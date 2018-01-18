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Швед растоптал красно-белых

«Химки» дома разгромили «Олимпиакос» в матче Евролиги

Лидер БК «Химки» Алексей Швед в матче с «Олимпиакосом» Официальный сайт «Химок»
Лидер БК «Химки» Алексей Швед в матче с «Олимпиакосом»

Подмосковные «Химки» на своем паркете разгромили одного из лидеров Евролиги греческий «Олимпиакос» в рамках 19-го тура регулярного чемпионата первенства. «Газета.Ru» рассказывает о лучшей игре в исполнении желто-синих в сезоне.

После важнейшей гостевой победы над сербской «Црвеной Звездой» (79:70), принесшей «Химкам» не только ценные турнирные очки на фоне практически синхронного провала конкурентов в борьбе за попадание в топ-8, но и долгожданные позитивные эмоции, столь необходимые команде, которая в последнее время, казалось, начала сильно просаживаться именно в ментальном плане, желто-синие явно жаждали закрепить белградский успех триумфом и при своих болельщиках — тем более что в Мытищах подопечные Георгиоса Барцокаса не выигрывали около месяца.

Несколько смущал здесь лишь статус и громкое имя предстоящего соперника химчан

— все же греческий «Олимпиакос», финалист минувшего розыгрыша Евролиги, и в этом сезоне являющийся одним из лидеров турнира (выше в преддверии 19-го тура был лишь московский ЦСКА), виделся не самым преодолимым препятствием на пути вице-чемпионов Единой лиги к абсолютной нирване.

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Ожидалось, что красно-белые с первых же минут поединка навяжут оппонентам свой традиционный «вязкий» баскетбол, благодаря которому коллектив является лучшим в первенстве по защите (пропускал «Оли» до приезда в Подмосковье всего по 73 очка за матч в среднем), вынудив тех сбиться на практикуемыми россиянами сложные броски — и результат встречи при таких вводных во многом определится именно посредством качества реализации оных Алексеем Шведом и компанией.

«Лучшая защита в лиге, говорите?» — уточнили хозяева и за первую четверть накидали в кольцо греков 28 очков, пропустив в ответ от не самой посредственной атаки пирейцев в два раза меньше.

Причем для сверхуспешного старта химчанам, в этом сезоне зачастую проигрывавшим дебюты встреч, даже не пришлось попадать каждый первый бросок из-за дуги с отклонением — областной клуб, нередко критикуемый за излишний индивидуализм в нападении, неожиданно для многих предъявил соперникам едва ли не образцовый комбинационный баскетбол, против которого была полностью бессильна даже умелая защита «Олимпиакоса».

Не помогали гостям здесь и тайм-ауты, коих в начале матча было немало — ни одна пауза так и не смогла сбить темп и собранность россиян, лишь уходивших и уходивших далеко вперед в счете.

Зато подарил один из перерывов достаточно забавный момент. После дальнего попадания Малкольма Томаса на табло загорелись крайне воодушевляющие для подмосковных игроков 14:5, и наставник красно-белых Яннис Сферопулос попросил для своих подопечных небольшую передышку — в ее ходе на паркет, как это обычно и бывает, выбежала группа поддержки хозяев, чтобы исполнить свой танец.

Иронично лишь, что показали свои умения девушки с помощью сиртаки, традиционного греческого танца, что в условиях жуткого старта от «Оли» смотрелось крайне саркастически.

Впрочем, едва ли у обескураженных происходящим в матче «легенд» в тот момент проскользнула хотя бы мысль об этом любопытном совпадении — им нужно было оперативно придумывать, как хотя бы частично нивелировать практически идеальное движение мяча у оппонентов, а вместе с тем сделать что-то и со своим созиданием, которое раз за разом терпело крах в столкновении с агрессивной обороной желто-синих.

К огромному сожалению нейтральных болельщиков, как правило, предпочитающих видеть «жаркие» и захватывающие концовки в поединках команд, к которым они равнодушны, интрига о триумфаторе игры отпала до завершения даже первой четверти — проведя еще пару крайне минорных минут, греки окончательно «посыпались».

Так, чуть ли не в каждом владении начал ошибаться лидер гостей Вассилис Спанулис, обычно, напротив, тащащий своих партнеров в трудные мгновения.

Подобный ход поединка также позволил Барцокасу чуть подсократить игровое время Шведа (до 27 минут), в этой Евролиге с огромным отрывом лидирующего не только по набранным очкам, но и по проведенным на площадке минутам, тем самым несколько сохранив силы Алексея (19 + 7 передач к финальной сирене) до более сложных битв, где талант звездного защитника решать все в одиночку будет более ценен.

К слову, сам греческий специалист в этот вечер был не похож сам на себя — фактически полное отсутствие спорных решений его подопечных в нападении вкупе с максимально самоотдачей и пугающей хладнокровностью в обороне буквально заставили тренера отказаться от эмоциональной манеры поведения на кромке паркета.

Дошло до того, что при +20 Георгиос стал реагировать на действия химчан с нескрываемой улыбкой — причем не с саркастической, как обычно, а с самой искренней.

Немного поволноваться наставника хозяев соотечественники заставили впоследствии лишь единожды

— возвращаясь после большого перерыва с сумасшедшим преимуществом в 24 очка (за первую половину сподобились «легенды» лишь на жалкие 25 баллов), химчане несколько не прочувствовали наступление у оппонентов рывка «последней надежды», в ходе которого греки включили максимально плотную защиту, что на некоторое время доставило определенные сложности россиянам.

И здесь себя блестяще проявил как раз таки Барцокас. При всего четыре пропущенных очках в третьей четверти тренер попросил тайм-аут — ему не понравился не сам факт пополнения пирейцами «копилки», а то, с какой легкость им это удалось провернуть.

Этим специалист фактически и выписал своем бывшим работодателям приговор — более простых владений «Химки» гостям не позволяли, сделав тем самым чудо-возвращение «Олимпиакоса» попросту невозможным.

Причем хозяева не просто бились в защите в обязательных моментах, но и доигрывали до самого конца даже «мертвые» эпизоды, в результате чего оппоненты не сумели добрать с десяток баллов, которые, казалось, уже были у них в распоряжении.

Что же касается атаки, то она в этот вечер поразила еще больше — столько прекрасных умных передач желто-синие, кажется, не делали ни разу в этом сезоне, а уж перманентные разрезающие пасы в «краску» стали, пожалуй, и вовсе главным украшением игры.

К концу встречи оставалось лишь две более-менее значимые интриги: сумеют ли сдержать россияне лидеров Евролиги ниже отметки в 50 набранных очков, что стало бы для тех настоящим унижением, а также получится ли у них установить новый рекорд разницы в битвах с греками, который составлял 32 балла и тоже принадлежал химчанам.

И хоть сделать хозяевам ни того, ни другого не удалось (гордые «легенды» продолжали отчаянно бороться вплоть до последних секунд, никак не желая полностью опускать руки), в ходе заключительных минут над ареной в Мытищах отчетливо звучало скандирование «молодцы, молодцы» от восторженных фанатов, которые даже в своих самых смелых прогнозах едва ли ожидали такого исхода поединка.

На данный момент «Химки» занимают седьмое место в Евролиге, имея 11 побед. В следующем туре первенства команды сыграет в гостях с испанской «Валенсией».

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