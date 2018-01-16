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«Химки» в Европе: белградский спектакль Шведа

«Химки» обыграли «Црвену Звезду» в Евролиге

Алексей Швед в матче с «Црвеной Звездой» Официальный сайт «Химок»
Алексей Швед в матче с «Црвеной Звездой»

Подмосковные «Химки» в гостях одолели сербскую «Црвену Звезду», закрепившись в зоне плей-офф баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает о матче, в котором лидер желто-синих Алексей Швед в очередной раз продемонстрировал чудеса результативности.

Гостевой поединок с «Црвеной Звездой» для «Химок» ознаменовывал начало сверхинтенсивной серии из трех матчей, на проведение которой подмосковной команде волею календаря было отведено лишь шесть дней.

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И находись клуб в несколько иной ситуации, главный тренер Георгиос Барцокас, вероятно, постарался бы хоть немного поберечь в этом цейтноте силы своих лидеров — тем более что в силу разных причин играют россияне в последнее время в основном весьма ограниченным числом баскетболистов.

Позволить такого греческий специалист себе, однако, не мог

— три поражения в четырех последних встречах во всех турнирах (в том числе — от эстонского «Калева» в Единой лиге, после которого менеджмент химчан и поднял тот самый нашумевший вопрос о денежных штрафах) обязывали желто-синих относиться к каждой из игр с максимальным трепетом.

Впрочем, от слова «совсем» не собирались разбрасываться ценнейшими баллами и сербы, в отличие от Алексея Шведа и компании к очной встрече в Белграде не имевшие возможности похвастаться расположением в топ-8 регулярки Евролиги.

Вся серьезность намерений хозяев в дебюте поединка сконцентрировалась в одном человеке — Неманье Данжубиче, который за четыре с небольшим минуты отправил в цель аж четыре дальних броска, не промахнувшись при этом ни разу.

Для сравнения — к тому моменту «Химки» в своем полном составе сумели разжиться лишь пятью пунктами.

Особо впечатляюще эта статистика смотрелась в сравнении с общесезонной у «Црвены Звезды», ведь в преддверии встречи с вице-чемпионами Единой лиги красно-белые являлись худшей командой еврокубка по реализации, показывая плохой процент в бросках как с близкой дистанции, так и из-за дуги.

У гостей же в дебюте «трехи», напротив, совсем не летели, из-за чего при прочих примерно равных статистических показателях завершали первую четверть подопечные Барцокаса с дефицитом в семь баллов.

Справедливости ради, на большее россияне здесь рассчитывать могли едва ли: все-таки при четырех попаданиях с игры из 19-и за десятиминутку отставание в семь очков — не самый худший сценарий.

Значительно изменить безрадостную картину вскоре удалось Стефану Марковичу, в предматчевом интервью признававшемуся, что его мотивация при выступлении в родном городе будет запредельной, пусть и биться ему придется против соотечественников.

По ходу второй четверти сербу удавалось фактически все: и дальние броски, и стремительные проходы, и результативные передачи, и «помощь» оппонентам в нахождении фолов в нападении.

Оценили на свой лад «соло» Марковича и традиционно шумные сербские фанаты, которые всего спустя несколько минут после появления Стефана на паркете стали создавать оглушительный гул каждый раз, когда защитник получал мяч.

Однако состояться паритету до большого перерыва было все-таки не суждено: подобравшись до соперников на расстояние вытянутой руки (особо тут помогла защита, из-за которой хозяева не сумели набрать ни одного очка в ходе первых четырех минут игрового отрезка), желто-синие разбудили зверя в главной звезде «Црвены Звезды» Тэйлоре Рочести, за что тут же начали расплачиваться.

Начиная с этого момента, экс-баскетболист краснодарского «Локомотива» стал попросту неудержим, причем оставался он в подобном «огненном» состоянии вплоть до финальной сирены — как ни пытались химчане обороняться против юркого «малыша», но тот словно не видел стараний визави, раз за разом забрасывая сквозь руки.

Забегая вперед, завершит поединок американец с сумасшедшей «линейкой» из 27 очков (10 из 15 с игры), девяти подборов и семи ассистов, что для Евролиги считается едва ли не чудом.

Впрочем, об итоговой личной результативности ближе в концовке второй десятиминутки, скорее всего, баскетболист не думал — куда больше его волновал счет на табло, на тот момент очень приятный для глаз сербских болельщиков, ведь повели их любимцы после подвигов Тэйлора и партнеров на внушительные 11 пунктов.

Несколько подпортил настроение хозяев к экватору матча мини-рывок желто-синих, за считанные мгновения до ухода на длительную паузу значительно сокративших отставание, счет 37:31 уже, вероятно, не казался белградцам такими радужными.

Еще более минорным положение дел «Звезды» стало вскоре после возобновления игры: получив ценную мотивировку и необходимые тактические указания от Барцокаса в раздевалке, подмосковные баскетболисты вышли на площадку максимально заряженными на борьбу, и уже по истечении четырех минут четверти вели +4, подкрепляя блестящую защиту не менее классным нападением.

Наиболее зрелищным здесь получился момент с монструозным данком Малкольма Томаса, которому удался бросок сверху через соперника в лучших традициях НБА.

При этом надолго в такой идеальной форме химчане задержаться не сумели и уже через некоторое время сбавили до просто хорошего уровня баскетбола — перевес, однако, увеличивался бы и при таких вводных, не продолжи геройствовать Рочести, взявший на себя абсолютно весь контроль над игрой партнеров.

В итоге лишь благодаря ему (и сговорчивости одноклубников, более-менее поддержавших запал Тэйлора) сербам удалось перед заключительной четверти вести +2, что гарантировало интереснейшую концовку противостояния.

В ее ходе, как это и должно быть, нервы были на пределе у всех: и у фанатов, и у баскетболистов, и (особенно) у судей, которые ближе к финальной сирене стали частенько принимать крайне неоднозначные решения, тем самым лишь повысив градус поединка.

Как оказалось, такие тяжелые условия гораздо лучше вынесли химчане.

После не самого убедительного старта решающего отрезка, из-за которого преимущество сербов достигло пяти баллов, россияне смогли полностью абстрагироваться от фоновой «мишуры» и соорудили растянувшийся на шесть с лишним минут рывок, полностью нивелировавший шансы хозяев на спасение — отыграть девять пунктов «Црвена Звезда» не имела возможности даже с таким Рочести, проводившим один из лучших матчей в карьере.

Любопытно, что в такой выдающийся для себя вечер американец не смог стать самым результативным в игре —

главный «снайпер» Евролиги Швед в Белграде выдал очередной великолепный «перформанс»,

отметившись 29 (!) очками (7/14 с игры), пятью подборами и четырьмя передачами, несколько оттенив также и невероятные 10 из 16 из-за дуги в исполнении пары Рочести/Данжубич.

Добавим, что в следующем туре Евролиги «Химки» на своем паркете примут одного из лидеров турнира — греческий «Олимпиакос». Встреча состоится 18 января.

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