спокойствия. Когда ты не проигрываешь долгое время — это делает тебя мишенью. Ты не можешь позволить себе расслабиться, должен постоянно показывать свою лучшую игру.

У нас молодая команда, опытным может считаться только Коллинз, но есть огромный потенциал.

Наши игроки голодны до побед. И сейчас они оказались в такой ситуации, когда могут завоевать свои первые трофеи.

— То, что «Локомотив» в большом порядке, многие поняли лишь на прошлой неделе, когда вы обыграли в Москве ЦСКА. Причем победа на первый взгляд вышла достаточно легкой…

— Я не согласен с тем, что все далось нам легко. Матчи с командами такого уровня не бывают простыми по определению, потому что нам противостоит прекрасный тренерский штаб и отличные баскетболисты.

Мы провели, возможно, свою лучшую игру в сезоне, что неудивительно, ведь нам противостоял сильнейший оппонент.

— Но, если смотреть правде в глаза, спустя неделю, можете признать, что с «Зенитом» пришлось гораздо тяжелее, когда команда упустила колоссальное преимущество?

— Это проблема недостатка опыта. Нам нужно учиться не только завоевывать большое преимущество по ходу встречи, но и спокойно доводить матчи до победы. Мы тогда каким-то образом потеряли концентрацию, играли недостаточно остро и плотно. Стабильность — это то, что будет для «Локомотива» переходом на новый уровень.

— Поясните.

— Если говорить о нашем составе, то у некоторых игроков ощущается отсутствие опыта противостояний с серьезными соперниками. Если взять Лэйси, Бэбба, Рэгланда, Элегара — они добивались успеха со своими коллективами и играли там важную роль. Однако им не часто приходилось в решающие моменты брать игру на себя. Им необходимо быть готовым к этому.

— Вы были в курсе, что ЦСКА впервые в истории ни разу не смог повести в счете по ходу матча? Это заставляет вас гордиться собой, или эта победа ничем не отличается от разгрома от записного аутсайдера?

— Это просто очередная победа.

Для меня все победы имеют одинаковое значение, независимо от того, кто был на другой стороне площадки — ЦСКА или любой другой клуб.

Хорошо, что мы взяли верх, но я не чувствовал себя полностью удовлетворенным. В тот же вечер я стал готовиться к другому противнику, а не продолжил зацикливаться на этом успехе.

— Все говорят, что обыграть ЦСКА в серии до трех побед невозможно. Что скажете после того, как у вас это вошло в привычку?

— Что бы ни случилось, армейцы остаются главными фаворитами. Они постоянно прогрессируют и сейчас занимают первое место в Топ-16 Евролиги. Конечно, победа над ЦСКА важна, но это не должно быть единственной целью.

— Для Кулагина матч с ЦСКА был особенным по причине, которая не требует объяснения. Вы признались, что остались довольны его игрой. Признайтесь, разговаривали с Дмитрием персонально перед игрой, давали какие-то советы по части того, что следует сосредоточиться на баскетболе, а не на желании отомстить?

— Мне не пришлось что-то отдельно объяснять ему перед игрой. Он сам все прекрасно понимал.

Оказавшись в Краснодаре он получил отличную возможность прогрессировать и доказывать всем свою состоятельность.

Ему нужно научиться показывать более стабильную игру на протяжении всего сезона. По-моему, он рад тому, что оказался с нами, а мы — что он присоединился к команде.

— У Кулагина по большому счету не было возможности раскрыться за годы, проведенные в стане армейского клуба. Заметно его желание наверстать упущенное и быть полезным в каждом игровом эпизоде?

— Да, разумеется. Я надеюсь, он достаточно умен, чтобы понять: в первую очередь нужно приносить команде максимальную пользу.

— Дмитрий подписал контракт лишь в конце октября. Насколько его приход осложнил для вас выстраивание командной химии, ведь к тому моменту команда работала уже более месяца?

— Одной из причин уверенного выступления «Локомотива» в нынешнем сезоне является как раз приобретение Кулагина. Он в хорошем смысле провоцирует своих партнеров на неординарные действия и выглядит на площадке очень здорово. Я не могу сказать о нем ничего негативного. С момента прихода в команду он и сам прибавил, и другим помог раскрыться.

— Прогресс какого игрока помимо Кулагина за эти три месяца вас удивил больше других и чем?

— Не стал бы называть фамилии отдельных игроков. Я ежедневно стараюсь заставлять их совершенствоваться. Нельзя не заметить улучшения в игре местных баскетболистов.

Им потребовалось некоторое время, чтобы принять меня в качестве человека, который толкает их на покорение новых вершин.

Сейчас мы движемся в правильном направлении.

— Зачем «Локомотиву» при достаточно тяжелом графике участие в Кубке России? Или вы придерживаетесь мнения, что лучшая тренировка — еще одна официальная игра?

— Иногда игроки предпочитают матчи тренировкам. Занятия же в основном существуют для того, чтобы корректировать отдельные аспекты игры. Я думаю нужно соблюдать баланс между одним и другим. У баскетболистов насыщенный календарь из-за выступлений в национальном чемпионате, Евролиге и международных турнирах. Безусловно, это серьёзно сокращает продолжительность их карьеры.

— Допускаете, что в «Финале четырех» Кубка России сыграете полурезервным составом, если того будет требовать ситуация? Думаете, болельщики поймут?

— Я стараюсь не заглядывать настолько далеко. Будем думать об этом, когда придёт время.

— А если вернуться к двум другим турнирам, то какой из них будет сложнее выиграть — Единую лигу ВТБ или Еврокубок?

— В Единой лиге ВТБ выступают клубы, которые ставят перед собой задачу победить в Евролиге. «Зенит» и УНИКС являются одними из главных фаворитов Еврокубка.

Думаю, Лига сильнее, но победа в международном турнире является нашей главной целью.

— С тренерской колокольни, насколько интереснее стала Евролига с появлением регулярного чемпионата, в которой участвуют все команды?

— Это хорошо, если ты играешь только в Евролиге. При этом все клубы выступают в сильных домашних первенствах. Ты обязан совмещать одно и другое. То, насколько удачно тебе это удается, показывает твой уровень. Но нельзя не отметить, что наблюдать за матчами турнира очень интересно.

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